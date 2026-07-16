혼전 임신한 전교 1등 딸에서 '귀신과 소통하는 궁녀'로

<환혼: 빛과 그림자>, <무빙>으로 주목 받은 배우 고윤정은 <언젠가는 슬기로울 전공의 생활>과 <이 사랑 통역 되나요?>, <모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다>에서 주연을 맡으며 착실히 연기 경력을 쌓고 있다. 대학 시절이던 2019년에 데뷔해 어느덧 햇수로 8년 차 배우가 됐지만 고윤정은 연기 전공이 아니라 고교 시절 미술을 전공해 대학에서도 현대미술을 공부했던 '미술학도' 출신이다.
고윤정 외에도 미국 아트 센터 디자인 대학교에서 그래픽 디자인을 공부했던 이지아와 한국예술종합학교 미술원에서 미술이론을 전공한 신현빈, 서울대에서 동양화를 전공한 감우성 등 미술을 공부했던 배우들은 어렵지 않게 찾을 수 있다. 학창 시절에 미술을 전공하진 않았어도 박신양과 하지원, 김규리처럼 취미로 미술을 시작했다가 개인전을 개최할 정도로 연기와 미술 활동을 병행하는 배우들도 있다.
미술과 연기는 겉으로는 별다른 연관성이 없어 보이지만 각각 시각적 매체와 퍼포먼스로 감정과 이야기를 대중들에게 전달한다는 공통점을 가지고 있다. 오는 17일 공개되는 넷플릭스 드라마 <동궁>에서도 미술을 전공했던 신예 배우가 귀신과 소통할 수 있는 능력을 가진 조선시대의 궁녀를 연기할 예정이다. 데뷔 후 처음으로 넷플릭스 드라마에서 주연을 맡으며 사극에 도전하는 노윤서가 그 주인공이다.
미술 교사 꿈꾸던 학생에서 배우로 변신