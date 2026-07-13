전반기 최강 원투펀치는 '토종' 곽빈-최민석

지난 9일 전반기 일정을 끝낸 KBO리그가 11일 잠실에서의 마지막 올스타전까지 끝내며 후반기 준비에 돌입했다. 시즌 전부터 '양강'으로 꼽히던 삼성 라이온즈와 LG 트윈스가 승차 없는 1, 2위로 전반기를 마쳤고 작년 가을야구 진출에 실패했던 kt 위즈가 전반기를 3연승으로 마치면서 선두권을 3.5경기 차로 추격하고 있다. 여기에 외국인 원투펀치가 좋은 활약을 해준 KIA 타이거즈가 4위로 전반기를 마쳤다.하위권에서는 작년 정규리그 3위였던 SSG 랜더스의 추락이 단연 눈에 띈다. 5월 중순까지 중·상위권을 유지하던 SSG는 13연패를 당하면서 하위권으로 떨어졌고 전반기 막판 또 한 번 9연패의 늪에 빠지면서 8위 롯데 자이언츠에게 7경기 뒤진 9위로 전반기를 마감했다. 6월 중순까지 키움과 최하위 경쟁을 하던 롯데는 전반기 마지막 21경기에서 14승을 따내면서 중위권과의 격차를 많이 좁혔다.한편 두산 베어스는 전반기 마지막 5번의 시리즈를 모두 위닝시리즈로 장식하면서 44승2무41패 .518의 준수한 승률로 전반기 5위를 기록했다. 여전히 6위 한화 이글스에게 1.5경기 차이로 추격을 당하고 있지만 4위 KIA와의 승차도 1.5경기에 불과해 후반기 성적에 따라 순위 상승도 기대할 수 있다. 그리고 전반기 두산을 이끌었던 힘은 바로 리그 최강으로 불리기에 손색이 없는 원투펀치의 대활약 덕분이었다.야구에서 '원투펀치'라는 개념은 지난 2001년 43승과 665탈삼진을 합작하며 신생 구단 애리조나 다이아몬드백스를 월드시리즈 우승으로 이끈 랜디 존슨과 커트 실링부터 본격적으로 쓰이기 시작했다. 그 후 KBO리그에서도 뛰어난 선발투수 2명의 조합이 등장하면 '원투펀치'라는 수식어가 붙었는데 좋은 외국인 투수를 많이 배출했던 두산에서는 유독 뛰어난 '외국인 원투펀치'가 많이 있었다.2007년 두산은 다니엘 리오스와 맷 랜들로 구성된 외국인 원투펀치가 정규리그에서만 34승을 합작하며 두산을 한국시리즈 준우승으로 이끌었다. 공교롭게도 당시 두산은 막강한 외국인 원투펀치에 비해 3선발부터 5선발로 이어지는 국내 투수들의 성적이 유난히 좋지 못했다. 따라서 당시 두산팬들 사이에서는 "리오스와 랜들, 그리고 3일 동안 비가 내리게 하소서"라는 웃픈 주문(?)이 유행하기도 했다.두산 구단은 물론 KBO리그 역사상 가장 위대한 외국인 투수로 꼽히는 더스틴 니퍼트는 2011년부터 2015년까지 마땅한 외국인 투수 파트너를 찾지 못해 홀로 고군분투했다. 하지만 2016년 마이클 보우덴이라는 새 외국인 투수가 합류해 18승 7패 160탈삼진 평균자책점 3.80을 기록했고 니퍼트와 보우덴, 장원준, 유희관으로 이어지는 '판타스틱4'는 그 해 무려 70승을 합작하며 두산의 통합 우승을 견인했다.니퍼트와 보우덴 원투펀치는 2017년을 끝으로 해체됐지만 두산의 외국인 원투펀치는 2018년에도 리그를 지배했다. 바로 2017년까지 롯데에서 활약하던 조쉬 린드블럼이 15승과 함께 평균자책점 1위(2.88), 세스 후랭코프가 시즌 개막과 함께 13연승을 기록하며 다승왕(18승)을 차지했기 때문이다. 하지만 정규리그에서 33승을 합작한 원투펀치를 거느린 두산은 한국시리즈에서 SK 와이번스에게 패하며 우승이 좌절됐다.2019년 6번째 한국시리즈 우승을 차지한 두산은 린드블럼과 후랭코프가 동시에 팀을 떠나면서 메이저리그 유망주 출신의 크리스 플렉센과 2018년 kt에서 11승을 기록했던 라울 알칸타라(키움)로 새 원투펀치를 꾸렸다. 알칸타라는 정규리그에서 20승2패2.54를 기록하며 투수 부문 골든글러브를 수상했고 정규리그에서 주춤했던 플렉센은 포스트시즌에서 2승 1패 1세이브 ERA 1.91를 기록하며 '가을의 영웅'으로 등극했다.올해 두산은 2020년 이후 6년 만에 두산으로 컴백한 플렉센과 작년 9위로 떨어진 두산에서 10승 8패 ERA 2.81의 성적으로 실질적인 에이스 역할을 했던 좌완 잭 로그로 외국인 원투펀치를 구성했다. 하지만 기대를 모았던 플렉센이 단 2경기 만에 어깨 부상으로 이탈하면서 두산의 외국인 원투펀치는 일찌감치 해체됐다. 그럼에도 두산은 전반기 국내 투수들로 구성된 리그 최강의 원투펀치를 거느렸다.2024년 15승을 기록하며 원태인(삼성)과 함께 공동 다승왕에 올랐던 두산의 토종 에이스 곽빈은 작년 옆구리 부상으로 19경기 등판에 그치며 5승 7패 ERA 4.20으로 아쉬운 시즌을 보냈다. 게다가 곽빈은 뛰어난 구위에 비해 기복이 심하다는 평가를 달고 다니던 투수다. 루키 시즌 3승 3패 ERA 4.40의 성적으로 가능성을 보여줬던 최민석은 시즌 개막 전까지 선발 로테이션 진입도 장담할 수 없는 신예에 불과했다.하지만 불안 요소가 많은 두 명의 투수가 전반기 두산의 마운드를 이끌었다. 곽빈은 6월 초 휴식 차원에서 선발 로테이션을 한 차례 거른 것을 제외하면 전반기 17경기에 등판해 11번의 퀄리티스타트를 기록하며 8승 3패 112탈삼진 ERA 2.60으로 탈삼진 1위와 평균자책점 3위, 다승 공동 3위를 기록했다. 특히 다승왕을 차지했던 2024년에도 4.08개에 달했던 9이닝당 볼넷을 올 시즌 2.69개로 크게 줄였다.2025년 신인 드래프트 당시 현장에 초대 받지도 못했던 최민석의 약진은 더욱 돋보였다. 최민석은 올 시즌 16경기에 등판해 11번의 퀄리티스타트를 기록하며 9승 2패 ERA 2.33으로 다승 공동 1위, 평균자책점 부문에서는 아담 올러(KIA, 2.36)를 제치고 단독 1위를 기록하며 전반기를 마쳤다. 무엇보다 어떤 상황에서도 침착함을 잃지 않고 마운드에서 자신의 공을 던지는 강심장은 최민석의 타고난 강점이다.두산은 리그 최강의 원투펀치를 앞세워 후반기에도 상승세를 이어가려 하지만 한 가지 커다란 변수가 있으니 바로 9월에 열리는 아이치·나고야 아시안게임이다. 곽빈과 최민석은 대표팀에 선발돼 아시안게임에 출전할 예정인데 아시안게임을 전후로 투구가 흔들린다면 두산에게는 치명적인 악재가 될 수 밖에 없다. 과연 전반기 리그 최강의 원투펀치 곽빈과 최민석은 후반기에도 기세를 이어갈 수 있을까.