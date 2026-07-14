세상을 움직인 미디어 황제, 승계 전쟁의 최후

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
루퍼트 머독, 유일무이하다고 해도 이상하지 않을 자타공인 글로벌 '미디어 거물'이다. 그는 미국도 영국도 아닌 오스트레일리아(호주) 태생으로, 아버지가 이른 나이에 사망하고 물려받은 크지 않은 신문사로 호주 언론계를 장악하다시피 했다. 이후 영국에 진출해 우여곡절 끝에 <뉴스 오브 더 월드>를 인수하는 데 성공했다. 자극적이고 흥미로운 기사로 화제를 뿌렸다.
호주와 영국을 점령한 그, 다음 단계는 미국이었다. 전격적으로 <뉴욕 포스트>를 인수해 이전과 완전히 다른 성격의 신문으로 탈바꿈시키더니 발행부수를 기하급수적으로 늘리며 큰 인기를 끌었다. 영향력도 한껏 끌어올렸다. 이후 그가 향한 곳은 방송국, 기존의 3사(NBC, CBS, ABC)와 완전히 다른 류의 폭스 FOX 뉴스를 선보이며 선풍적인 인기를 끌었다. 그는 왕이 되었다.
그에겐 두 번째 아내 '애나'와 네 아이들이 있었다. 첫 번째 부인 사이에서 낳은 장녀 '프루던스', 애나와의 사이에서 낳은 '엘리자베스' '라클란' '제임스'까지. 그렇게 '머독 가문'을 이뤘다. 프루던스는 일찌감치 가업 승계 프로젝트에서 빠졌다. 그녀는 자신의 분수를 알았고 피 튀기는 승계 전쟁에 참전할 자신이 없었다.
남은 세 명은 각각 야망 있고, 명민하고, 똑똑했다. 각각 자신의 방법으로 아버지의 눈에 들길 원했다. 하지만 노회한 루퍼트는 호락호락하지 않았다. 자식들에게 눈길조차 잘 주지 않았기에, 그들은 가문의 후계자가 되기 위한 치열한 경쟁이 예정되어 있었다. 후계자 경쟁 구도를 루퍼트는 즐기는 듯했던 반면, 애나는 걱정했다.