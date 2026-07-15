축구 지능 뛰어난 '라민 야말' PK 얻어낸 스페인이 웃었다

AFP/연합뉴스

2026 FIFA 월드컵 4강 결과 (7월 15일 수요일 오전 4시, 댈러스 스타디움)

★ 스페인 2-0 프랑스 [골, 도움 기록 : 미켈 오야르사발(21분 52초,PK), 페드로 포로(57분 34초,도움-다니 올모)]

- 공식 관중 : 70,176명

- 주심 : 이반 바르톤 시스네로스(엘살바도르)

◇ 스페인 4-3-3 (감독 : 루이스 데 라 푸엔테)

FW : 알렉스 바에나(84분↔니코 윌리엄스), 미켈 오야르사발(74분↔페란 토레스), 라민 야말

MF : 파비안 루이스(77분↔페드리), 다니 올모(77분↔미켈 메리노), 로드리

DF : 마르크 쿠쿠레야, 아이메릭 라포르테, 파우 쿠바르시, 페드로 포로(84분↔마르코스 요렌테)

GK : 우나이 시몬

◇ 프랑스 (4-2-3-1 감독 : 디디에 데샹)

FW : 킬리안 음바페

AMF : 브래들리 바르콜라(57분↔데지레 두에), 마이클 올리세(72분↔라얀 셰르키), 우스망 뎀벨레

DMF : 아드리앙 라비오(46분↔마누 코네), 오렐리앙 추아메니

DF : 뤼카 디뉴(72분↔테오 에르난데스), 윌리엄 살리바(30분↔막상스 라크루아), 다요 우파메카노, 쥘 쿤데

GK : 마이크 메냥

◇ 2026 북중미 월드컵 남은 일정표

7월 16일(목) 오전 4시 4강 ☆ 잉글랜드 vs 아르헨티나 [애틀란타 스타디움]

7월 19일(일) 오전 6시 3위 결정전 ☆ 프랑스 vs 잉글랜드or아르헨티나 [마이애미 스타디움]

7월 20일(월) 오전 4시 결승 ☆ 스

14일(현지시각) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 2026 북중미 월드컵대회 준결승전인 프랑스와 스페인의 경기에서 스페인의 페드로 포로가 팀의 두 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다.스페인은 빠른 템포의 역습을 시도하는 프랑스보다 상대적으로 느렸지만 더 효율적이고 정확한 패스 실력으로 16년만에 두 번째 월드컵 우승 트로피를 노릴 자격이 충분하다는 사실을 증명하듯 57분 34초에 완벽한 추가골을 터뜨리며 활짝 웃었다. 오른쪽 측면에서 페드로 포로와 다니 올모의 2:1 패스 연결 시도가 프랑스 수비 라인을 완벽하게 무너뜨린 것이다. 여기서 노마크 슛 기회를 잡은 손흥민(LA FC)의 전 직장 동료 페드로 포로(토트넘 홋스퍼)가 침착한 오른발 추가골을 터뜨렸다.이대로 물러설 수 없는 프랑스도 에이스 음바페가 64분에 왼쪽 끝줄 바로 앞에서 왼발 무각 슛을 날렸지만 골문 기둥 옆을 든든하게 지키고 서 있는 스페인 골키퍼 우나이 시몬의 침착한 선방에 막히고 말았다. 이것이 프랑스가 이번 게임에서 기록한 첫 번째 유효 슛이었다.프랑스의 데샹 감독은 72분에 왼발 능력자 마이클 올리세를 빼고 라얀 셰르키를 들여보냈지만 스페인의 골문을 좀처럼 위협하지 못하고 끝내 고개를 숙이고 말았다. 후반에 바꿔 들어간 데지레 두에가 81분에 스페인의 빈 골문을 노리고 오른발로 찬 결정적인 슛이 골문을 비우고 나온 우나이 시몬 골키퍼에게 막힌 순간이 가장 아쉬운 장면이기도 했다.86분에 스페인 골키퍼 우나이 시몬에게 고의적인 파울을 저질러 옐로 카드를 받은 음바페는 89분에 오른발 직접 프리킥을 날렸지만 스페인 골문 크로스바를 넘어가고 말았다. 음바페는 90분에도 스페인 골문 앞에서 결정적인 오른발 아웃사이드 슛 기회를 잡았지만 사자머리를 휘날린 스페인 풀백 쿠쿠레야가 반 박자 빨리 나타나 음바페의 오른발 앞에서 공을 걷어내고 말았다.이제 스페인은 오는 20일(월) 오전 4시 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열리는 최고의 결승 무대에 올라서게 됐다. 상대 팀은 16일(목) 오전에 애틀란타 스타디움에서 열리는 '잉글랜드 vs 아르헨티나' 게임에서 나타난다. 아쉽게 결승 무대에 나서지 못하는 프랑스는 19일(일) 오전 6시 마이애미 스타디움으로 들어가 3위 결정 게임을 뛰게 된다.vs 잉글랜드or아르헨티나 [뉴욕 뉴저지 스타디움]