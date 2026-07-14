언론이 할 일 안 해서 직접 찍은 영화... 지금은 얼마나 다를까

한국 독립영화사를 이야기함에 있어 반드시 보아야 하는 작품이 무엇일까. '씨네만세'를 통해 한국 독립영화 약사를 돌이켜 이야기해보기로 했다. 누군가는 써야 마땅한 그 이야기가 얼마 회자되지 않는 때문이며, 그나마 있더라도 이해관계 있는 내부자들의 무조건적인 옹호며 의미부여에 그치고 있는 까닭이다. 한국 독립영화의 출발부터 오늘에 이르는 결코 짧지 않은 흐름 속에서 잠시잠깐이나마 멈추어 서서 들여다 볼 작품을 논하기로 한다.
다행히 거의 모든 작품이 한국영상자료원에 보존돼 오늘의 관객 누구나가 찾아볼 수 있도록 공개돼 있다. 또한 오늘 다룰 작품을 포함해 상당수 영화는 유튜브 등지에 원본 그대로 올라와 있다. 독립영화의 지난 발자국이 오늘의 관객에게, 또 이 시대에 전할 유효함이 남아 있을까. 분명히 그렇다고 믿는다.
한국 독립영화가 일반적인 독립영화(Independent film)와 완전한 동의어일 수 있을까. 누군가는 그렇다고 답할 테고, 또 누구는 달리 보아야 한다고 말할 수도 있겠다. 그 모두가 마땅한 이야기지만 후자에 더 마음이 쏠리는 것은 알면 달리 보이는 것이 있어서다. 한국 독립영화는 출발부터 오늘에 이르기까지 밟아온 길이 다른 나라의 독립영화와 분명한 차별점을 갖는다. 그중 상당부분은 우리의 지난 역사가 가진 특수성에 기인한다.