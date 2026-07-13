'신의 줄'에 'VAR 편파 적용'까지, 언더독들 울리는 월드컵 판정 논란

연합뉴스 = 신화통신

12일(한국시간) 미국 마이애미에서 열린 2026 북중미 월드컵 8강전에서 잉글랜드에 1-2로 역전패한 노르웨이의 솔바켄 감독이 홀란과 포옹하고 있다.어느덧 종반으로 접어들고 있는 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵'에서 '판정 시비'가 끊이지 않고 있다. 단순한 오심을 넘어 잘못된 판정이 중요한 승부처에 큰 영향을 미쳤다는 지적과 함께, 유독 강팀들만 수혜를 누리고 있다는 의혹까지 제기되며 파장이 가볍지 않다.이번 판정 논란은 12일(한국시간) 열린 잉글랜드와 노르웨이의 경기에서 벌어졌다. 28년만에 본선에 진출한 노르웨이는 잉글랜드를 상대로 선제골을 넣으며 선전했으나 연장 혈투 끝에 1-2로 역전패했다.문제의 장면은 잉글랜드가 0-1로 뒤지던 전반 종료 직전에 나왔다. 잉글랜드의 주드 벨링엄은 전반 추가시간 앤서니 고든의 패스를 받아 동점골을 터뜨렸다. 그런데 동점골 직전 노르웨이 골키퍼 외르얀 닐란의 골킥이 경기장 상공에 설치된 스카이캠(카메라) 장비인 케이블 와이어에 맞고 굴절된 듯한 모습이 나왔다. 중계 화면상으로 길게 날아가던 공이 공중에서 궤적이 비정상적으로 바뀌는 듯한 모습이 포착된 것.굴절된 공은 잉글랜드 엘리엇 앤더슨에게 연결됐고, 다시 고든을 거쳐 벨링엄이 패스를 이어받아 골망을 흔들었다. FIFA 경기 규칙에 따르면 공이 경기장 위에 설치된 카메라 장비 등 외부 물체에 맞을 경우 경기를 중단하고 드롭볼로 재개해야 한다. 해당 접촉이 인정됐다면 잉글랜드의 공격은 이어질 수 없었기에 벨링엄의 동점골도 취소됐어야 한다는 지적이다.또한 해당 상황은 득점으로 이어지는 공격 단계였기에 VAR(비디오판독시스템)의 판독 대상이 될수있다. 스톨레 솔바켄 감독과 노르웨이 선수단은 공이 스카이캠에 맞았다며 클레망 튀르팽 주심에게 강하게 항의했다. 하지만 주심은 노르웨이의 항의를 받아들이지 않았고 VAR 판독도 실시하지 않았다. 미국 폭스스포츠, 영국 BBC 등 영미권 언론들도 이 장면의 공정성에 의문을 제기했다.논란이 커지자 FIFA도 경기 종료 이후 약 1시간만에 빠른 해명에 나섰다. FIFA는 "볼이 와이어에 맞았다는 증거가 없다. 볼에 내장된 센서가 공중에 떠 있을 때 아무런 신호 그래프가 잡히지 않았다. 고 설명했다.경기에 사용된 공인구에는 커넥티드 볼 센서가 설치되어있다. 공이 정말 와이어에 닿았다면 공 안의 칩에서 신호가 전달되었을 것이지만, 현장에서는 아무런 신호도 포착되지 않았고 심판도 VAR 판독을 실시하지 않았다는 것이다. 하지만 FIFA는 기술적 오류의 가능성에 대해서는 설명하지 않았다.솔바켄 감독은 "모두가 공이 하늘에서 곧장 떨어진 것을 봤다. 내 생각엔 분명히 닿았다. 정말 이상한 장면이었다"며 억울함을 호소했다. 축구팬들 사이에서는 1986년 멕시코 월드컵 8강전(아르헨티나-잉글랜드전)에서 디에고 마라도나(아르헨티나)가 손을 사용하여 골을 넣었던 '신의 손' 오심 사건에 빗대어 '신의 줄'이라는 조롱도 나오고 있다.더구나 노르웨이 입장에서 억울할만한 판정은 이것만이 아니었다. 후반 10분에는 노르웨이의 코너킥 상황에서 터진 골이 VAR 판독 결과 취소된 상황도 논란이 됐다. 앞서 몸싸움 상황에서 노르웨이 공격수 홀란이 잉글랜드 수비수 앤더슨을 밀어 넘어뜨렸다며 파울이 됐고, 골도 취소됐다.홀란은 경기후 "그 상황이 파울이었다면, 나는 경기의 거의 모든 몸싸움에서 파울을 받아야 했을 것"이라며 어이없다는 반응을 보였다. 앞서 신의 줄 사건과 더불어, 두 장면 중 하나만 오심으로 인정되었어도 노르웨이가 승리했을 가능성은 매우 높았다. 결과적으로 추가골 기회를 놓친 노르웨이는 연장 접전 끝에 뼈아픈 역전패를 당하며 씁쓸한 분루를 삼켜야 했다.이보다 앞서 나흘 전인 지난 8일 아르헨티나와 이집트의 16강전(아르헨티나 3-2 승)에서도 큰 판정 논란이 벌어졌다. 이 경기에서 이집트는 2-1로 앞섰던 후반 13분 역습으로 추가골을 터뜨리며 사실상 승리를 확정지을 수 있는 절호의 기회를 잡았다. 그런데 골이 터지고 난 후, 심판은 돌연 VAR 판독을 통하여 앞서 벌어진 이집트의 파울 상황을 이유로 득점을 취소시켰다. 결정적인 득점기회를 날린 이집트는 결국 아르헨티나에게 2-3으로 역전패를 당했다.하지만 다수의 축구팬들과 전문가들은, 당시 심판들이 과도한 판정개입과 VAR 소급 적용으로 경기 결과까지 영향을 미쳤다며 비판적인 반응이 쏟아졌다. 이후 아르헨티나의 결승골 상황에서는 정반대로 아르헨티나 측에서 파울성으로 판단할 수 있는 플레이가 있었지만 이때는 VAR이 소급적용되지 않으며 일관성으로 문제를 제기했다. 분노한 이집트 축구협회는 "편파판정 때문에 졌다"며 경기후 FIFA에 항의 서한을 보내고 해당 심판진을 제소하는 등 강력히 규탄했다.그런데 아르헨티나-이집트전의 VAR 주심을 맡았던 제롬 브리사르 심판이 잉글랜드-노르웨이전에도 배정된 것이 밝혀지며 논란은 더욱 커지고 있다. 규정상 VAR 심판은 주심이 놓친 장면이라도 중계화면 리플레이를 통해 파울 여부를 확인해야 한다.하지만 공교롭게도 동일한 VAR 주심이 맡은 아르헨티나-이집트전, 잉글랜드- 노르웨이전 모두 논란의 여지가 있는 상황에서 한 팀은 득점이 인정되고 한 팀은 취소되며 일관성 없는 장면이 연달아 벌어졌다. 우연의 일치라기에는 묘한 장면이다. FIFA는 브라사르 심판이 논란의 장면들을 제대로 판독했는지, 또 주심과 어떤 교신을 나눴는지에 대해서는 밝히지 않으며 의혹을 부채질했다.또한 아르헨티나는 이집트전에 이어 스위스와의 8강전에서도 '논란의 VAR 판정'으로 뜻밖의 수혜를 입었다. 후반 20분 스위스 공격수 브릴 엠볼로가 시뮬레이션(다이빙) 판정을 받아 두 번째 옐로카드를 받고 퇴장당했다. 그런데 이 과정에서 석연치 않은 판정이 지적됐다. 당초 아르헨티나 레안드로 파레데스의 반칙 여부를 가리기 위해 VAR을 가동했는데, 이번 대회부터 적용된 '신원 혼동' 프로토콜로 인해 파레데스에 대한 판정이 취소되고 갑자기 엠볼로에게 다이빙 경고가 주어진 것.엠볼로의 퇴장으로 수적 열세에 몰린 스위스는 결국 연장전에서 아르헨티나에게 2골을 내주고 무너졌다. 하지만 전문가들 사이에서는 본래 심판의 의도와 무관한 주관적 판정에 VAR이 개입한 것 자체가 규정 위반이자 오류라는 비판도 나온다.경기 후 주장 그라니트 자카를 비롯한 스위스 선수들은 "아르헨티나 선수들이 저지른 다이빙과 파울을 처벌받지 않았다. 불공정하고 편파적인 경기였다. 이런 판정이 축구를 죽이는 짓"이라며 심판진을 맹비난했다. 메시라는 슈퍼스타를 보유한 디펜딩챔피언 아르헨티나가, 사실 토너먼트 이후로는 좋지않은 경기내용에도 꾸역꾸역 4강까지 올라오면서 편파판정의 수혜를 입었다는 비난 여론은 더 커지고 있다.VAR은 본래 축구 판정의 정확성을 높이기 위하여 도입된 기술이다. 하지만 이런 식으로 심판들의 재량에 따라 어떤 상황에서는 침묵하고, 어떤 상황에서는 지나치게 광범위하게 소급 적용된다면 VAR 판정도 충분히 왜곡될수 있는 여지가 있음을 드러냈다. 공교롭게도 논란의 판정에서 수혜를 입은 것은, 모두 슈퍼스타들을 보유한 축구강국이었고 피해자는 상대적인 언더독들이었다.월드컵은 전 세계인들의 축제다. 그러나 공정한 승부와 판정의 신뢰성이 보장되지 않는다면, 그 매력은 반감될 수 밖에 없다. 거듭되는 오심과 공정성 논란 속에 FIFA의 책임 있는 해명과 대처가 아쉬운 순간이다.