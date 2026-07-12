후반기 연승 노리던 용인FC, 충북청주FC와 무승부

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충북청주와 경기 후 소감을 밝히는 최윤겸 용인FC 감독용인시민신문
최윤겸 "전반 참담했지만 세컨드볼 집중력으로 동점골"
최윤겸 감독이 이끄는 용인FC가 충북청주FC와 1대1로 비긴 가운데, 최 감독은 경기 후 인터뷰에서 전반 경기력에 대한 아쉬움을 드러냈다.
최 감독은 "경기 내용 면에서 지는 경기였는데, 그래도 후반 막판에 쫓아가는 골을 만들어내서 1점을 따내 다행"이라며 "결과적으로 경기력이 만족스럽지 않아 전적으로 감독 책임이 크다"고 자평했다. 이어 "선수들 몸이 무거웠고 패스 미스와 잔 실수가 많이 나와 어려운 경기가 됐다"고 덧붙였다.
주 공격수 가브리엘의 부진에 대해서도 입장을 밝혔다. 최 감독은 "가브리엘은 (파주) 경기 때도 컨디션이 안 좋았는데, 오늘은 이제까지 본 가브리엘 중 제일 못한 경기였다"며 "공을 소유하는 능력이나 전술적 운영, 수비 가담 능력이 많이 떨어져 미팅을 해야 할 것 같다"고 말했다.
새로 영입한 비티뉴에 대해서는 "전술적 유형의 선수가 없어 데려왔는데, 아직 한국 스타일이나 전술 변화에 익숙하지 못해 시간이 필요하다"면서 경기 출전 횟수를 늘리며 적응 과정을 거칠 필요가 있다는 취지로 말했다.
가르시아에게 내준 실점에 대해 최 감독은 "코너킥 상황에서 청주가 세트피스에 크게 강점이 없었기 때문에 선수들이 방심했던 부분이 있었던 것 같다"고 돌아봤다. 충북청주 감독을 지낸 최윤겸 감독은 "선수들한테 내색하지 않았지만 이기고 싶었고, 제 자신을 증명해 보이고 싶었다"면서 "결과적으로는 뜻대로 안 됐다"고 아쉬움을 전했다.
최윤겸 감독은 "홈에서만큼은 좋은 결과를 드려야 하는데 그러지 못해 죄송스럽다"면서도 "후반에 쫓아가는 골과 역전 기회까지 만들어낸 부분은 팬들에게 좋은 장면이 아니었나 생각하며, 다음 경기는 좋은 결과로 보답하겠다"고 경기장을 찾아준 팬들에게 감사를 전했다.