'완벽한 공수 조직력' 스페인, 프랑스 화력 잠재우고 16년 만에 결승 진출

AFP/연합뉴스

2026 북중미 월드컵 4강전

(댈러스 스타디움, 미국 댈러스 - 2026년 7월 15일)

프랑스 0

스페인 2 - 오야르사발(PK) 22' 포로(도움:올모) 58'

14일(현지시각) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 2026 북중미 월드컵대회 준결승전인 프랑스와 스페인의 경기에서 스페인의 페드로 포로가 팀의 두 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다.스페인이 프랑스의 무시무시한 공격력을 무력화시키며, 16년 만에 월드컵 결승 무대에 안착했다.스페인은 15일 오전 4시(한국시각) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 프랑스와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 4강전에서 2-0으로 승리했다.이로써 스페인은 오는 20일 잉글랜드-아르헨티나의 승자와 대망의 결승전을 치른다.프랑스는 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 원톱은 킬리안 음바페, 2선은 브래들리 바르콜라-마이클 올리세-우스만 뎀벨레가 자리했다. 아드리앙 라비오-오렐리앙 추아메니가 허리를 책임졌으며, 포백은 뤼카 디뉴-윌리암 살리바-다요 우파메카노-쥘 쿤데, 골문은 마이크 메냥이 지켰다.스페인은 4-2-3-1로 나섰다. 우나이 시몬이 골키퍼 장갑을 낀 가운데 페드로 포로-파우 쿠바르시-에므리크 라포르트-마르크 쿠쿠레야가 포백을 형성했다. 중원은 로드리-파비안 루이스가 책임졌고, 2선은 라민 야말-다니 올모-알렉스 바에나, 원톱은 미켈 오야르사발이 자리했다.두 팀은 경기 초반부터 엄청난 속도의 빌드업과 공수 전환으로 맞섰다. 압박의 타이밍도 매우 빨랐다. 프랑스는 수비 라인을 대폭 올리며, 공수 간격을 20m로 좁혔다. 스페인의 오야르사발, 바에나가 수비 뒷 공간 침투가 아닌 아래로 내려와서 공을 받으려는 움직임을 보였고, 이를 파악한 탓이다. 이 때문에 뒷공간으로 침투하는 스페인의 움직임이 없다시피했다.프랑스는 전방 압박을 강하게 가져가며 상대 진영에서 공을 탈취해 공격으로 나아가는 속도가 위협적이었다. 그러나 스페인도 빠르게 수비로 대응했다.팽팽했던 흐름이 깨진 것은 전반 19분이었다. 쿠쿠레야의 크로스 상황 이후 디뉴가 머리로 컨트롤한 게 볼이 떠올랐다. 이어 걷어내려는 과정에서 야말이 달려들었고, 디뉴의 가격으로 인해 페널티킥이 선언됐다. 전반 22분 키커로 나선 오야르사발이 골문 오른편으로 강하게 차 넣으며, 점수를 1-0으로 만들었다.전반 30분 프랑스에 살리바의 부상이란 악재가 찾아왔다. 이에 막상스 라크루아가 그 자리를 대신했다. 프랑스는 스페인의 수비 공략에 어려움을 겪는 흐름이 전반 내내 이어졌다. 2선 공격진들이 스페인의 압박에 묶이며 활력을 잃었기 때문이다. 스페인의 전방 압박을 벗겨내는 빌드업도 원활치 않았다.전반 35분 바르콜라가 왼쪽에서 중앙으로 좁히며 시도한 슈팅은 골문 위로 벗어났다. 전반 37분에는 스페인이 기회를 잡았다. 전방 압박에 성공한 이후 올모의 힐 패스, 야말의 낮은 크로스가 박스 안으로 침투한 파비안 루이스에 전달됐지만 프랑스 수비에 걸렸다. 프랑스의 슈팅을 단 2개로 틀어막은 스페인은 전반전을 1-0으로 앞선 채 마감했다.프랑스의 디디에 데샹 감독은 후반 시작하자마자 변화를 꾀했다. 라비오 대신 마누 코네를 투입하며 중원 라인을 재정비했다. 그럼에도 스페인은 후반 초반 미드필드 싸움에서 우세함을 보였다. 후반 6분 오야르사발의 박스 밖 왼발슛이 높게 떠올랐다.프랑스는 후반 12분 바르콜라 대신 데지레 두에를 넣으며 왼쪽 윙어를 교체했다. 그러나 스페인은 프랑스의 추격 의지를 꺾었다. 후반 13분 포로가 올모와의 원투 패스 이후 프랑스 수비 뒷공간으로 빠르게 침투하며, 단독 기회를 맞이했다. 포로는 골키퍼와의 일대일에서 침착한 슈팅으로 마무리지었다.스페인은 후반 중반 시점부터 조금씩 라인을 내리며 안정에 힘썼다. 음바페는 후반 21분 날카로운 슈팅을 시도하며 분위기를 바꾸고자 했다. 프랑스는 후반 27분 올리세, 디뉴 대신 라얀 셰르키, 테오 에르난데스를 투입했다.스페인의 루이스 데 라 푸엔테 감독은 후반 29분 오야르사발을 불러들이고, 페란 토레스를 넣었다. 이어 후반 33분에는 파비안 루이스, 올모 대신 페드리, 미켈 메리노를 투입하며 미드필드를 재편했다. 체력과 기동력 싸움의 우위를 점하겠다는 의도였다.후반 33분 페란 토레스는 들어오자마자 측면에서 올라온 크로스를 예리한 헤더로 돌려놓으며, 프랑스 골문을 위협했다. 후반 36분 프랑스는 이날 경기의 첫 번째 유효 슈팅이자 가장 결정적인 찬스를 허무하게 날려버렸다. 음바페가 상대 뒷공간을 침투할 때 시몬 골키퍼가 골문을 비우고 나오며 처리했으나 정확하지 못했다. 공을 잡은 두에가 먼거리에서 시도한 슈팅은 허무하게도 시몬 골키퍼 선방에 막혔다.스페인은 후반 39분 포로, 바에나 대신 마르코스 요렌테, 니코 윌리암스를 넣으며 교체 카드를 모두 소진했다. 프랑스는 후반 추가시간 49분 뎀벨레의 슈팅이 시몬 골키퍼 정면으로 향했다. 프랑스의 공세를 효과적으로 제어한 스페인이 결국 무실점 승리를 거뒀다.이번 북중미 월드컵 4강 대진은 피파랭킹 1-4위에 있는 국가들로 채워져있다. 이 가운데 프랑스와 스페인은 대회 직전 '빅2'로 평가받을만큼 가장 높은 티어로 분류됐다. 그래서 두 팀의 4강전은 사실상의 결승전으로 관심을 불러모았다.두 팀은 최근 2년 동안 두 차례 맞붙었다. 스페인은 프랑스에 2연승을 거둔 바 있다. 유로 2024 4강전에서는 프랑스에 2-1로 승리한 뒤 결승에 올라 잉글랜드마저 무너뜨리며 정상에 올랐다. 지난해 6월에는 2024-25 UEFA 네이션스리그 4강에서 9골을 주고받는 난타전 끝에 5-4로 승리했다.그러나 1년 사이에 프랑스는 눈부신 발전을 거듭했다. 데샹 감독은 실리축구의 색채를 버린 채 공격 지향적인 팀으로 변모시켰다. 공격의 꼭지점에 음바페가 포진하고, 2선에는 올리세, 뎀벨레, 바르콜라, 두에, 셰르키 등이 급성장하면서 막강한 하모니를 이뤘다.프랑스는 이번 월드컵에서 8강까지 6경기 전승, 16득점 2실점의 완벽한 공수 밸런스를 선보였으며, 돌풍을 일으킨 모로코와의 8강전에서는 압도적인 경기력으로 승리를 따냈다. 주요 베팅 업체들은 스페인보다 프랑스에 더 낮은 배당률을 부여하며, 프랑스의 결승행을 점쳤다.이에 반해 스페인은 프랑스에 비하면 다소 아쉬운 행보를 보였다. 첫 경기 카보베르데전에서 충격의 무승부 이후 연승을 내달리며 4강에 안착했지만 스페인이 자랑하는 양 날개 야말, 윌리암스의 파괴력이 발휘되지 않으면서 공격의 답답함을 노출했다. 16강, 8강전에서는 데 라 푸엔테 감독의 교체 용병술을 앞세워 극적인 승리를 거둔 바 있다.하지만 스페인은 이번 프랑스와의 4강전에서 컨디션 사이클이 정점에 다다른 모습이었다. 조직력은 최고 수준이었다. 이날 경기의 관건은 프랑스의 막강 화력을 어떻게 틀어막느냐였다. 이에 스페인은 조직적인 압박과 많은 활동량으로 프랑스를 잠재웠다.스페인은 90분 내내 미드필드를 장악하며 상대에게 주도권을 내주지 않았다. 특히 수비형 미드필더 로드리가 살아나면서 무게감이 크게 높아졌다. 로드리는 정확한 위치 선정으로 상대 공격의 길목에서 차단했을 뿐만 아니라 세밀한 볼배급과 패스를 선보였다. 스페인은 이번 월드컵에서 7경기를 치르는 동안 벨기에와의 8강전(2-1승)이 유일한 실점일만큼 극강의 수비력을 보여주고 있다.스페인의 월드컵 결승 진출은 이번이 역대 두 번째다. 16년 전 2010 남아공 월드컵 결승에서 네덜란드를 물리치고, 사상 첫 우승을 차지한 바 있다. 2014년 조별리그 탈락, 2018년과 2022년에는 16강 탈락에 머무르며 자존심을 구겼으나 16년 만에 우승에 도전할 수 있는 기회를 잡았다.반면 2018, 2022년에 이어 3회 연속 월드컵 결승 진출에 도전한 프랑스는 스페인의 벽에 막혀 꿈이 좌절됐다. 앞선 8강전까지 모든 경기에서 공격 포인트를 기록한 음바페는 스페인전에서 침묵했고, 덩달아 2선 공격진들마저 무기력한 플레이로 일관하며 아쉬움을 남겼다.