잉글랜드 만나는 아르헨티나, 메시의 조력자는?

로이터/연합뉴스

7일(현지 시각) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와 이집트의 16강전에서 동점 골을 넣은 아르헨티나 리오넬 메시가 세리머니를 하고 있다.2022년 카타르 월드컵 우승과 2021, 2024년 코파 아메리카 우승, 피파 순위 1위에 빛나는 아르헨티나는 브라질이 주춤한 현시점에서 남미를 대표하는 독보적인 축구 강국이다. 아르헨티나는 이번 북중미 월드컵에서도 조별리그부터 8강까지 6경기에서 전승을 거두며 4강에 진출했다. 아르헨티나는 오는 16일(이하 한국 시각) 피파 순위 4위 '축구 종가' 잉글랜드와 결승 진출을 놓고 다툰다.결과는 6전 전승이었지만 아르헨티나가 4강까지 올라온 과정은 결코 쉽지 않았다. 조별리그에서 큰 위기가 없었던 아르헨티나는 32강에서 카보베르데와 연장까지 가는 접전을 벌이며 3-2로 승리했고 이집트와의 16강에서는 0-2의 열세를 3-2로 뒤집는 역전극을 연출했다. 그리고 스위스와의 8강에서도 연장 후반에만 2골을 넣으며 토너먼트 3경기에서 2번의 연장 승부를 펼친 끝에 힘들게 4강에 진출했다.아르헨티나의 가장 큰 자랑은 역시 만39세의 나이에도 이번 대회 8골 2도움으로 프랑스의 킬리안 음바페와 함께 득점 공동 1위를 달리고 있는 '축구의 신' 리오넬 메시의 존재다. 하지만 메시 한 사람이 아르헨티나가 이번 대회 기록한 17골 중 10골에 관여했다는 점은 리오넬 스칼로니 감독의 고민이기도 하다. 지난 스위스와의 8강전처럼 잉글랜드전에서도 나머지 선수들의 지원 사격이 반드시 필요하다는 뜻이다.2021년 코파 아메리카에서 4골 5도움을 기록하며 MVP와 득점왕, 도움왕을 휩쓴 메시는 이듬 해 카타르 월드컵에서도 7경기에서 7골 3도움으로 아르헨티나를 1986년 멕시코 월드컵 이후 36년 만에 월드컵 우승으로 이끌었다. 클럽에서의 실적으로 역대 최고의 선수로 인정 받았던 메시는 월드컵 우승컵까지 들어 올리면서 펠레-마라도나와 어깨를 나란히 하는 '축구의 신'으로 위치가 상승했다.많은 축구팬들이 모든 것을 이룬 메시가 국가대표로서 경력을 마감할 거라고 전망했지만 메시는 30대 중반을 훌쩍 넘은 후에도 국가대표로서 도전을 멈추지 않았다. 메시는 2024년 코파 아메리카에서 5경기에 출전해 1골 1도움을 기록하며 아르헨티나의 우승에 기여했다. 이로써 메시는 스페인의 이게르 카시야스에 이어 주장 완장을 차고 메이저 대회 3연속 우승을 달성한 역대 두 번째 선수가 됐다.작년 9월에 열렸던 베네수엘라와의 북중미 월드컵 남미 예선이 대표팀 유니폼을 입고 뛰는 마지막 홈경기였음을 밝힌 메시는 국가대표로서 마지막 무대가 될 수 있는 북중미 월드컵에서 그야말로 뜨거운 '불꽃'을 태우고 있다. 불혹에 가까워진 나이를 고려해 전면에 나서기보다는 후배들을 보좌하는 역할을 맡을 거라는 전망도 있었지만 메시는 여전히 아르헨티나의 최전방에서 팀 공격을 이끌고 있다.알제리와의 조별리그 첫 경기부터 월드컵 역대 최고령 해트트릭(만38세357일)을 기록한 메시는 오스트리아와의 두 번째 경기에서도 멀티골을 터트리며 역대 월드컵 득점 단독 1위에 올랐다. 요르단전에서도 멋진 프리킥으로 월드컵 역대 최초로 7경기 연속골을 기록한 메시는 카보베르데와의 32강전에서 선제골을 기록하면서 8경기 연속골과 함께 월드컵 통산 20번째 골을 터트리는 기염을 토했다.이집트와의 16강전에서 전반 21분 패널티킥을 실축한 메시는 후반 34분 정교한 크로스로 크리스티안 로메로의 만회골을 어시스트했고 4분 후에는 강력한 왼발슛으로 동점골을 기록하며 아르헨티나를 위기에서 구해냈다. 하지만 메시는 전인미답의 월드컵 10경기 연속 득점을 노렸던 스위스와의 8강전에서 득점 없이 어시스트 1개에 그쳤는데(?) 아르헨티나는 이날 메시의 득점 없이도 3골로 다득점에 성공했다.조별리그에서 8골을 기록한 아르헨티나는 32강부터 8강까지 토너먼트 3경기에서 무려 9골을 폭격하며 16골의 프랑스를 제치고 이번 대회 최다득점(17골)을 기록하고 있다. 하지만 16강전까지 14골을 기록했던 아르헨티나는 메시의 발에서만 8골이 터지면서 득점 분포가 메시에게 지나치게 편중돼 있었다. 메시의 건재한 실력과 별개로 고민이 될 수밖에 없는 지점이다.그렇다고 아르헨티나 공격진의 면면이 떨어지는 것도 아니다. 훌리안 알바레스는 최전방 공격수부터 공격형 미드필더까지 모두 소화할 수 있는 전천후 자원이고 라우타로 마르티네스 역시 상당히 위협적인 공격수다. 여기에 엔소 페르난데스, 알렉시스 맥 알리스터 같은 미드필더들도 공격적인 성향이 강하고 유망주 시절 '메시의 재림'으로 불리던 티아고 알마다도 조커로만 활용하기엔 아까운 선수다.하지만 지난 12일 스위스와의 8강은 이번 월드컵 개막 후 처음으로 메시를 제외한 나머지 선수들의 활약이 돋보인 경기였다. 맥 알리스터는 전반 10분 메시의 코너킥을 헤더로 연결하며 선제골을 기록했고 알바레스는 연장 후반 7분 그림 같은 감아차기 득점으로 결승골의 주인공이 됐다. 그리고 경기 종료 직전 마르티네스가 흘러나오는 공을 오른발로 가볍게 차 넣으면서 길었던 연장 승부에 쐐기를 박았다.아르헨티나가 4강에서 만나는 잉글랜드에는 이번 대회 6골 1어시스트를 기록하고 있는 해리 케인을 중심으로 왼쪽에 앤서니 고든, 오른쪽에 노니 마두에케 같은 뛰어난 측면 공격수들이 있다. 여기에 케인의 뒤를 잇는 잉글랜드의 차세대 에이스 주드 벨링엄이 노르웨이와의 8강전 멀티골을 비롯해 이번 대회 6골을 터트리고 있다. 공격진의 짜임새만 보면 오히려 잉글랜드가 아르헨티나보다 화려하다.잉글랜드는 1966년 자국 대회 우승 이후 무려 60년 동안 월드컵 결승 무대를 밟지 못했기 때문에 결승 진출을 향한 의지가 대단히 클 수밖에 없다. 하지만 아르헨티나 역시 1930년대의 이탈리아와 '펠레 시대'의 브라질 이후 60년 넘게 나오지 않은 월드컵 연속 우승을 노릴 절호의 기회다. 결승에 진출해야 할 의지와 명분이 확실한 아르헨티나와 잉글랜드의 4강전이 명승부가 될 확률이 매우 높은 이유다.