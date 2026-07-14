왕좌 복귀 꿈꾸는 삼성의 승부수... 'ML 32승' 페덱은 통할까?

삼성라이온즈

삼성이 후반기를 앞두고 영입한 외국인 투수 크리스 페덱2026 KBO리그 전반기를 승률 1위(51승 2무 32패, 0.614)로 마친 삼성 라이온즈가 후반기 시작을 앞두고 회심의 승부수를 던졌다. 스프링캠프 중 팔꿈치 부상으로 이탈한 맷 매닝의 정식 대체 선수로 현역 메이저리거인 오른손 선발 자원 크리스 페덱(총액 47만 3333달러)을 영입했다. 단순한 외인 교체가 아니라 통합 우승을 겨냥한 전력 보강이다.페덱의 메이저리그 경력은 최근 KBO리그 무대에 선 외국인 투수 중 가장 화려한 수준이다. 메이저리그 통산 132경기(119선발)에 등판한 페덱은 32승 43패 평균자책점 4.83 WHIP(이닝당 출루허용) 1.26을 기록했다. 통산 탈삼진(569)/볼넷(145) 비율은 4대 1 수준으로 제구력이 뛰어나다는 평가를 받고 있다.지난 2025시즌 이후 이적이 잦아진 페덱은 올시즌에만 마이애미, 신시내티, 텍사스 등을 거치며 메이저리그 14경기(9선발)에 등판해 총 57이닝을 소화했다. 올시즌 승리는 기록하지 못했고 7패 평균자책점 6.79로 부진했지만 삼성은 오랜 선발 경력과 투구 내용에 주목했다.