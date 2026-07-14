시험에 오른 나홍진표 SF, 156분 내내 도파민 터지다 든 의문

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영화 <호프> 스틸컷플러스엠 엔터테인먼트
영화 <호프>는 아드레날린을 연료로 시종일관 도파민 자극에 최적화된 영화다. 지구에 불시착한 네 외계인이 호포항을 쑥대밭으로 만드는 과정과 이를 좇는 인간의 끈질긴 사투가 중심이다. 제목은 '호프'이지만 희망을 기대하기는커녕 어두운 미래가 10여 분의 엔딩으로 그려진다.
전작과 비교했을 때 가장 이질적인 작품이다. Si-Fi 장르의 불모지인 한국 영화계에 새로운 문법으로 승부수를 띄웠다. 할리우드 Si-Fi에 익숙해진 한국 관객의 눈높이를 맞추지 못한 기성 감독도 줄줄이 고배를 마셨다. 일본 고전 애니메이션을 실사화한 김지운의 <인랑>, 한국형 스페이스오페라를 꿈꾼 조성희의 <승리호>, 달에 고립된 우주인의 사투를 재난 영화로 풀어낸 김용화의 <더 문>, 인공지능 서비스에 감정을 넣은 김태용의 <원더랜드>, 한국형 어벤저스를 꿈꾸었던 최동훈의 <외계+인>의 성적은 처참하다.
점점 '한국형 SF'라는 타이틀은 어느새 독이 든 성배가 되어 갔다. 기라성 같은 감독도 쉽지 않은 치킨 게임이나, 나홍진 감독은 과감히 출사표를 던졌다. 그는 완벽하게 적응한 듯 보인다. 단순한 서사에 감각적인 미장센과 추격 액션을 통한 도파민 시대의 완벽 적응은 쇼츠와 틱톡에 열광하는 젠지 세대를 위한 기획 영화처럼 느껴지기 까닭이다. 기성세대보다는 앞으로 극장을 찾아 줄 미래 세대를 향해 포커스를 맞춘 전략이다. 새로운 세대에게 기존의 영화 문법은 더 이상 통하지 않는다는 점을 파악했다.
연출 방식도 기존과 다르다. 확실히 극장의 특수성을 살린 체험을 유도한다. 범석의 시점에 따라 숨 쉴 틈도 없이 강력한 액션이 휘몰아친다. 넋 놓고 보게 되는 추격 액션, 인물과 인물의 충돌이 곧 서사인 낯선 경험이다. 1시간 동안 외계인의 실체는 완벽히 보이지 않는다. 상대를 모를 때 드는 공포감 크며 상상력을 자극한다. 인물의 전사를 굳이 설명하지 않고 유추하게 한다. 캐릭터의 관계성과 사건의 진위로 쌓아가는 서사 전달에 익숙한 관객은 당혹스러운 결말에 아연질색할 가능성이 크다.
나홍진 감독은 인터뷰를 통해 미국 여행 중 영화 산업의 위기를 목도하며 오직 극장에서만 몰입되는 경험을 최우선 순위로 두었다고 밝혔다. 그래서일까. <호프>는 <추격자>의 운동성과 <황해>의 눅눅한 기분이 집약된 영화다. 다만 <곡성> 특유의 음습한 분위기, 해소되지 않은 의문이 꼬리에 꼬리는 무는 스타일은 아니다. 156분 동안의 사투가 마무리되지 않아 속편의 기대감도 커진다. 3부작으로 구성했지만 한편으로도 이미 완결성을 갖춘 독립적인 영화로 읽힌다.
'곡성'과 닮았지만 다른 '호프'