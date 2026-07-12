세광고, 청룡기 야구대회 첫 우승... 44년 무관 한 풀었다

충북인뉴스

"영광~영광~영광, 세광! 영광~영광~영광, 세광!"

12일 충북야구를 대표하는 세광고등학교(교장 정예용)가 서울 목동야구장에서 벌어진 제81회 청룡기 야구대회에서 경북고등학교를 6:2를 물리치며 우승컵을 들어 올렸다.선수도 울고, 동문도 울었다. 무려 44년이라는 세월을 버티며 갈망했던 전국대회 우승이였기에 감동은 배가 됐다.12일 충북야구를 대표하는 세광고등학교(교장 정예용)가 서울 목동야구장에서 벌어진 제81회 청룡기 야구대회에서 경북고등학교를 6:2를 물리치며 우승컵을 들어 올렸다.세광고의 우승에 대한 갈망은 경기 시작 전부터 뜨거웠다.최원영 세광학원 이사장과 정예용 교장, 학생 200여 명은 아침 6시 40분 교정에 모여 5대의 관광버스를 타고 목동야구장으로 향했다.같은 재단에 속한 세광중학교 야구부 소속 후배 40여명도 함께 출발했다.같은 시각, 청주체육관 앞 주차장에선 세광고등학교 동문이 관광버스 3대에 몸을 싣고 서울로 출발했다. 여기에 재경세광고동문회 까지 합세했다. 경기가 시작되기 전 9시 40분 경에는 세광고 응원단은 1000여명에 이르렀다. 세광고 출신 이강일(더불어민주당, 청주상당) 국회의원도 합류했다. 여기에 윤건영 충북교육감과 교육청 관계자들도 오전 7시 목동행 승용차에 몸을 실었다.세광고는 경기 초반부터 주도권을 잡았다. 1회 서정휘의 적시타로 선취점을 올린 데 이어 2회 황동민의 희생플라이와 김우진의 2타점 적시타로 3점을 추가하며 4대 0으로 앞서갔다.하지만 3회부터 0의 행진이 이어졌다. 세광고 타선은 2회 구원등판한 경북고 투수 우주영의 구에 밀려 점수를 뽑지 못했다. 경북고 타자들도 언더핸드로 공을 던지는 세광고 투수 김동유를 좀처럼 공략하지 못했다.5회가 되자 침묵하던 경북고의 반격이 시작됐다. 대타 김건록이 사구를 얻은 뒤 도루를 성공했다. 조채완이 1타점 적시 2루타를 쳤다. 세광고는 바르게 투수를 박상민으로 교체했다. 하지만 최우준이 좌전 적시타를 더하며 4-2까지 바짝 추격했다. 하지만 이어진 찬스에서 3루수 병살타가 나오며 흐름이 끊겼다.이후 두 팀은 8회 말 까지 점수를 뽑지 못했다. 하지만 세광고가 안심하기에는 불안했다. 경북고 선수들은 계속해 득점권에 주자를 내보냈다.세광고 응원단은 안심하지 못했다. 바로 3년 전 봉황대기에서 겪은 악몽이 떠올라서다. 2023년 세광고는 파죽지세의 기운으로 봉황대기 결승에 진출했다. 결승 상대는 대구고등학교. 세광고는 9회 초까지 2:0으로 앞섰다. 마지막 9회 투아웃 2,3루 상황에서 통한의 동점타를 맞았다. 이어진 연장전 승부치기에서 세광고는 결국 고배를 마셨다. 이를 의식한 듯 재학생과 동문들은 8회부터 모두 자리에서 일어나 응원의 기세를 높였다. 이번 만큼은, 44년 무관의 한을 풀어달라는 절절한 절규였다.응원이 통했는지, 세광고는 9회초 공격에서 쐐기를 박았다. 1사 2루 상황에서 세광고 4번타자 이상준이 중전 적시타를 쳐 한 점을 달아났다.이어진 2사 1, 2루 찬스에서 대타 황재윤이 우전 적시타를 터뜨리며 6-2로 도망갔다. 사실상 승부가 결정됐다.5회에 구원 등판한 이후 안정적인 피칭을 이어가던 박상민은 경북고의 마지막 타선까지 깔끔하게 돌려세웠다. 최종 스코어 6대 2로 세광고등학교의 사상 첫 청룡기 우승은 이렇게 확정됐다.