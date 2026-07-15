나는 아직 호포항에서 돌아오지 못했다

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영화 <호프> 스틸컷인간과 외계의 존재는 서로의 행동을 읽지 못한다. 신호를 보내면 오독하고, 오독은 다음 오독을 부르며, 그렇게 양쪽 모두 파국을 향해 걸어간다.이 '알 수 없음'을 연기로 감당하는 것은 배우들이다. 황정민의 범석은 마을을 지켜야 한다는 책임감과 인간적인 공포 사이에서 내내 흔들리는 인물이다. 죽여야 할 존재에게 문득 연민이 스치는 순간, 그 복잡한 감정이 대사 없이 눈빛만으로 지나간다. 배우들은 보이지 않는 상대를 상상하며 시선의 방향과 공포의 강도를 스스로 설계해야 했다. 어쩌면 그것이야말로 이 영화의 주제와 정확히 포개지는 연기다. 알 수 없는 것 앞에 선 인간을, 그는 말 그대로 아무것도 없는 허공을 향해 연기한 것이다.성기 역할을 맡은 조인성은 그 반대편에서 영화를 이끌어간다. 거친 추격 액션을 온몸으로 받아내는데, 말을 타고 숲 속을 내달리는 장면의 영상미와 액션은 압권이다. 그리고 먹는 장면들. 숲에서는 주먹밥을 먹고, 아수라장 한가운데서는 감자를 베어 문다. 배우는 이 먹는 연기를 허기가 아니라 "살려는 인간의 욕망"으로 해석했다는데, 과연 스크린에서도 그렇게 보인다.알 수 없는 것이 덮쳐올 때 인간이 붙드는 것은 거창한 무엇이 아니라 먹는 일, 달리는 일 같은 가장 동물적인 의지라는 것. 두 배우는 그 진실을 이론이 아니라 몸으로 증명한다.마지막에 이르러서야, 외계인들의 대화가 자막으로 뜬다. 소음이었던 그들의 소리가 마침내 언어가 되는 순간, 나는 이 영화의 가장 잔인한 설계를 깨달았다. 번역은 도착한다. 그러나 너무 늦게 도착한다. 모든 일이 벌어진 뒤에야 우리는 그들이 무슨 말을 하고 있었는지 알게 된다. 이해가 불가능했던 게 아니다. 다만 아무도 그때 듣지 않았을 뿐이다.극장을 나온 뒤에도 이 뒤늦은 자막이 오래 남았다. 알 수 없어서 무서웠던 영화가, 알 수 있었다는 사실 때문에 슬픈 영화로 바뀌는 것이다.극장을 나오며 추리소설의 여왕 크리스티를 생각했다. 추리소설은 결국 모든 것이 설명되는 장르다. 아무리 기괴한 사건도 마지막 장에서 탐정이 진상을 말해준다. 세계는 다시 이해 가능한 곳이 된다. 내가 크리스티의 고향까지 찾아간 것도 어쩌면 그 안도감 때문이었을 것이다.<호프>에도 마지막 장의 해명은 있다. 그러나 크리스티의 탐정이 늦지 않게 도착해 다음 죽음을 막는다면, <호프>의 진상은 모든 죽음이 끝난 뒤에야 도착한다. 설명이 있는데도 구원이 없는 이야기. 그것이 이 영화가 추리 소설의 오랜 위안을 배반하는 방식이다.