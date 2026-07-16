혼전 임신한 전교 1등 딸에서 '귀신과 소통하는 궁녀'로

tvN 화면 캡처

노윤서는 <일타스캔들>의 남해이 역으로 백상예술대상 TV부문 신인상을 수상했다.어린 시절 미술 선생님을 꿈꿨을 정도로 미술에 관심이 많았던 노윤서는 선화 예술고등학교 미술과를 거쳐 이화여자대학교에 진학해 서양화를 전공했다. 2018년 화장품 광고에 출연하면서 청아한 매력으로 주목 받은 노윤서는 광고 모델로 활동하다가 2022년 드라마에 출연하면서 배우로 데뷔했다. 바로 노희경 작가가 각본을 쓰고 호화 캐스팅으로 화제를 모았던 tvN 드라마 <우리들의 블루스>였다.<우리들의 블루스>는 김혜자 배우와 고두심 배우를 비롯해 이병헌, 차승원, 엄정화, 한지민, 신민아, 이정은, 김우빈 등 스타 배우들이 대거 출연한 드라마로 방영 전부터 큰 관심을 받았다. 노윤서는 <우리들의 블루스>에서 혼전 임신을 하는 전교 1등 우등생 방영주 역을 맡았다. 연기 경력이 전무한 신인이 소화하기엔 쉽지 않은 캐릭터였지만 노윤서는 혼전 임신으로 혼란스러워하는 영주의 심리를 잘 표현했다.<우리들의 블루스>를 통해 성공적으로 연기를 시작한 노윤서는 그 해 10월 <우리들의 블루스>와 비슷한 시기에 촬영했던 넷플릭스 영화 <20세기 소녀>에 출연했다. 노윤서는 <20세기 소녀>에서 나보라(김유정 분)와 영원한 우정을 맹세한 단짝 친구 김연두 역을 맡았다. 순수한 청춘 멜로 영화 <20세기 소녀>는 세계적으로 3450만 시간의 누적 시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준).노윤서는 2023년 tvN 드라마 <일타스캔들>에서 전교 1등을 다툴 정도로 공부를 잘하고 가족들과도 잘 지내며 친구들에게도 인기가 좋은 '엄친딸' 남해이를 연기했다. 노윤서는 이채민, 이민재와 10대들의 풋풋한 로맨스를 책임졌고 <일타스캔들>은 최고 시청률 17.04%를 기록하며 많은 사랑을 받았다(닐슨코리아 시청률 기준). 노윤서는 <일타스캔들>로 2023년 백상 예술대상에서 TV 부문 신인상을 수상했다.노윤서는 <일타스캔들>이 끝난 후 같은 해 5월 김우빈, 송승헌 주연의 넷플릭스 드라마 <택배기사>에서 설아(이솜 분)의 친동생이자 사월(강유석 분)과 가족처럼 살아온 정슬아를 연기했다. 2024년 초에는 <일타스캔들>을 연출했던 유제원 감독과의 인연으로 유제원 감독의 차기작 <엄마친구아들> 1화에서 최승효(정해인 분)의 시상식에 참석한 대세 배우 역할로 카메오 출연했다.