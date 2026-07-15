탁구채 잡은 티모시 샬라메가 보여준 위험한 욕망

우리는 누구나 한 번쯤 특별한 사람이 되고 싶다는 꿈을 품고 살아간다. 누군가는 좋은 대학에 들어가기 위해, 누군가는 더 높은 자리에 오르기 위해, 또 누군가는 세상이 자신의 이름을 기억해주기를 바라며 살아간다. 어쩌면 인간은 행복해지기보다 특별해지고 싶어 하는 존재인지도 모른다. 평범하다는 말이 위로보다 두려움으로 다가오는 시대, 우리는 끊임없이 누군가와 자신을 비교하며 더 높은 곳을 바라본다.
하지만 그 욕망은 언제부터 삶을 움직이는 원동력으로 바뀌고, 또 언제부터 우리의 마음을 잠식하기 시작하는 걸까. 목표를 향해 달려가는 것은 아름다운 일이지만, 어느 순간 그것이 자신의 존재를 증명하기 위한 집착으로 변하기도 한다. 영화 <마티 슈프림>은 바로 그 경계를 이야기한다.
탁구라는 스포츠를 소재로 하지만, 결국 영화가 끝까지 바라보는 것은 승패가 아니다. 인정받고 싶은 인간의 욕망, 그리고 그 욕망이 목표를 만들어 한 사람을 어디까지 끌고 갈 수 있는지에 대한 이야기다.
[첫 번째 감정] 마티의 집착