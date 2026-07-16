낭만의 도시에서 생존 투쟁, 카메라가 그려낸 난민의 삶

디스테이션

영화 <어느 파리 택배기사의 48시간>의 한 장면.술레이만은 돈을 벌기 위해 타인의 배달 계정을 빌려 일한다. 자신의 이름도, 자신의 얼굴도 사용할 수 없다. 가끔 신분 확인이 들어오면 들킬 위험을 감수해야 하지만, 그에게는 다른 선택지가 없다. 미등록 이주민인 이상 합법적으로 돈을 벌 방법이 거의 없기 때문이다.그뿐만이 아니다. 그는 망명 심사에서 자신을 민주군 연합의 안전 간사 출신이라고 소개해야 한다. 브로커는 '정치적 박해'를 피해 고국을 떠났다는 이야기를 해야 심사를 통과할 가능성이 높다고 조언한다. 술레이만은 그 말을 믿고 반복해서 외운다. 살아남기 위해서는 자신의 삶이 아닌 남의 삶을 연기해야 한다.그러나 실제로 그는 정치적 박해를 받은 적이 없다. 정치 활동을 한 적도 없다. 그가 조국을 떠난 이유는 훨씬 단순하다. 먹고살 수 없었고, 잠잘 곳조차 없었기 때문이다. 하지만 그 진실만으로는 새로운 삶을 허락 받을 수 없다. 결국 그는 자신의 현실을 지우고, 타인이 만들어 준 거짓 이야기를 자신의 역사처럼 말해야 한다.이 영화가 가장 아프게 건드리는 지점도 바로 여기에 있다. 생존을 위한 현실적 거짓말과 망명을 위한 제도적 거짓말 사이에서 술레이만은 조금씩 자기 자신을 잃어 가는 것이다. 미등록 이주민이라는 신분보다 더 잔인한 것은, 자신의 이름과 삶마저 포기하도록 강요받는 현실이다.영화는 극사실주의적인 시선으로 그 과정을 담담하게 따라가며 묻는다. 인간은 살아남기 위해 어디까지 자신을 지워야 하는가. 이 질문이야말로 <어느 파리 택배기사의 48시간>이 오래도록 여운을 남기는 이유다.