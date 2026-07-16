"공무원이 세금으로 커피를..." 이수지 유튜브 또 떴다

핫이슈지

이수지 유튜브 채널 '핫이슈지' 극한직업 시리즈'공무원 김지영씨의 철밥통 지키기'는 이번 시리즈의 방향성을 가장 잘 보여주는 에피소드다. 이수지는 1년 차 공무원 김지영으로 변신해 민원 창구에서 하루 종일 이어지는 업무와 경직된 조직문화, 반복되는 감정노동을 다큐멘터리 특유의 담담한 어조로 그려냈다."내가 세금을 얼마나 냈는데 이것도 못 해주느냐"며 언성을 높이는 민원인, 업무와 무관한 요구를 쏟아내는 직장 상사의 모습은 다소 과장된 설정처럼 보일 수도 있다. 하지만 현직 공무원이라고 밝힌 구독자들은 댓글을 통해 "실제는 더 심하다"며 높은 공감을 나타냈다.소수에 불과하다지만 "공무원이 세금으로 커피를 마신다"는 일부 악성 민원을 의식해 사무실에서 직접 커피를 타 마시는 장면이나, 초과근무 수당이 들어왔다며 "내일은 계란프라이 하나를 더 먹을 수 있을 것 같다"고 말하는 대목은 짧은 웃음 뒤에 씁쓸한 현실을 남긴다. 흔히 공무원을 떠올릴 때 따라붙는 '철밥통'이라는 이미지보다 시민들과 가장 가까운 곳에서 일하는 평범한 직장인의 하루에 시선을 맞춘 '핫이슈지'의 접근법은 깊은 인상을 남겼다.다만 이번 영상 속 한 장면에 '투표용지 부족사태' 집회 현장의 음성이 배경음으로 사용되면서 일부 비판이 제기되기도 했다. 논란이 커지자 제작진은 뒤늦게 문제 장면을 삭제한 뒤 사과에 나섰다. 작품이 전하려는 메시지와는 별개로 연출 과정에서 조금 더 세심했더라면 하는 아쉬움이 남았다.