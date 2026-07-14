청룡의 주인 세광고 그리고 2028 드래프트를 빛낼 2학년들

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우승 직후 방진호 감독을 헹가래 쳐 주는 세광고 선수단김현희
하늘은 2026년 청룡 여의주의 새로운 주인으로 충청의 명문 세광고를 선택했다.
지난 7월 12일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 쟁탈 전국고교야구 선수권대회(겸 주말리그 왕중왕전) 결승에서 세광고는 '청룡기 최다 우승'에 도전한 전통의 강호 경북고를 6-2로 완파하고 정상에 올랐다.
이번 우승은 세광고 야구부 역사에서도 특별한 의미를 지닌다. 1982년 송진우(전 한화 이글스)를 앞세워 황금사자기를 제패한 이후 무려 44년 동안 이어졌던 전국대회 우승 갈증을 해소했다. 방진호 감독 역시 3년 전 봉황대기 결승에서 대구고에 역전패하며 눈앞에서 우승을 놓쳤던 아쉬움을 털어냈다. 공교롭게도 당시 결승 상대 역시 대구 연고 팀이었다.
무엇보다 이번 청룡기 우승은 '일회성 돌풍'이 아니라는 점에서 더욱 의미가 크다. 우승팀 세광고와 준우승팀 경북고 모두 핵심 전력이 대부분 2학년으로 구성돼 있기 때문이다. 앞서 황금사자기 역시 충암고 조성준, 대전고 한규민 등 2학년 선수들이 결승 무대를 이끌었던 것을 감안하면, 올해 고교야구는 '미리 보는 2028 KBO 신인드래프트'라 해도 과언이 아니다.
세광고, 2학년 황금세대가 이끈 우승
이번 대회 최고의 스타는 단연 세광고의 '오타니' 이홍석이었다.