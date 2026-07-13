"'도깨비'는 내게... " 공유가 10년 만에 꺼낸 말의 의미

▲tvN '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행' CJ ENM

<도깨비 10주년 여행>은 최근 방송가에서 주목받는 '리유니온 예능'의 성공 가능성을 다시 한번 입증했다. 앞서 tvN은 <응답하라 1988 10주년>을 통해 '응팔' 팬들의 향수를 자극했고, KBS 역시 <구르미 그린 달빛> 출연진이 재결합하는 특집 예능을 준비해 기대감을 키우고 있다.

​

미국 방송계에서는 <프렌즈>, <앨리 맥빌> 등 인기 시리즈의 주역들이 특집 프로그램이나 시상식을 통해 재회하는 사례가 꾸준히 이어져 왔다. 반면 국내에서는 이 같은 시도가 상대적으로 드물었던 만큼, 최근 이어지고 있는 리유니온 예능은 콘텐츠 확장의 새로운 가능성을 보여주는 긍정적인 흐름으로 평가할 만하다.

​

익숙한 드라마 속 배우들과 다시 만나 시간의 흐름을 함께하는 동안 시청자들 역시 자신만의 추억과 감정을 자연스럽게 떠올리게 된다. 작품이 남긴 기억을 현재의 감성으로 이어주는 것은 물론, 바쁜 일상 속 잠시 쉬어갈 수 있는 정서적 위안까지 선물하는 것이다.

​

"너와 함께한 시간 모두 눈부셨다. 날이 좋아서, 날이 좋지 않아서, 날이 적당해서. 모든 날이 좋았다"라는 명대사로 시청자들을 설레게 했던 그때의 <도깨비>처럼, 이번 <도깨비 10주년 여행>은 모처럼 다시 만난 옛친구와의 재회처럼 함께여서 더 의미 있는 시간을 선사했다. 예전의 영광에만 의존한 일회성 이벤트가 아니라, 10년이 지나도 작품에 대한 응원을 아끼지 않았던 팬들을 향한 진심 어린 보답의 장이었다.

​

명작이란 시간이 흘러도 언제든 다시 꺼내보고 싶은 기억을 남기는 작품이다. 그런 의미에서 이번 <도깨비 10주년 여행>은 한 시대를 풍미한 드라마가 예능으로 재탄생했다는 의미를 담았다. 동시에 <도깨비>라는 드라마가 시청자들의 삶 속에 얼마나 깊이 자리하고 있는지 아름답고 찬란하게 증명했다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기