김태형 감독의 마지막 승부... 롯데 가을야구 이끌까?

롯데 자이언츠

마무리로 복귀한 김원중불안했던 불펜도 안정을 찾아가고 있다. 최근 10경기 무자책 행진으로 페이스를 회복한 김원중이 다시 마무리를 맡고, 최준용이 셋업맨으로 돌아가면서 역할 분담이 명확해졌다. 여기에 새로 영입한 아시아쿼터 투수 이이무라 쇼타의 가세도 긍정적이다. 데뷔 첫 2경기에선 5실점을 하며 불안한 모습을 보였지만 이후 5경기 연속 무실점으로 필승조에 안착했다.타선에선 외인 타자 레이예스(OPS 0.915)가 버팀목 역할을 하는 가운데 리드오프 황성빈의 존재감이 돋보인다. 올시즌 32개의 도루로 해당 부문 1위에 오른 황성빈은 공수주에서 활기찬 모습을 보이고 있고 한동희, 박찬형도 전반기 막판 상승세에 힘을 보탰다. 다만 윤동희(WAR 0.01)와 나승엽(WAR -0.48) 등 기대했던 젊은 타자들의 부진과 기복이 심한 타선은 여전한 고민이다.