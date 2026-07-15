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'영웅본색'과 '천녀유혼' 뒤의 숨은 거장... 제작자 시남생을 아시나요

'영웅본색'과 '천녀유혼' 뒤의 숨은 거장... 제작자 시남생을 아시나요

서극과 함께 전영공작실(Film Workshop)에서 꽃피운 홍콩 영화의 황금기

최호림(cromwell)
26.07.15 11:46최종업데이트26.07.15 11:46
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2014년 8월 11일, 스위스 로카르노에서 열린 제67회 로카르노 국제영화제에서 최우수 독립 프로듀서상인 ‘프리미오 라이몬도 레초니코 상(Premio Raimondo Rezzonico Award)’을 수상한 홍콩 출신 영화 프로듀서 시남생이 포토콜에서 포즈를 취하고 있는 모습.
2014년 8월 11일, 스위스 로카르노에서 열린 제67회 로카르노 국제영화제에서 최우수 독립 프로듀서상인 ‘프리미오 라이몬도 레초니코 상(Premio Raimondo Rezzonico Award)’을 수상한 홍콩 출신 영화 프로듀서 시남생이 포토콜에서 포즈를 취하고 있는 모습.AP/연합뉴스

요즘 개인적으로 유튜브 채널을 운영하고 있다. 주로 1980~1990년대 홍콩 영화의 명장면을 소개하는 쇼츠를 올린다. 시작한 지 얼마 되지 않았지만 <영웅본색> 관련 영상에는 예상보다 많은 관심이 이어졌다. 그만큼 홍콩 영화의 황금기를 기억하는 사람들이 아직도 많다는 사실을 새삼 느끼게 된다.

1970년대에 태어난 필자는 <영웅본색>, <천녀유혼>, <황비홍>을 보며 자랐다고 해도 과언이 아니다. 당시 홍콩은 아직 중국 반환 이전의 영국령이었고, 영화 속 이국적인 거리와 붉고 푸른 네온사인, 배우들의 우수 어린 표정에는 번영과 불안이 공존하던 홍콩 특유의 감성이 짙게 배어 있었다.

아마 나와 같은 세대를 살아온 많은 이들이 지금도 그 시절의 명장면을 기억하는 이유도 여기에 있을 것이다. 세월이 흘러도 그때의 홍콩 영화는 단순한 추억을 넘어, 가장 찬란했던 청춘의 시간을 떠올리게 하는 문화적 기억으로 남아 있다.

단순한 총격 액션이 아닌, 시대의 초상이었던 <영웅본색 3>

유튜브 개인 채널에 영상을 업로드하며 가장 애착을 갖고 소개했던 작품 중 하나는 서극 감독의 <영웅본색 3: 석양지가>(1989)다. 흔히 '영웅본색'이라 하면 오우삼 감독 특유의 뜨거운 사나이들의 의리, 바바리코트를 휘날리며 쌍권총을 겨누는 액션을 가장 먼저 떠올린다. 이 때문에 오우삼이 아닌 서극이 메가폰을 잡은 <영웅본색 3>는 개봉 당시 '정통 속편이 아니다'라는 편견 속에서 다소 저평가받는 비운을 겪었다. 지금도 많은 이들이 이 시리즈를 1, 2편으로만 기억하거나, 심지어 3편의 존재조차 모르고 있어 개인적으로 무척 아쉽다.

하지만 결론부터 말하자면 이 작품은 단순한 총격 액션 영화가 아니다. 베트남 패망의 비극과 난민 문제를 뼈대로 삼아, 중국 반환을 앞둔 홍콩인들이 느꼈던 정체성의 혼란과 시대적 불안을 담아낸 작품이다. 우리가 사랑했던 마크(주윤발)가 거대한 범죄의 세계에 발을 들여놓기 전의 이야기를 그린 프리퀄이라는 점에서도 의미가 깊다.

<영웅본색 3>의 흥행 여부와는 별개로, 중국 반환을 앞둔 홍콩 사회의 혼란과 정서적 불안은 오히려 창작의 원동력이 됐다. 시대의 불안과 정체성에 대한 고민은 영화인들의 상상력과 만나 홍콩 영화를 세계 영화사에 길이 남을 황금기로 이끌었다. 그리고 그 격동의 중심에는 감독 서극과 그의 오랜 파트너였던 제작자 시남생이 있었다.

영화 <영웅본색 3>(1989)의 국내 개봉 당시 공식 포스터. 서극 감독 연출.
영화 <영웅본색 3>(1989)의 국내 개봉 당시 공식 포스터. 서극 감독 연출.네이버 영화 이미지 자료실

홍콩 영화계의 대모로 불렸던 시남생

1984년 두 사람이 함께 설립한 제작사 전영공작실(Film Workshop)은 홍콩 영화사의 판도를 바꾼 결정적 전환점이었다. 베트남에서 성장한 뒤 미국에서 영화를 공부한 서극이 스크린 위에서 거침없는 상상력을 펼쳤다면, 시남생은 그것을 현실의 영화로 완성해 낸 제작자였다. 그녀는 서극의 예술적 창의성을 지속 가능한 자본과 시스템으로 연결하며 홍콩 영화의 새로운 제작 방식을 만들어 냈다.

그렇게 시남생과 서극이 함께 일군 전영공작실은 홍콩 느와르와 무협 판타지의 새로운 지평을 열며 홍콩 영화의 황금기를 이끌었다. 창의적인 연출과 치밀한 제작, 탄탄한 경영이 어우러진 두 사람의 협업은 홍콩 영화를 아시아를 넘어 세계 영화계가 주목하는 문화로 자리매김하게 했다.

영화 안팎에서 최고의 파트너였던 두 사람은 오랫동안 홍콩 영화계를 대표하는 잉꼬부부로도 유명했다. 그러나 2014년, 18년간 이어온 결혼 생활을 마무리했다는 소식이 뒤늦게 전해지며 많은 팬들의 안타까움을 자아냈다. 그럼에도 부부의 인연과는 별개로, 두 사람이 함께 만들어 낸 홍콩 영화의 황금기는 지금도 수많은 영화 팬들의 기억 속에 가장 빛나는 시절로 남아 있다.

이후에도 시남생은 멈추지 않았다. <적인걸> 시리즈와 <용문비갑>, <지취위호산> 등 굵직한 작품에 제작자로 참여하며 시대의 변화 속에서도 홍콩 영화의 명맥을 이어갔다. 감독과 배우는 세대교체를 거듭했지만, 작품을 기획하고 산업을 움직이는 그녀의 안목은 변하지 않았다. 비록 전성기의 풍경은 달라졌지만, 그녀는 끝까지 홍콩 영화 산업의 중심에서 새로운 가능성을 모색하며 자신만의 방식으로 황금기의 명맥을 이어갔다.

제작자 시남생이 지난 13일 별세했다... 향년 75세

오늘 이 소식을 접한 뒤 허탈한 마음으로 유튜브 채널에 올렸던 홍콩 영화 쇼츠 영상들을 다시 찾아봤다. 수십 년의 세월이 흘렀지만 댓글에는 여전히 그 시절 영화의 OST를 그리워하는 사람들, "따거"를 외치며 주윤발과 장국영, 왕조현을 추억하는 사람들이 가득했다.

그 댓글들을 읽으며 문득 이런 생각이 들었다. 스포트라이트는 늘 화려한 카메라 앞의 감독과 배우들에게 향했지만, 정작 우리가 사랑했던 홍콩 영화의 가장 찬란한 순간을 가능하게 한 사람은 언제나 무대 뒤에 서 있었다는 것을.

이제 와 돌이켜보니 시남생은 자신의 이름보다 작품을 먼저 빛나게 할 줄 알았던 사람이었다. 뛰어난 기획력과 안목으로 수많은 명작을 세상에 내놓았지만, 정작 자신은 늘 한 걸음 뒤에서 영화를 완성해 냈다. 그래서 많은 사람들이 이제는 그 시절 홍콩 영화의 감성을 다시는 만날 수 없을 것이라고 말한다. 어쩌면 그 말은 단순한 향수가 아니라, 시남생 같은 제작자들이 있었기에 가능했던 한 시대의 끝을 아쉬워하는 마음일지도 모른다.

1997년 7월 영국의 품을 떠나 중국에 반환된 뒤 홍콩의 풍경은 많이 달라졌다. 그리고 이제는 그 찬란했던 시대를 만들었던 영화인들도 하나둘 우리 곁을 떠나고 있다. 하지만 시대는 변해도 좋은 영화는 사라지지 않는다. 시간이 흐를수록 오히려 더 깊은 추억이 되어 우리 곁에 남는다.

1980~90년대 홍콩 영화의 황금기를 함께 만들어 준 사람. 그 영화들을 보며 울며 웃고 청춘의 한 페이지를 채웠던 우리 역시 당신을 오래도록 기억하겠습니다.

고마웠습니다, 시남생.
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2023년 4월 1일 만우절, 거짓말처럼 뇌경색이 찾아왔습니다. 재활병원 병상에서 떨리는 손으로 스마트폰 자판을 두드리며 세상과의 대화를 다시 시작했습니다. 투병 3년, 100편이 넘는 기사를 오마이뉴스에 게재하며 오늘도 사람과 삶, 희망의 이야기를 기록하고 있습니다.

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