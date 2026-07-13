1982년 황금사자기 우승 당시 청주에선 무슨 일이?

충북인뉴스

1982년 9월 29일 세광고 선수당 우승 카퍼레이드 장면 (사진제공 : 세광고등학교)이장섭 청주시장이 세광고등학교(교장 정예용)가 청룡기 전국고교야대회에서 우승한 것과 관련 청주시민 환영행사를 언급한 가운데, 1982년 황금사자기 우승 당시 환영행사가 다시 주목받고 있다.13일 이장섭 청주시장은 주간업무보고에서 "청룡기 전국고교야구대회에서 좋은 성적을 거둔 세광고 야구부와 관련해 시민들과 함께 축하할 수 있는 환영 행사 준비를 함께 해 달라"고 주문했다.이 시장은 전화통화에서 "환영행사는 세광고총동문회가 주최하고, 청주시와 도, 교육청이 후원하는 형식이 맞다고 본다"면서 "카퍼레이드도 좋고, 환영식도 다 좋다. 세광고동문회가 행사계획안을 마련하면 지원할 방침"이라고 말했다.이전까지 충북지역 고등학교 야구단이 전국대회(대통령기‧청룡기‧봉황대기‧황금사자기)에서 우승을 차지한 것은 단 2차례에 불과하다.1982년 당시 송진우 선수가 활약한 세광고는 황금사지기 대회 결승에서 경남고를 4:3으로 물리치고 우승을 차지했다. 충북지역 고교야구가 전국대회를 우승한 첫 번째 사례다.이어 2001년 당시 청주기계공업고등학교가 봉황대기 결승에서 구리인창고등학교를 15:2라는 큰 점수 차로 물리치며 우승을 차지했다.1982년 9월 28일 세광고는 점실야구장에서 열린 황금사자기 결승에서 전통의 강호 경남고를 4:3으로 물리치고 우승을 차지했다.세광고는 선발 송진우의 역투와 최동창 선수의 활약으로 9회초까지 4:1로 앞섰다.하지만 9회초 무사, 두 명의 주자가 있는 가운데 경남고 조용철 선수에게 3루타를 허용하며 4:3, 한점차로 추격을 당했다.희생플라이 하나만 나와도 동점을 허용하는 절체절명의 순간, 세광고는 무사 3루 상황에서 삼진‧쓰리번트실패‧중견수뜬공 등으로 세 타자를 연속처리하며 감격적인 첫 우승을 안았다.당시 <조선일보> 등은 야구불모지 충북에서 처음으로 우승기를 가져갔다며 세광고 우승을 학교가 아니라 지역의 승리라고 평가했다.우승 하루 뒤인 1982년 9월 29일 청주에선 대대적인 환영행사가 열렸다.먼저 청주실내체육관 앞에서 당시 임성재 충북도지사와 교육감 등 충북도내 각급 기관장들이 참석한 가운데 환영행사가 열렸다.당시 <조선일보>는 1만여 명의 시민이 참여했다고 보도했다.카퍼레이드도 열렸다. 당시 사진을 보면 군용 지프차 10여 대에 선수들이 나눠 타고 옛 청주역에서 충북도청까지 카퍼레이드를 진행했다.한편 세광고등학교 야구단은 지난 12일 서울 목동야구장에서 진행된 청룡기 결승에서 경북고를 6:2로 물리치며 44년 만에 전국대회 우승의 감격을 누렸다.