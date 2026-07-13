'전반기 1위' 삼성의 수호신... 김재윤이 완성한 철벽 불펜

케이비리포트

삼성 김재윤의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)리그 최강이 된 삼성 불펜의 중심에는 바로 마무리 김재윤이 있었다. 올시즌 전반기 김재윤은 총 40경기에 등판해 4승 22세이브(3블론), 평균자책점 2.87, 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.87을 기록하며 세이브 부문에서 단독 선두를 달리고 있다. (2위 LG 손주영 19세이브) 무엇보다 피안타율이 0.154로 예년에 비해 안타 허용 자체를 줄이면서 안정감이 몰라보게 좋아졌다.올시즌 김재윤이 반등할 수 있었던 핵심 비결은 포심 패스트볼 구위의 회복이다. 90년생인 김재윤은 삼성 이적 후 두 시즌 동안 패스트볼 구속 저하와 함께 평균자책점이 4점대까지 떨어지며 에이징커브에 대한 우려가 나오기도 했다.하지만 올시즌은 준비 과정부터 달랐다. 2025시즌 종료 후 바로 훈련을 시작한 김재윤은 시즌 초반부터 강한 볼을 던지는 데 초점을 맞췄고 패스트볼 구속이 다시 140km/h 후반대까지 회복됐다. 여기에 원래 강점이었던 높은 회전수와 공격적인 승부가 살아나며 결정구인 포크볼의 헛스윙 유도 능력도 함께 회복됐다.