해양폐기물 치우는 '돌연변이 인간'의 정체... '혐오'의 세상이 온다

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<지느러미> 스틸컷어쩌다 미래 한국 사회가 이 지경이 되었을까? 2026년 한국 관객에게 <지느러미> 속 풍경은 상상하기도 싫을 지옥도다. 국내 관객에겐 당연한 일이지만, 영화를 만든 이들은 반드시 한국이 아니라 세계 어디에 대입해도 보편적으로 공감 가능한 범위로 디스토피아 사회를 구현하고자 의도한다. 작품 속 차별과 배제의 상징인 오메가 집단은 다양하게 대입 가능한 존재로 기능한다. 이는 현재 세계 각국이 처한 난국이 공통의 배경 아래 있다는 증명이기도 하다.감독은 한국 사회의 근미래 디스토피아 배경을 위해 남북통일에 대한 현세대의 불안을 십분 활용한다. 젊은 세대는 기성세대가 당연시하던 통일의 절대적 가치를 더는 중시하지 않는다. 분단이 장기화하며 남북을 서로 다른 국가로 인식하고, 급속한 통일이 사회 혼란과 함께 그렇지 않아도 줄어드는 일자리와 기회를 더 악화할 것이란 우려가 가득하다. 영화 속 미래 사회상은 바로 그런 부정적 전망의 극단화라 볼 수 있다. 도시 풍경도 현실 남한보다는 북한에 가깝다.영화는 재개발로 철거가 예정된 지역과 과거 동구 사회주의권 집단주거 아파트의 이미지를 결합해 우울하고 숨이 턱 막히는 세계관을 화면에 가득 펼친다. 조지 오웰의 <1984> 속 유토피아로 포장되었으나, 실제로는 극도의 감시사회로 전락한 현실 사회주의 체제의 근미래 한국판인 셈이다. 제한된 예산과 자원으로 제작되는 독립영화 환경에서 이 정도로 화면 속에 하나의 세계관을 구축하기란 쉽지 않다.권위주의 독재 체제로 형상화한 통일 한국은 예부터 지배자가 민중을 통제하기 위한 전가의 보도, '갈라치기'를 실행한다. 실제로 오메가가 겪는 비인권적 처우에도 불구하고 엄격히 분리된 도시의 사람들에겐 그들이 과한 특혜를 누리며 환경 전염병을 퍼뜨리는 원흉으로 지목된다. 반 오메가 시위대는 그들을 해충 취급하며 박멸해야 한다고 소리를 높인다. 그러나 정작 그들이 사라진다면 대체 해양 폐기물은 누가 수거할까? 조금만 생각해도 답이 없는 문제다.정작 오메가의 실체는 제대로 알 수 없다. 오메가 전담 공무원이 된 '수진'이 받는 교육조차 객관적, 체계적이라기보단 (분명 제작진의 의도대로) 극우 반공교육의 미래 버전처럼 묘사된다. 사실상 현재 한국 사회에서 이주노동자가 겪는 처지나 영화 속 오메가의 처지나 하등 다를 게 없다. 그들이 없다면 국내 3D 일자리는 존립하기 힘들다. 상식 있는 이라면 누구나 알지만, 진실을 알리기보단 침묵할 뿐이다. 정치적 득실에 따른 혐오 선동이 빈자리를 채운다.