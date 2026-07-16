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"공무원이 세금으로 커피를..." 이수지 유튜브 또 떴다

"공무원이 세금으로 커피를..." 이수지 유튜브 또 떴다

[리뷰] '휴먼다큐 진짜 극한직업' 시리즈... 현업 종사자들도 공감한 '핫이슈지'의 진짜 매력

김상화(steelydan)
26.07.16 09:54최종업데이트26.07.16 09:54
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이수지 유튜브 채널 '핫이슈지' 극한직업 시리즈
이수지 유튜브 채널 '핫이슈지' 극한직업 시리즈핫이슈지

코미디언 이수지의 유튜브 채널 '핫이슈지'가 또 한 번 화제의 중심에 섰다. '휴먼다큐 진짜 극한직업' 시리즈의 일환으로 공개된 유치원 교사와 간호사 편에 이어 지난 14일 공개된 공무원 편까지 연이어 높은 조회수와 구독자들의 호평을 얻으며, 단순한 직업 패러디를 넘어 현실을 담아낸 콘텐츠라는 평가를 받고 있다.

지난 4월부터 비정기적으로 선보이고 있는 '휴먼다큐 진짜 극한직업' 시리즈가 주목받는 이유는 단순히 직업을 소재로 삼았기 때문만은 아니다. 우리가 무심코 지나쳤던 현장의 일상을 웃음이라는 형식으로 풀어내며, 익숙했던 직업을 새로운 시선으로 바라보게 만들었기 때문이다.

공무원 편이 보여준 현실 풍자의 힘
이수지 유튜브 채널 '핫이슈지' 극한직업 시리즈
이수지 유튜브 채널 '핫이슈지' 극한직업 시리즈핫이슈지

'공무원 김지영씨의 철밥통 지키기'는 이번 시리즈의 방향성을 가장 잘 보여주는 에피소드다. 이수지는 1년 차 공무원 김지영으로 변신해 민원 창구에서 하루 종일 이어지는 업무와 경직된 조직문화, 반복되는 감정노동을 다큐멘터리 특유의 담담한 어조로 그려냈다.

"내가 세금을 얼마나 냈는데 이것도 못 해주느냐"며 언성을 높이는 민원인, 업무와 무관한 요구를 쏟아내는 직장 상사의 모습은 다소 과장된 설정처럼 보일 수도 있다. 하지만 현직 공무원이라고 밝힌 구독자들은 댓글을 통해 "실제는 더 심하다"며 높은 공감을 나타냈다.

소수에 불과하다지만 "공무원이 세금으로 커피를 마신다"는 일부 악성 민원을 의식해 사무실에서 직접 커피를 타 마시는 장면이나, 초과근무 수당이 들어왔다며 "내일은 계란프라이 하나를 더 먹을 수 있을 것 같다"고 말하는 대목은 짧은 웃음 뒤에 씁쓸한 현실을 남긴다. 흔히 공무원을 떠올릴 때 따라붙는 '철밥통'이라는 이미지보다 시민들과 가장 가까운 곳에서 일하는 평범한 직장인의 하루에 시선을 맞춘 '핫이슈지'의 접근법은 깊은 인상을 남겼다.

다만 이번 영상 속 한 장면에 '투표용지 부족사태' 집회 현장의 음성이 배경음으로 사용되면서 일부 비판이 제기되기도 했다. 논란이 커지자 제작진은 뒤늦게 문제 장면을 삭제한 뒤 사과에 나섰다. 작품이 전하려는 메시지와는 별개로 연출 과정에서 조금 더 세심했더라면 하는 아쉬움이 남았다.

깊은 울림 남긴 간호사+유치원 교사 편
이수지 유튜브 채널 '핫이슈지' 극한직업 시리즈
이수지 유튜브 채널 '핫이슈지' 극한직업 시리즈핫이슈지

앞서 6월 공개된 간호사 편 역시 의료진이 겪는 감정노동을 현실감 있게 담아냈다. 진료 시작 전부터 환자를 응대하고 키오스크 사용을 도와주며 병원 업무와 무관한 질문까지 감당하는 모습은 의료 현장에서 반복되는 일상을 그대로 옮겨놓은 듯했다.

"챗GPT가 맞다고 하던데요", "나는 아파 죽겠는데 웃고 있네" 같은 대사는 실제 병원에서도 충분히 벌어질 법한 상황으로 받아들여졌고, 현직 간호사들은 "공론화해줘서 고맙다", "이 정도면 순한 맛"이라는 반응을 남겼다.

총 2부작으로 공개된 유치원 교사 편 역시 수업 준비와 행정 업무, 퇴근 이후에도 이어지는 학부모 연락 등을 통해 오늘날 교사들이 처한 현실을 담담하게 비춰냈다. 특히 행복한 일상이 이어지는 듯했던 장면이 결국 꿈으로 밝혀지고, "아이들을 사랑하는 마음으로 고군분투하는 선생님들을 응원합니다"라는 자막이 등장하는 엔딩은 이 시리즈의 메시지를 가장 상징적으로 보여주는 장면이었다.

대중들의 공감...콘텐츠의 신뢰를 높였다
이수지 유튜브 채널 '핫이슈지' 극한직업 시리즈
이수지 유튜브 채널 '핫이슈지' 극한직업 시리즈핫이슈지

이번 시리즈가 빠르게 입소문을 탄 이유는 높은 조회수뿐만 아니라 댓글에서도 확인할 수 있다. "현실은 더 심하다", "오히려 순화된 수준이다", "내 이야기인 줄 알았다"는 반응은 단순한 호평을 넘어 '핫이슈지' 콘텐츠의 현실성과 설득력을 높였다. 웃기기 위해 만든 설정처럼 보였던 장면들이 실제 현장에서 벌어지는 일이라는 사실이 알려지면서 구독자들 역시 해당 영상들을 새로운 관점으로 지켜보게 되었다.

그동안 예능 프로그램에서는 특정 인물이나 직업을 과장하거나 희화화해 웃음을 만들어내는 경우가 적지 않았다. 하지만 '핫이슈지'는 웃음의 방향을 사람을 향한 조롱이나 비난에 두지 않는다. 대신 교사와 간호사, 공무원을 둘러싼 환경과 사회적 문제를 자연스럽게 비춰내며 시청자들로 하여금 현실을 곱씹게 한다.

'핫이슈지'가 그려낸 씁쓸한 사회 풍자는 감정노동자들을 단순한 서비스 제공자가 아닌, 존중받아야 할 한 사람의 인격체로 바라보게 만들었다. 웃음으로 시작한 영상은 결국 현실을 되돌아보는 계기가 됐다. 그것이 지금 이수지표 코미디가 많은 공감과 지지를 얻고 있는 가장 큰 비결일 것이다.
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