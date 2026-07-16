판판이 깬 장르 공식, 구로사와 기요시의 존재감

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
구로사와 기요시의 <뱀의 길>이 개봉한다. 2024년 프랑스에서 스스로 리메이크해 찍은 작품이 아니라, 1998년 원작이다. 한국서 개봉 기회를 잡지 못했던 이 영화가 28년 만에 한국 관객과 만나는 건 최근 구로사와 기요시를 새롭게 조명하는 흐름의 일환이겠다. 올해 초 신작 <차임>이 개봉한 데 이어, 최근 <회로>, 다시 <뱀의 길>까지 이어지는 개봉으로 한국 관객들은 구로사와 기요시의 작품을 극장서 만나볼 수 있는 흔치 않은 기회를 얻게 됐다.
구로사와 기요시는 공포 영화 감독으로 명성을 얻었으나, 특정 장르에 매몰되지 않는 폭넓은 필모그래피를 그려왔다. 도리어 각 장르의 전형적 문법에서 탈피해 장점은 취하면서 독자적 가능성을 실험하는 태도가 높이 평가됐다. <뱀의 길> 또한 그와 같은 작품. 범죄물의 외양을 가진 이 영화가 이야기를 풀어내는 방식에서 구로사와 기요시만의 독자적 색채를 발견할 수 있는 것이다.
<뱀의 길>은 범죄물이다. 영화는 미야시타란 사내의 복수극으로 출발한다. 영화 시작점에서 미야시타(카가와 테루유키 분)가 한 남자를 납치한다. 오츠키(야나기 유레이 분)라 불리는 이로, 야쿠자 조직의 조직원인 듯하다. 혼자서 불량배를 납치하기 어려운 때문일까. 미야시타는 니지마(아이카와 쇼 분)란 이의 도움을 받아 납치에 성공한다. 오츠키를 데리고 한적한 창고로 온 이들은 그를 쇠사슬로 묶어 놓은 뒤 헤어진다.