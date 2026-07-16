판판이 깬 장르 공식, 구로사와 기요시의 존재감

디오시네마

스틸컷통상의 영화라면 죽은 아이와 주인공인 어른 사이의 유대를 충분히 보여줄 테다. 그를 바탕으로 관객이 공감할 수 있는 분노와 같은 감정과 감각을 일깨울 것이다. 복수에 이르기까지의 맥락을 충실히 설명하며 관객과 동일 시된 주인공의 복수로부터 카타르시스를 일으키려 한다. 이로부터 얻어지는 쾌감이 장르의 목적이며, 이에 이르는 길이 장르의 전형으로 확립돼 있는 것이다.<뱀의 길>이 걷는 길은 다르다. 영화의 시작점엔 아버지와 아이의 유대가, 또 납치부터 고문에 이르는 이야기가 등장하지 않는다. 제반 정보 없이 다짜고짜 복수부터 들어간다. 미야시타와 그를 돕는 니지마가 어떤 사이인지도 나오지 않는다. 심지어 복수극을 도운 뒤 제 삶으로 돌아간 니지마가 수학처럼 보이는 미지의 학문을 학원 같은 곳에서 가르치는 모습을 반복해 꽤 오래 보여주기도 한다. 범죄와 학원이라니, 이 얼마나 낯선 조합인가.미야시타와 니지마 사이엔 이렇다 할 감정적 교류가 없다. 이따금 둘 사이에 스킨십이며 말들이 오갈 때도 신뢰가 전혀 없는 모습을 도리어 드러내고 있을 뿐이다. 반대로 악역인 야쿠자 조직원들 사이엔 의리와 신뢰, 애정이 확인된다. 동료가 죽은 뒤 절규하는 모습이나 납치된 동료를 구하려 동분서주하는 모습 등을 힘주어 연출한다.수십 명이 죽어나가도 악역은 악역일 뿐인 그렇고 그런 영화들과 달리 이 영화는 악역 한 명 한 명이 사람이며 사연이 있음을 짐작게 한다. 두목 격인 이는 장애가 있는 여성이고, 그 주변을 지키는 이들과 특별한 유대가 있어 보이기까지 한다. 이런 이들에게 딸이 살해당했다며 복수하는 이는 제정신도 아닐뿐더러 비호감이기까지 하다. 대체 왜 이렇게 그린 것일까.이와 같은 흔치 않은 설정과 연출이 구로사와 기요시란 작가의 존재감을 되새긴다. 흔한 장르물의 영역에서조차 그렇고 그런 영화를 만들지 않는 이, 덕분에 관객은 그냥 장르물이 아닌 구로사와 기요시의 영화를 소비한다.