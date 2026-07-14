세상을 움직인 미디어 황제, 승계 전쟁의 최후

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큰사진보기 ▲넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 <다이너스티: 머독 가문> 포스터. 넷플릭스

머독의 미디어 제국을 뒤흔드는 스캔들



루퍼트의 커리어가 말년으로 가는 2010년대, 머독의 미디어 제국은 안팎으로 계속되는 스캔들로 크게 흔들렸다. 휴대폰 해킹 사건뿐만 아니라 연이은 미투 스캔들, 루퍼트의 이혼과 재혼, 도널드 트럼프 집권, 20세기 폭스 매각 등이 줄을 이으며 루퍼트 리더십이 흔들린 것이다.



와중에 라클런과 제임스의 승계 전쟁은 계속되었다. 라클런의 뒤에는 루퍼트가 있었고, 제임스는 엘리자베스와 프루던스를 등에 업고 있었다. 루퍼트는 죽음을 맞기 전에 라클런 일극체제를 완성하고자 가문의 신탁을 바꾸려는 '쿠데타'를 시도하지만 난항을 겪는다. 그렇다면 궁극적으로 제임스, 엘리자베스, 프루던스가 원하는 건 뭘까? 승계 전쟁의 승리일까, 막대한 돈일까.



루퍼트 대의 머독 가문은 전 세계가 주목할 정도로 막대한 부와 권력을 이룩했지만, 정작 가문 내의 관계는 산산이 흩어졌다. 그건 루퍼트 머독이 가장 중요하게 생각하는 게 바로 자신의 뜻을 이루고자 만든 미디어 제국이기 때문이다. 결코 가문이 최우선이었던 적이 없다. 제국의 통치자는 단 1명이어야 했다.



이 다큐멘터리에서 루퍼트를 제외한 머독 가문 일원은, 그중에서도 특히 라클런과 제임스는 상당히 우스꽝스럽게 그려진다. 똑똑하고 명민하다지만 번번이 실패해 루퍼트를 실망시킨다. 정작 성공을 거듭한 엘리자베스는 염두에조차 두고 있지 않는다. 그의 사후 미디어 제국을 라클런에게 완벽하게 맡겼다지만, 왠지 못 미더운 건 왜일까. 루퍼트 때문인가, 가문의 문제인가, 개인의 자질에 따른 것인가.

다이너스티 루퍼트머독 머독가문 미디어제국 승계전쟁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김형욱 (singenv) 내방 구독하기 冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com 이 기자의 최신기사 인터넷에 접속했을 뿐인데... 도쿄에서 벌어진 충격적인 일

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 <다이너스티: 머독 가문>의 한 장면.머독 가문의 승계 전쟁을 보고 있노라면 유명한 걸작 미드 <석세션>이 떠오른다. 절대 권력의 노회한 아버지가 여전히 그룹을 장악하고 있는 가운데, 네 자녀가 따로 또 같이 아버지의 눈에 띄고자 발 벗고 뛰는 모습이 우스꽝스러운 한편 안쓰럽기도 하다. 언젠가 아버지가 죽음을 맞이할 텐데, 이후 그룹은 어디로 어떻게 흘러갈 것인지? 그런 식으로 승계 전쟁을 치르는 게 맞는지?그러던 2010년대 초반, 머독 제국을 송두리째 뒤흔드는 사건이 일어난다. 이른바 '휴대폰 해킹 사건'이다. 그동안 하루가 멀다 하고 벌어진 유명인 해킹이 아닌 일반인을 대상으로, 그것도 살해당한 10대 소녀의 휴대폰을 해킹해 마치 그녀가 살아 돌아올 것처럼 꾸며 보도한 사건이다. 도를 한참 넘어 버린 이 사건으로 루퍼트는 영국에서 철수해야 했다. <뉴스 오브 더 월드>는 폐간된다.유럽 지역을 총괄했던 제임스의 앞날에 먹구름이 드리운다. 그는 큰 인수 건을 목전에 두고 있었고, 성공하기만 하면 해킹 사건에도 불구하고 후계자 구도에서 유리한 자리를 차지할 수 있었다. 하지만 그조차 어그러지고 만다. 한편 엘리자베스는 다시 아버지 루퍼트 곁으로 왔지만 자리가 없었다. 그녀는 완전히 독립한다.라클란의 입지가 점점 단단해지고 루퍼트도 점점 그에게 관심을 쏟으려던 찰나, 머독 가문 신탁 문제가 발목을 잡는다. 루퍼트에겐 의결권이 4개뿐이고, 자식 4명이 각각 1개씩을 갖고 있으니 말이다. 이 신탁을 둘러싼 공방이 머독 가문의 미래를 가늠할 것이었다.