언론이 할 일 안 해서 직접 찍은 영화... 지금은 얼마나 다를까

노동자뉴스제작단

스틸컷영화는 현대, LG(럭키금성) 등 오늘도 굳건하게 자리를 지키고 있는 한국 대기업부터 지금은 찾아볼 수 없는 중소규모 업체의 열악한 사업장에 이르기까지 한국 노동자들의 현실을 돌아본다. 용역깡패를 고용해 노동자들에게 폭력을 행사하는 행태, 노동조합에 대한 혐오 가득한 발언들, 노조설립을 막기 위해 위장폐업을 거듭하는 등의 위법행위, 정부가 군부대를 투입해 노조투쟁을 와해한 사건 등 다양한 사례가 언급된다. 무엇보다 영화의 절반가량을 차지하는 것은 제목에서도 확인할 수 있듯 '뉴스'다.노동자들 스스로가 직접 뉴스를 제작하기로 한 건 기성 언론을 신뢰하지 않기 때문이다. 이들이 '관제언론'이라 표현하는 방송과 신문은 현실 가운데 존재하는 노사 갈등을 있는 그대로 묘사하지 않는다. 사측의 불법과 폭력을 다루지 않고, 노조의 문제를 침소봉대하기 일쑤다. 언론이 노동에 반하는 정권의 입맛에 맞춰 현실을 왜곡하기에 그에 대응하는 언론을 직접 갖겠다는 의지가 <노동자 뉴스 1호>의 출발점이 된다.오늘에 이르러 <노동자 뉴스 1호>는 1989년 한국 노동계의 현실을 파악하도록 돕는 기록물로서의 성격을 갖는다. 이듬해 민주노총의 전신이 되는 전국노동조합협의회가 출범하기까지 자리한 문제와 요구, 또 노동계의 과제가 어떤 것이었는지를 돌아보게 한다. 신군부의 정체성을 가진 정권과 그에 영합하는 주류 언론, 3당 합당으로 대표되는 기성 정치인들의 정치만을 고려한 행보들이 하나하나 노동계를 고립시켰음을 보여준다.그러나 멈춰 있는 대신 스스로의 뉴스를 제작하고, 영상으로 노동자에게 다가서려는 시도를 멈추지 않은 이들이 있었음을 확인한다. 이것이 바로 민중영화이자 저항영화, 또 노동영화로써 한국 독립영화가 해냈던 초기의 역할이 아닌가. 영화는 그저 작가의 창작욕의 발현에 그치지 않는다. 사회적 요구와 역할에의 부응, 또 사회변혁을 꿈꾸는 혁명적 수단이기도 하다. 그 모두가 영화라는 매체의 일면이란 것을 고려하면 영화의 세계는 보다 깊고 풍요로워진다.