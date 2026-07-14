시험에 오른 나홍진표 SF, 156분 내내 도파민 터지다 든 의문

▲영화 <호프> 스틸컷 플러스엠 엔터테인먼트

<곡성>과 공통점은 외지인이 한마을에 찾아온다는 점이다. 초자연적 현상을 넘어선 우주적 관점의 통찰이다. 성경 속 신의 입장으로도 해석하기 좋다. 히브리서 11장 1절 구정 '믿음은 바라는 것들의 실상이요, 보이지 않은 것들의 증거다'를 전한 에필로그는 모호함을 더한다.



3년 넘게 디자인에 공들였다는 나홍진 감독의 말이 무색하게 어색한 CG는 여러 크리처가 떠오르는 기시감을 피할 수 없다. <진격의 거인> <콰이어트 플레이스> <기묘한 이야기> <체인소 맨>의 크리처나 <프로메테우스>의 외계인과 닮아 신선함은 부족하다. 대신 오락성을 강화하는 방식으로 추동하는 텅 빈 서사를 관객의 상상력으로 직접 채워 넣는 능동적인 영화다.



감독은 줄 곳 '퍼스펙티브(perspective)'라는 단어를 반복하며 입장 차이가 빚어낸 비극을 강조했다. 인류의 전쟁이 소통의 부재와 오해로 일어나듯이 지구인과 외계인도 이와 다르지 않다는 보편성을 주제로 한다. <곡성>이 알 수 없는 존재에 무기력하게 당하는 피해자의 관점이라면, <호프>는 철저히 인간의 관점으로 외계인을 대상화하기 이른다.



외계인이 침입자처럼 보이지만 그들의 생각은 제대로 알 수 없게 설계되었다. 시가지와 산속 추격으로 분산된 상황이 하나로 모아질 때도 명쾌한 해답을 내놓지 않는다. 보통은 인간 시점을 보여 준 후 외계인의 시점으로 이동해 생각 차이를 논하지만 <호프>는 시점을 굳이 이동하지 않는다. 희망을 품고 저마다 다르게 내달리는 인간과 외계인은 어쩌면 '무지'에 의한 광기의 결과로 보이기도 한다. 인터넷이나 스마트폰이 없는 80년대는 선택의 개연성을 더한다. 고립된 공간의 고립감과 소통의 부재를 극적으로 보여 준다.



결국 <호프>는 낯설지 않다. 꾸준히 같은 이야기를 다른 장르로 표현했을 뿐이다. 흥행과는 상관없이 한국 영화 역사에 한 획을 그을 영화다. 사상 최대의 제작비, 본 적 없는 경이로운 미장센, 추격에 특화된 오락성 등 156분이란 물리적 시간 속에 갇힌 관객은 감독에게 머리채 잡혀 이끌려 가기 바쁘다. 스티븐 스필버그의 <듀얼>, 조지 밀러의 <매드맥스: 분노의 도로>의 추격전을 지나 신정원의 <차우>에서 선보인 심각한 상황 속 개그 요소 모두 오마주와 패러디를 교묘하게 오간다.



영화는 한국을 넘어 글로벌 시장을 노리는 확장성과 함께 나홍진표 SF의 진화를 보여준다. 개봉 전까지 수없이 매달려 수정한 집념의 결과물이 드디어 대중과 만날 날을 맞았다. 과연 어떤 담론을 이끌어낼지 사뭇 궁금해진다.





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