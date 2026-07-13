"'도깨비'는 내게... " 공유가 10년 만에 꺼낸 말의 의미

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tvN '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'CJ ENM
앞서 지난 11일 방영분에는 유인나의 매끄러운 진행 속에 드라마 속 명대사와 명장면, 촬영 비하인드를 퀴즈로 풀어보는 시간을 가지며 잠시 잊고 있었던 작품의 추억을 완벽하게 되살렸다.
김병철, 이엘, 박경혜 등 <도깨비>를 통해 시청자들에게 깊은 인상을 남겼던 동료 배우들이 등장하기도 했다. 아쉽게 여행에 직접 합류하지 못한 윤경호, 염혜란, 조우진, 육성재, 정해인 등의 영상 편지가 소개된 시간에는 '도깨비'가 시청자뿐만 아니라 배우들에게도 인생 작품으로 자리 잡았음을 확인시켜 주었다.
유 회장 역의 원로 배우 김성겸이 화면에 등장해 "나으리, 10년 만에 뵙습니다"라고 말했다. 이 한마디는 공유를 비롯한 전 출연진뿐만 아니라 안방극장의 시청자들까지 울컥하게 했다. <도깨비 10주년 여행>은 단순한 출연진의 재회를 넘어, <도깨비>라는 공통된 기억을 지닌 사람들이 한자리에 모인 동창회 같은 정겨움을 선물했다.
추억이라는 콘텐츠