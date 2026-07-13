"18일간 촬영하며 시신 수습도... 현실이 그토록 가혹할 줄 몰랐죠"

▲유벤타호에 의해 구조된 한 난민이 기뻐하는 모습
지중해에서 구조된 한 난민의 얼굴이 기쁨으로 가득하다. 유벤타호는 이태리 정부에 의해 기소된 후 7년간 정치적 재판을 견뎌내야했고 2024년에야 모든 혐의에 대해 무죄판결을 받았다. 당시 프로젝트 책임자인 사샤씨 (베를린 거주)는 필자와의 인터뷰에서 지난 7년간 법률비용으로 사용한 엄청난 금액보다도 그간 구조할 수 있었던 만명이 넘는 난민들의 생명이 제일 큰 손실이라고 언급했다. 칭퀘 감독에 의하면, 과거 중도좌파 정부의 마르코 민니티 내무부장관이 난민 지원활동을 한 이들에 대한 사법 탄압 흐름을 시작했으나, 현재 극우 정부가 이를 더욱 악화시켰다고 전했다.Cesar Dezfuli
-어떤 사람들은 난민들이 공짜 혜택을 원하거나 복지제도를 악용한다고 주장한다. 하지만 그 이면을 깊이 들여다보면, 분할 통치라는 식민지 역사의 맥락, 분쟁 지역에 무기 판매 행위, 전 세계 온실가스 배출량의 대부분을 북반구 국가들이 배출한 기후 정의 문제, 최근 국제 경제 원조 대폭 축소 등이 이주 물결의 근본 원인이라고 보는데 이와 관련한 유럽의 책임에 대해 어떻게 생각하나.
"동의한다. 특히 사람들이 유럽으로 들어오는 것을 막기 위해 민병대나 권위주의 정권에 수백만 유로를 지원하는 유럽의 최근 정책을 보면 그 책임이 막중하다는 것을 알 수 있다. 게다가 경제적 식민주의 또한 여전히 건재하다. 아프리카에서 가장 빈곤한 국가 중 일부는 사실 천연자원 면에서는 가장 부유한 나라들이기도 하다. 부르키나파소의 금이나 리비아의 석유를 고려해 본다면, 부르키나파소는 세계에서 최빈국 중 하나이고 리비아는 황폐해진 국가임에도 불구하고, 다국적 기업들 (유럽, 러시아, 중국, 미국 등 국적을 불문)은 아프리카에서 막대한 부를 계속해서 빼내고 있다. 아프리카 대륙 전역에서 같은 일이 벌어지고 있다. 콩고 민주 공화국에서는 희토류 광물, 나이지리아에서는 석유 채굴, 그 밖의 많은 지역에서도 환경적·경제적 파괴라는 결과를 초래하고 있다. 또한 우리는 기후 위기가 이주에 미칠 전체적인 영향을 아직 제대로 파악하지 못하고 있다. 지그문트 바우만이 그의 최근 저서 <우리 문 앞의 낯선 이들 (Strangers at Our Door)>에서 지적했듯이, 향후 수십 년 동안 기후 변화의 영향이 더욱 심각해지면 우리는 사상 최대 규모의 이주 물결을 목격하게 될 가능성이 높다.
여기에 더해, 이 문제를 이용해 공포를 조장하고 정치적 지지를 결집해 온 유럽 전역 우파 세력의 책임 또한 말할 것도 없다. 2017년 무렵에 일어난 일을 보면 그 변화를 확실히 알 수 있다. 2016년만 해도 유벤타호 선원들과 다른 NGO 구조선들은 '바다의 천사'로 널리 여겨졌다. 하지만 불과 1년 뒤, 그들은 '바다의 택시'라 불리며 밀입국 알선업자들과 공모했다는 억울한 혐의을 씌었는데 정말 믿기 힘든 엄청난 변화였다. 우파들은 이주 문제를 정치적 합의를 이끌어내는 수단으로 이용한다. '침공'을 운운하며, 이주민들이 우리의 복지 혜택을 빼앗아 간다고 주장하는 것은 불안감을 조장하기 아주 쉬운 방법이다. 하지만 사람들이 흔히 간과하는 또 다른 현실이 존재한다."
- 유럽에서 제가 즐겨 찾는 식당들에는 대개 피부색이 짙은 이주 노동자들이 일하고 있다는 걸 자주 깨닫곤 한다. 그들의 노동이 없다면 우리가 어떻게 그 음식을 즐길 수 있을까 싶다.
"맞다. 농장에서 주방에 이르기까지 모든 과정이 미등록 이주민들과 저임금 노동력에 의해 돌아가고 있다. 남부 이탈리아의 토마토 재배만 보더라도 , 미등록 이주민을 착취하는 미친 시스템이 존재하는데 수많은 마피아 조직들도 깊이 연루되어 있다. 저도 남부 이탈리아의 이 문제를 다룬 단편 영화를 만든 적이 있다. <줄룰루(Jululu)>라는 작품이다."
-이탈리아의 권력 구조가 매우 복잡한가.
"조직 범죄와 합법적 권력 사이에 중첩되는 부분이 있다. 근본적으로 이주 문제의 이면에는 수많은 이해관계가 얽혀 있다. 대표적인 예로 이탈리아의 '마피아 카피탈레 (Mafia Capitale)' 스캔들을 들 수 있는데, 이 사건을 통해 마피아식 범죄 조직이 이주 문제와 얼마나 깊이 연루되어 있는지 드러났다. 이 사건으로 유죄 판결을 받은 마시모 카르미나티가 '이주는 마약보다 더 수익성이 높다'고 말한 것은 잘 알려진 사실이다. 이탈리아에서 마피아, 특히 '카포랄라토 (caporalato)'라고 불리는 농업 분야의 마피아 조직은 서류 미비 이주 노동자들을 필요로 한다. 합법적 지위가 없으면 착취하기 훨씬 쉽기 때문이다. 한마디로, 편리하니까 현 상태를 유지하려는 많은 이들의 이해관계가 작동하는 거다."
-어떤 면에서 보면, 사람들은 수많은 전쟁을 비롯한 세상의 여러 문제들에 꽤 지쳐 있는 것 같다. 끔찍한 참상에도 점점 무뎌지고 있다. 앞서 인도주의적 구조 작전인 '마레 노스트룸'에 대해서 언급한 바 있는데.
"모든 것은 2013년 10월 3일 람페두사섬 인근에서 발생한 대규모 선박 침몰 사고에서 시작되었다. 섬에서 불과 수백 미터 떨어진 곳에서 368명이 목숨을 잃었고, 관광 시즌이 막 끝난 시점에 그 섬에서 가장 아름다운 해변으로 많은 시신이 떠밀려 왔다. 이 사건은 대중의 엄청난 공분을 불러일으켰다. 프란치스코 교황이 람페두사를 방문해 강력한 메시지를 전하기도 했다. 유럽 전체가 움직였고 메시지는 분명했다. 바다에서 사람들이 계속 이렇게 죽어가게 내버려 둘 수는 없다는 것이었다. 그때 국가 주도의 수색 및 구조 작전인 '마레 노스트룸'이 시작되었고 약 1년 동안 지속되었다."