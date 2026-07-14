청룡의 주인 세광고 그리고 2028 드래프트를 빛낼 2학년들

김현희

안방에서 중심을 잘 잡은 2학년 포수 전영훈이미 청소년대표에 선발될 정도로 실력을 인정받은 전영훈은 안정적인 수비와 강한 송구 능력을 갖춘 포수다. 강릉고 시절 SSG 랜더스 이율예를 떠올리게 하는 기본기와 경기 운영 능력이 돋보인다. 우승 직후 그는 "태극마크를 달았다고 자만하지 않겠다."고 말하며 더 큰 성장을 향한 의지를 드러냈다. 타석에서도 상대 팀이 승부를 피할 정도로 존재감을 발휘했다.유격수 김우진도 빼놓을 수 없다.결승전에서 여러 차례 어려운 타구를 안정적으로 처리하며 병살 플레이를 만들어낸 그는 뛰어난 수비 범위와 기본기를 과시했다. 삼성 라이온즈 박진만 감독의 인천고 재학 시절을 연상시키는 안정감 있는 수비는 강한 인상을 남겼다. 타격 능력까지 갖추고 있어 올 시즌 후반과 내년 활약이 더욱 기대된다.마운드에도 탄탄한 2학년 자원이 즐비하다.우수투수상을 받은 에이스 박상민은 이미 세광고의 확실한 에이스로 자리매김했다. 결승전 선발 김동유 역시 특유의 사이드암 궤적과 예리한 공 끝으로 상대 타선을 효과적으로 봉쇄했다. 두 선수 모두 프로 스카우트들의 꾸준한 관심을 받고 있으며, 내년에는 한층 성장한 모습을 보여줄 가능성이 크다.비록 준우승에 머물렀지만 경북고 역시 미래가 밝다.특히 이준호 감독이 '삼고초려' 끝에 영입한 포수 엄태욱은 4번 타자와 안방마님을 동시에 책임지며 대회 내내 뛰어난 활약을 펼쳤다. 선배 이한진과 번갈아 포수 마스크를 쓰며 투수진을 안정적으로 이끌었고, 장타력 또한 뛰어나 목동구장에서도 담장을 넘길 수 있는 파워를 보여줬다.