20년 만에 완성된 '무적함대'의 '복수 3부작'

AFP/연합뉴스

14일(현지시각) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 준결승 프랑스와 스페인 경기에서 스페인 라민 야말과 프라스 루카스 디뉴가 볼 다툼을 하고 있다.스페인이 월드컵에서 20년 만에 프랑스를 꺾으며 결승에 선착했다.루이스 데 라 푸엔테 감독이 이끄는 스페인 축구 대표팀은 15일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 프랑스와의 4강 경기에서 2-0으로 승리했다. 전반 22분 라민 야말이 얻은 페널티킥을 미켈 오야르사말이 성공시키며 앞서간 스페인은 후반 13분 프랑스 수비의 빈 공간을 침투한 페드로 포로가 추가골을 기록하면서 프랑스에게 완승을 거뒀다.이로써 스페인은 역대 첫 월드컵 우승을 차지했던 2010년 남아공 월드컵 이후 16년 만에 월드컵 결승 무대를 밟으며 오는 20일 아르헨티나-잉글랜드전 승자와 우승컵을 놓고 다투게 됐다. 또한 스페인은 유로 2024 준결승과 2025년 UEFA 네이션스리그 준결승에 이어 프랑스를 상대로 3연승을 내달렸다. 월드컵 무대로 한정하면 지난 2006년 독일 월드컵 16강에서 당했던 1-3 패배를 20년 만에 설욕한 셈이다.1998년 프랑스 월드컵에서 1승 1무 1패를 기록하며 조별리그에서 탈락했던 스페인은 2002년 한·일 월드컵에서 내심 역대 최고 성적을 기대했다. 당시 스페인은 주장 페르난도 이에로를 중심으로 루이스 엘리케, 라울 곤잘레스, 이케르 카시아스, 카를레스 푸욜, 사비 에르난데스 등 포지션마다 신구 조화가 이뤄진 좋은 멤버들을 거느리고 있었다. 하지만 역대 최고 성적을 노리던 스페인의 꿈은 8강에서 멈추고 말았다.2002 월드컵에서 스페인의 질주를 멈춰 세운 나라는 거스 히딩크 감독이 이끄는 대한민국이었다. 스페인은 광주 월드컵 경기장에서 열린 한국과의 8강전에서 시종일관 유리하게 경기를 이끌어가며 후반전과 연장전 두 번이나 한국의 골망을 흔들었지만 파울과 라인 아웃이 선언되며 골이 취소됐다. 결국 스페인은 승부차기까지 가는 접전 끝에 한국에게 패하며 역대 첫 월드컵 4강의 꿈을 이루지 못했다.하지만 스페인은 2002 월드컵 이후 더욱 강해졌고 당시 신예였던 선수들이 팀의 주축이 된 채로 2006년 독일 월드컵에 출전했다. 조별리그에서 우크라이나와 튀니지, 사우디아라비아를 차례로 꺾고 토너먼트에 진출한 스페인은 16강에서 조별리그 1승 2무를 기록한 프랑스를 상대했다. 프랑스는 1998년 자국 대회 우승 이후 2002년 대회 조별리그에서 탈락하면서 그 위세가 많이 꺾인 상황이었다.스페인과 프랑스의 맞대결은 독일 월드컵 16강 최고의 빅매치로 많은 기대를 모았고 상당수의 축구팬들은 특유의 점유율 축구가 꽃 피기 시작한 스페인의 근소한 우위를 예상했다. 하지만 전반 28분 다비드 비야의 페널티킥으로 선제골을 기록한 스페인은 전반이 끝나기 전 프랑크 리베리에게 동점골을 내줬고 후반에도 파트리크 비에라와 지단에게 연속골을 허용하며 1-3으로 허무하게 패하고 말았다.스페인은 2006년 독일 월드컵 16강 탈락 이후 유로2008과 2010년 남아공 월드컵, 유로2012에서 모두 우승을 차지하며 세계 최고의 축구 강국으로 떠올랐다. 스페인은 유로2012 8강에서 프랑스를 상대로 6년 전 패배를 설욕했지만 월드컵 무대에서는 좀처럼 마주칠 기회가 없었다. 그렇게 유럽을 대표하는 축구 강국 스페인과 프랑스는 2006년 독일 월드컵을 끝으로 20년 동안 월드컵에서 만나지 못했다.2010년대 초반까지 스페인의 우세였던 두 나라의 위상은 2010년대 중반 이후 황금기를 맞은 프랑스가 서서히 앞서가기 시작했다. 특히 월드컵에서는 최근 3번의 대회에서 스페인이 조별리그 탈락 한 번과 16강 두 번으로 부진한 사이 프랑스는 8강과 우승, 준우승이라는 뛰어난 업적을 쌓았다. 스페인의 황금기를 기억하지 못하는 젊은 축구팬들은 스페인이 프랑스보다 '약체'라고 생각하는 게 당연했다.하지만 스페인은 2022년 12월 라 푸엔테 감독을 선임한 이후 다시 살아나기 시작했다. 라 부엔테 감독은 부임 후 첫 메이저 대회였던 유로 2024에서 페드리와 니코 윌리암스, 페란 토레스, 라민 야말 등 2000년대에 태어난 신예 선수들을 대거 발탁했고 조별리그부터 토너먼트까지 7전 전승을 기록하며 우승을 차지했다. 특히 4강에서는 24년 만에 유로 대회 우승을 노리던 프랑스를 2-1로 제압했다.스페인은 2025년 UEFA 네이션스리그 준결승에서 다시 한 번 프랑스와 격돌했다. 후반 22분까지 5-1로 크게 앞서며 프랑스에게 대승을 거두는 듯했던 스페인은 후반 34분부터 연달아 3골을 터트린 프랑스의 무서운 화력에 고전했지만 한 점의 리드를 끝까지 지키며 5-4로 승리했다. 그렇게 프랑스를 상대로 2년 연속 승리를 따낸 스페인은 북중미 월드컵 4강을 통해 20년 만에 월드컵 무대에서 프랑스와 재회했다.프랑스는 이번 대회 8강까지 6경기에서 16골을 터트렸을 정도로 날카로운 창을 자랑했고 스페인은 6경기에서 단 한 골만 내주는 최고의 수비력을 가진 팀이었다. 스페인은 프랑스와 볼 점유율(51-49)도 비슷했고 슈팅 숫자(10-10)도 같았지만 결과는 스페인의 2-0 승리였다. 스페인이 오야르사말의 페널티킥과 포로의 쐐기골로 리드를 만드는 사이 프랑스는 경기 내내 한 번도 스페인의 방패를 뚫지 못했다.이번 대회 6경기에서 8골 3도움을 기록하며 아르헨티나의 리오넬 메시와 함께 득점 공동 선두를 달리던 프랑스의 주장이자 에이스 킬리안 음바페는 이날 3개의 슈팅을 시도했지만 유효 슈팅은 하나도 없었다. 이번 대회 도움 1위(5개)를 달리고 있는 마이클 올리세 역시 별다른 활약을 하지 못하다가 후반 27분 라얀 셰르키와 교체됐다. 그렇게 스페인은 3년 연속 프랑스를 꺾으며 20년 전 패배를 완벽하게 설욕했다.