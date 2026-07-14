'골 기회 놓쳤다'고 살해 협박에 가족 공격까지, 월드컵이 뭐길래

EPA/연합뉴스

슬라이드 큰사진보기 ▲2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 유성호

한국 축구 역시 32강 진출 좌절 이후 홍역을 치르고 있다. 특히 홍명보 전 대표팀 감독에 대한 비난 여론이 높아지면서 일부 식당과 카페 등에는 홍 전 감독의 출입을 금지한다는 안내문이 붙고, 온라인에서는 살해 협박성 글까지 올라오기도 했다. 이를 두고 홍 감독에 대한 비판과는 별개로, 도를 지나쳤다는 우려의 목소리도 나왔다.



홍명보 감독은 대표팀을 이끌고 귀국한 지 얼마 안 되어 가족들이 있는 미국 로스앤젤레스로 다시 출국한 이유에 대하여 "저와 가족을 향한 협박과 신변 안전에 대한 우려가 있었고, 한 가정의 가장으로서 가족을 지켜야 했다"고 밝히기도 했다.



또한 축구대표팀 수비수 설영우는 월드컵 기간 동안 부진한 활약으로 일부 팬들의 비난이 계속되자 소속사를 통하여 악플러에 대한 고소와 선처 없는 강경대응을 선언하기도 했다. 국제대회 도중에 팬들을 고소하겠다고 공개적으로 나선 선수는 설영우가 사상 처음이었다. 하지만 설영우의 고소발표가 역효과를 초래하면서 팬들의 비난 댓글이 더욱 쏟아지는 부작용이 발생하기도 했다.



월드컵은 전세계인들이 열광하는 스포츠 축제다. 축구는 종목 특성상 한 골을 만들기 위하여 수많은 실수를 극복해가면서 다시 도전하고 기회를 만들어내는 스포츠이다. 치열한 승부의 세계에서 누군가는 승자가 되고 누군가는 패자가 될 수밖에 없다. 그 과정에서 때로는 우리를 웃고 울리며 과몰입하게 만드는 순간들이 이어진다.



하지만 그렇다고 해서 이성을 잃고 무분별한 증오와 광기를 배설하는 것이, 이미 지나간 결과를 되돌리거나 문제를 해결해주지는 않는다. 32년 전 에스코바르의 비극이 우리에게 남긴 가장 큰 교훈이기도 하다.



"나의 콜롬비아여, 제발 존중을 절대 잊지 말자. 우리는 다르게 생각할 수 있고, 좌절이나 슬픔을 느낄 수도 있다. 하지만 어떤 열정도 증오와 두려움 속에서 사는 것을 정당화할 수는 없다."

캄파스가 SNS에서 자국 콜롬비아 팬들에게 남긴 절절한 호소는, 한국을 비롯하여 전세계 축구팬들 모두가 한 번쯤 되새겨야할 대목이지 않을까.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다.한국 축구 역시 32강 진출 좌절 이후 홍역을 치르고 있다. 특히 홍명보 전 대표팀 감독에 대한 비난 여론이 높아지면서 일부 식당과 카페 등에는 홍 전 감독의 출입을 금지한다는 안내문이 붙고, 온라인에서는 살해 협박성 글까지 올라오기도 했다. 이를 두고 홍 감독에 대한 비판과는 별개로, 도를 지나쳤다는 우려의 목소리도 나왔다.홍명보 감독은 대표팀을 이끌고 귀국한 지 얼마 안 되어 가족들이 있는 미국 로스앤젤레스로 다시 출국한 이유에 대하여 "저와 가족을 향한 협박과 신변 안전에 대한 우려가 있었고, 한 가정의 가장으로서 가족을 지켜야 했다"고 밝히기도 했다.또한 축구대표팀 수비수 설영우는 월드컵 기간 동안 부진한 활약으로 일부 팬들의 비난이 계속되자 소속사를 통하여 악플러에 대한 고소와 선처 없는 강경대응을 선언하기도 했다. 국제대회 도중에 팬들을 고소하겠다고 공개적으로 나선 선수는 설영우가 사상 처음이었다. 하지만 설영우의 고소발표가 역효과를 초래하면서 팬들의 비난 댓글이 더욱 쏟아지는 부작용이 발생하기도 했다.월드컵은 전세계인들이 열광하는 스포츠 축제다. 축구는 종목 특성상 한 골을 만들기 위하여 수많은 실수를 극복해가면서 다시 도전하고 기회를 만들어내는 스포츠이다. 치열한 승부의 세계에서 누군가는 승자가 되고 누군가는 패자가 될 수밖에 없다. 그 과정에서 때로는 우리를 웃고 울리며 과몰입하게 만드는 순간들이 이어진다.하지만 그렇다고 해서 이성을 잃고 무분별한 증오와 광기를 배설하는 것이, 이미 지나간 결과를 되돌리거나 문제를 해결해주지는 않는다. 32년 전 에스코바르의 비극이 우리에게 남긴 가장 큰 교훈이기도 하다.캄파스가 SNS에서 자국 콜롬비아 팬들에게 남긴 절절한 호소는, 한국을 비롯하여 전세계 축구팬들 모두가 한 번쯤 되새겨야할 대목이지 않을까. 에스코바르 쇠를로트 캄파스 북중미월드컵 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 클롭은 독일, 과르디올라는 이탈리아? '2030년 월드컵'에서 볼 수 있을까

지난 11일(현지시각) 미국 마이애미에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 8강전 노르웨이와 잉글랜드의 경기에서 노르웨이(왼쪽)의 알렉산데르 쇠를로트가 볼다툼을 하고 있다.1994년 미국 월드컵 당시 벌어진 '에스코바르 사건'은 전세계 축구팬들에게 경종을 울린 비극적인 사건으로 꼽힌다. 콜롬비아 국가대표 수비수였던 안드레스 에스코바르는 당시 조별리그 미국전에서 자책골을 넣어 팀 패배의 빌미를 제공했다는 이유로 자국에서 거센 비난을 받았다.콜롬비아 대표팀이 월드컵에서 탈락한 후 에스코바르는 큰 죄책감 속에서 귀국했다. 하지만 얼마 후 고향 메데인에서 괴한의 총격을 받아 피살되는 충격적인 사건이 벌어졌다. 에스코바르를 살해한 범인은 그가 월드컵에서 기록한 자책골을 문제삼아서 범행을 저지른 것으로 알려졌다. 월드컵에 출전한 선수가 해당 대회의 폐회 직전 사망하는 불상사가 벌어진 것은, 이번 북중미 대회에서 남아프리카 공화국의 제이든 아담스가 유명을 달리하기 전까지는 에스코바르가 최초였다.에스코바르 사건은 전세계에 큰 충격을 줬다. 당시 제프 블라터 국제축구연맹(FIFA) 회장은 "월드컵 역사상 가장 슬픈 날로 기억될 것"이라며 고인을 추모했다. 콜롬비에서 열린 에스코바르의 장례식에는 10만명이 넘는 추모객이 모여 그의 마지막 길을 전송했다. 이 사건은 한국에서 '자살골'이라 불리던 것이 '자책골'로 점차 바뀌는 계기가 됐다.에스코바르 사건은 축구에 관한 열광적인 응원과 팬심이, 어긋난 광기로 변질되었을 때 어떤 비극을 초래할 수 있는지를 보여준 상징적인 사건으로 남았다.하지만 에스코바르 사건으로부터 벌써 30여년이 흘렀음에도 교훈을 얻지 못한 역사는 월드컵에서 반복되고 있다. 노르웨이의 공격수 알렉산데르 쇠를로트는 지난 12일 열린 잉글랜드와의 북중미월드컵 8강전(잉글랜드 2-1 승)에서 결정적인 득점찬스를 놓치며 팀의 패배를 초래했다는 이유로 전세계적인 비난에 시달렸다.노르웨이는 이날 1-0으로 앞서가던 경기 전반 44분 역습 상황에서 절호의 추가 득점찬스를 잡았다. 그런데 공을 잡고 있었던 쇠를로트가 득점 기회에서 팀동료인 홀란이 완벽한 노마크 상황이었음에도 패스 타이밍을 놓쳤고, 결국 볼을 끌고 직접 슈팅을 시도했다가 실패하고 말았다. 만일 해당 득점이 터졌다면 노르웨이가 격차를 두 골까지 벌려서 승기를 잡을 수 있었던 상황이었다.결과적으로 노르웨이가 잉글랜드에게 연장 접전 끝에 아쉬운 역전패를 당하면서, 분노한 노르웨이 언론과 전문가, 팬들은 추가 득점 기회를 날린 쇠를로트를 일제히 비판하기 시작했다. 쇠를로트의 SNS에는 선을 넘는 각종 악성 댓글들이 하루종일 쏟아졌다. 그중에는 선을 넘은 비난이 많았고, 심지어 자살을 강요하거나 살해하겠다는 협박까지 담겨 있었다.쇠를로트는 경기가 끝난 후 인터뷰에서 "첫 터치 후 고개를 들어보니 존 스톤스(잉글랜드)가 패스할 길을 막고 있었다. 그래서 다시 터치를 하려고 했지만 좋지 않았다. 내가 먼저 움직여서 상대의 균형을 무너뜨렸어야 했는데, 오히려 그가 움직이기를 기다렸다. 가장 원했던 건 홀란에게 패스하는 거였다. 하지만 패스가 안 될 것 같아서 직접 슛을 한 것이다. 정말 힘든 순간이다"라며 고의로 홀란에게 패스를 주지 않은 것은 아니라고 해명했다.하지만 그럼에도 쇠를로트를 향한 맹목적인 비난은 계속되고 있다. 심지어 일부 팬들은 당사자인 쇠를로트는 물론이고 그의 여자친구와 가족들의 SNS까지 찾아가 입에 담기 힘든 조롱과 협박을 쏟아냈다. 쇠를로트의 여자친구인 레나 셀레스는 견디다 못하여 자신의 받은 악플 메시지 내용과 발송자를 공개하며 "월드컵과 축구는 많은 기쁨을 주기도 하지만, 그만큼 많은 증오를 낳기도 한다. 어떤 상황이든, 이런 끔찍한 댓글을 남기기 전에 모두 제발 한 번만 더 생각해달라"며 간곡히 호소하기도 했다.콜롬비아 국가대표 공격수 하민톤 캄파스 역시 월드컵에서의 부진을 이유로 팬들의 극심한 비난에 시달린 바 있다. 콜롬비아는 지난 8일 열린 스위스와 16강전에서 연장전까지 0-0으로 비긴 뒤 승부차기에서 3-4로 패배해 8강 진출이 좌절됐다. 캄파스는 이날 후반 21분 교체 투입되어 연장 후반 골키퍼와 일대일로 맞서는 결정적 기회를 잡았으나, 슈팅이 골문을 크게 벗어났다. 이후 그는 승부차기 세 번째 키커로 나서 페널티킥을 성공시켰지만 팀의 탈락을 막지는 못했다.경기 직후 캄파스의 SNS에는 그와 가족까지 겨냥한 도를 넘은 비난과 살해 협박 글이 쇄도했다. 신변에 위협을 느낀 캄파스는 대표팀 동료들과 함께 귀국하는 항공편에도 탑승하지 못한 것으로 알려졌다. 다른 나라도 아니고 32년전 에스코바르 사건의 악몽이 생생한 콜롬비아에서 대표팀 후배에게 또다시 비슷한 사태가 벌어진 것이다.캄파스는 콜롬비아의 탈락 이후 자신의 SNS를 통해 "여러분께 그토록 바라던 승리의 기쁨을 드리지 못해 진심으로 죄송하다"고 사과 하면서도 "하지만 조국을 향한 나의 헌신과 열정, 대표팀에 대한 사랑은 결코 부족함이 없다는 것을 알아주셨으면 한다. 나는 경기장에서 모든 것을 쏟아냈고 조국을 위해서라면 천 번이라도 다시 그렇게 할 것"이라고 해명했다.콜롬비아축구협회는 공식 성명을 내고 "스위스와의 경기 이후 캄파스와 그의 가족에 대한 생명과 안전에 대한 위협을 단호히 거부한다. 어떤 선수나 관계자도 스포츠 경기에서 국가를 대표한다는 이유로 위협을 받아서는 안 된다. 축구는 화합, 존중, 희망의 공간이 되어야 하며 결코 증오, 협박, 폭력의 무대가 되어서는 안 된다"라며 캄파스에 대한 지지 의사를 밝혔다. 콜롬비아를 비롯한 세계 축구계 인사들과 팬들 사이에서도 캄파스에 대한 응원 메시지가 쏟아지기도 했다.