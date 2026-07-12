후반기 연승 노리던 용인FC, 충북청주FC와 무승부

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큰사진보기 ▲극적인 동점골을 넣고 세리머니를 하고 있는 최영준 선수 용인시민신문

극적 동점골 최영준 "당장보다 미래가 더 기대되는 팀"



충북청주FC와 홈 경기에서 극적인 동점골을 터뜨린 최영준 선수는 "지고 있다가 비기는 경기가 됐고 지지 않는 경기를 했지만 경기력으로는 좋지 않았다"고 냉정한 평가를 내렸다. 그러면서도 "마지막에 이길 수 있는 기회가 있었다"며 아쉬움을 감추지 않았다.



최영준은 "청주가 잘 짜여진 팀이라 생각했는데 생각보다 더 힘든 경기였다"며 "새로 합류한 선수와 이날 처음 데뷔한 선수들도 있어 맞춰가는 시간이 필요할 것 같다"고 말했다.



동점골 장면과 관련해 최영준은 "아직 강팀이라는 생각은 안 들기 때문에 더 단단해져야 한다는 말을 동료들과 많이 한다"며 "전반전에 실점해 아쉬웠지만, 후반전에 득점하는 긍정적인 부분이 있었다"고 설명했다.



전반전 후 락커룸 분위기도 전해들을 수 있었다. 최영준은 "선수들에게 각자 더 책임감을 갖고 더 잘하자고 했다"며 "선수들도 잘 받아줘서 후반전에 동점골까지 따라가는 기회가 되지 않았나 싶다"고 전했다. 이어 "7~8월에는 더위라는 변수가 있기 때문에 선수들이 항상 준비를 잘해서 좋은 경쟁을 해야 한다"고 말했다.



경기장을 찾은 팬들에게 최영준은 "신생팀이지만 팬분들이 굉장히 많아 이 팀에 대한 애정이 생기고 있다"며 "당장은 약할지 몰라도 미래가 기대되는 팀이라는 생각을 많이 했다"고 밝혔다. 이어 "계속 응원해 주시면 다음 후배들에게 더 좋은 팀, 좋은 기회의 장이 되지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 극적인 동점골을 넣고 세리머니를 하고 있는 최영준 선수충북청주FC와 홈 경기에서 극적인 동점골을 터뜨린 최영준 선수는 "지고 있다가 비기는 경기가 됐고 지지 않는 경기를 했지만 경기력으로는 좋지 않았다"고 냉정한 평가를 내렸다. 그러면서도 "마지막에 이길 수 있는 기회가 있었다"며 아쉬움을 감추지 않았다.최영준은 "청주가 잘 짜여진 팀이라 생각했는데 생각보다 더 힘든 경기였다"며 "새로 합류한 선수와 이날 처음 데뷔한 선수들도 있어 맞춰가는 시간이 필요할 것 같다"고 말했다.동점골 장면과 관련해 최영준은 "아직 강팀이라는 생각은 안 들기 때문에 더 단단해져야 한다는 말을 동료들과 많이 한다"며 "전반전에 실점해 아쉬웠지만, 후반전에 득점하는 긍정적인 부분이 있었다"고 설명했다.전반전 후 락커룸 분위기도 전해들을 수 있었다. 최영준은 "선수들에게 각자 더 책임감을 갖고 더 잘하자고 했다"며 "선수들도 잘 받아줘서 후반전에 동점골까지 따라가는 기회가 되지 않았나 싶다"고 전했다. 이어 "7~8월에는 더위라는 변수가 있기 때문에 선수들이 항상 준비를 잘해서 좋은 경쟁을 해야 한다"고 말했다.경기장을 찾은 팬들에게 최영준은 "신생팀이지만 팬분들이 굉장히 많아 이 팀에 대한 애정이 생기고 있다"며 "당장은 약할지 몰라도 미래가 기대되는 팀이라는 생각을 많이 했다"고 밝혔다. 이어 "계속 응원해 주시면 다음 후배들에게 더 좋은 팀, 좋은 기회의 장이 되지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. 용인시민신문 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 용인시민신문 함승태 (yongin21) 내방 구독하기 자치와 참여시대의 동반자 용인시민신문입니다. 이 기자의 최신기사 잊혀진 고을 '양지현'의 영광을 찾아서

충북청주와 경기 후 소감을 밝히는 최윤겸 용인FC 감독최윤겸 감독이 이끄는 용인FC가 충북청주FC와 1대1로 비긴 가운데, 최 감독은 경기 후 인터뷰에서 전반 경기력에 대한 아쉬움을 드러냈다.최 감독은 "경기 내용 면에서 지는 경기였는데, 그래도 후반 막판에 쫓아가는 골을 만들어내서 1점을 따내 다행"이라며 "결과적으로 경기력이 만족스럽지 않아 전적으로 감독 책임이 크다"고 자평했다. 이어 "선수들 몸이 무거웠고 패스 미스와 잔 실수가 많이 나와 어려운 경기가 됐다"고 덧붙였다.주 공격수 가브리엘의 부진에 대해서도 입장을 밝혔다. 최 감독은 "가브리엘은 (파주) 경기 때도 컨디션이 안 좋았는데, 오늘은 이제까지 본 가브리엘 중 제일 못한 경기였다"며 "공을 소유하는 능력이나 전술적 운영, 수비 가담 능력이 많이 떨어져 미팅을 해야 할 것 같다"고 말했다.새로 영입한 비티뉴에 대해서는 "전술적 유형의 선수가 없어 데려왔는데, 아직 한국 스타일이나 전술 변화에 익숙하지 못해 시간이 필요하다"면서 경기 출전 횟수를 늘리며 적응 과정을 거칠 필요가 있다는 취지로 말했다.가르시아에게 내준 실점에 대해 최 감독은 "코너킥 상황에서 청주가 세트피스에 크게 강점이 없었기 때문에 선수들이 방심했던 부분이 있었던 것 같다"고 돌아봤다. 충북청주 감독을 지낸 최윤겸 감독은 "선수들한테 내색하지 않았지만 이기고 싶었고, 제 자신을 증명해 보이고 싶었다"면서 "결과적으로는 뜻대로 안 됐다"고 아쉬움을 전했다.최윤겸 감독은 "홈에서만큼은 좋은 결과를 드려야 하는데 그러지 못해 죄송스럽다"면서도 "후반에 쫓아가는 골과 역전 기회까지 만들어낸 부분은 팬들에게 좋은 장면이 아니었나 생각하며, 다음 경기는 좋은 결과로 보답하겠다"고 경기장을 찾아준 팬들에게 감사를 전했다.