아르헨, 잉글랜드 꺾고 '말비나스는 우리 땅'... 징계 받나

로이터/연합뉴스

16일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 잉글랜드와 준결승에서 승리한 아르헨티나 선수들이 '말비나스는 아르헨티나 땅'이란 글귀가 적힌 현수막을 가지고 그라운드에서 자축했다.2026 북중미 월드컵 준결승에서 잉글랜드를 꺾은 아르헨티나 선수들이 '말비나스는 아르헨티나 땅'(Las Malvinas son Argentinas)이라고 적힌 현수막을 들어 논란이 되고 있다.아르헨티나는 16일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 잉글랜드와 준결승에서 선제골을 내줬으나, 후반 막판 2골을 잇달아 터트리면서 짜릿한 2-1 역전승으로 결승에 진출했다.경기가 끝난 뒤 아르헨티나 대표팀의 리산드로 마르티네스와 조바니 로셀소는 '말비나스는 아르헨티나 땅'이라고 적힌 현수막을 들고 그라운드에서 승리를 축하했다. 말비나스는 아르헨티나가 포클랜드 제도를 부르는 명칭이다.포클랜드 제도는 남아메리카 대서양에 위치한 군도로, 현재 영국이 실효 지배 중이다. 아르헨티나와 영국은 1982년 포클랜드 제도의 영유권을 놓고 전쟁을 벌였고, 아르헨티나의 항복으로 끝났다.당시 74일간 이어진 전쟁으로 아르헨티나군 649명과 영국군 255명이 전사했으며, 섬 주민 3명이 사망했다.전쟁이 끝난 후에도 아르헨티나가 영유권을 주장하자 포클랜드 제도는 2013년 주민투표에 나섰고, 대부분이 영국 이주민 후손인 주민들은 압도적인 찬성으로 영국을 선택했다.이런 가운데 아르헨티나와 잉글랜드가 월드컵에서 맞붙게 되면서 포클랜드 제도를 둘러싼 갈등이 다시 고조됐다.파블로 키르노 아르헨티나 외무장관은 경기를 앞둔 지난 11일 언론 기고를 통해 영국이 포클랜드 제도를 '불법 점령'하고 있다면서 영국 잔류를 선택한 2013년 주민투표 결과는 법적 효력이 없다고 주장했다.그러자 키어 스타머 영국 총리도 "포클랜드 제도 주민들은 영국인이며, 자신의 미래를 결정할 권리가 있다"라고 반박했다.아르헨티나 대표팀의 리오넬 스칼로니 감독이 경기 전 "역사적으로 슬픈 일이었고, 우리는 희생자를 기억하지만 이건 단지 축구일 뿐이다. 정치와 축구를 혼동하면 안 된다"라고 냉정을 촉구했으나 결국 논란이 벌어지고 말았다.이날 아르헨티나 선수들이 들고 나온 현수막의 출처는 알려지지 않았으나, 이들의 행동은 징계로 이어질 수 있다. 국제축구연맹(FIFA)은 정치적, 모욕적, 인종차별적 내용을 담은 현수막, 깃발, 전단, 의류 등의 경기장 반입을 엄격히 금지하고 있다.영국 <텔레그래프>는 "경기장 내 정치적 슬로건을 금지하는 FIFA에 이번 사건이 보고될 게 확실시된다"라고 전했다.아르헨티나는 지난 2014년 슬로베니아와의 평가전에서도 같은 문구가 적힌 현수막을 펼쳐 놓고 선수들이 기념사진을 촬영했다가 FIFA로부터 2만 파운드(약 4020만 원)의 벌금을 부과받은 바 있다.하지만 이날 월드컵 준결승이 끝난 뒤 빅토리아 비야루엘 아르헨티나 부통령은 소셜미디어에 "말비나스는 아르헨티나 영토"라며 "그들(FIFA)은 경기장 안에 현수막을 들고 오는 것을 금지했지만, 우리가 그것을 피와 마음에 품고 다닌다는 사실은 잊었다"라고 밝혔다.한국도 비슷한 사례를 겪은 바 있다. 2012 런던올림픽 동메달 결정전에서 일본을 2-0으로 꺾은 뒤 당시 대표팀 미드필더 박종우가 '독도는 우리 땅'이라고 적힌 현수막을 들고 세리머니를 했다가 FIFA로부터 A매치 2경기 출장 정지와 3500스위스프랑(당시 약 410만 원) 벌금 징계를 받았다.