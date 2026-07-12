'해피투게더', 음악 예능 변신 통했다... 자극 대신 감동 택한 승부수

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KBS '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'KBS
<해투> 첫 회에서는 가족과 친구들이 만들어낸 무대 역시 깊은 인상을 남겼다. 멜로디만 들어도 누구나 알 법한 각종 CM송과 인기 TV 애니메이션 주제가를 만들고 직접 불러온 방대식·정미영 부부, 그리고 <K팝스타> 출신 아들 방예담은 '방가방가'라는 이름으로 무대에 올라 세대를 잇는 따뜻한 하모니를 선사했다. 화려한 기교보다 가족이라는 이름이 주는 진심이 더욱 빛난 순간이었다.
학부모 모임에서 만나 우정을 이어온 '천년지기' 팀도 강렬한 존재감을 드러냈다. 지난해 <전국노래자랑> 연말결선 대상 수상자인 김인숙과 절친 김현경은 아마추어라는 말이 무색할 정도의 완성도 높은 무대를 선보이며 시청자들에게 유쾌한 에너지를 전달했다.
한편 어머니 박은주와 자폐 스펙트럼 장애를 가진 아들 전유준은 '거북이처럼'이라는 이름으로 무대에 올랐다. "다른 아이들보다 느리지만 거북이처럼 천천히 앞으로 나아가길 바라는 마음을 담았다"는 설명만으로도 먹먹한 여운을 남겼고, 본격적인 무대는 다음 회로 이어지며 궁금증을 높였다.
수많은 참가자 가운데 최종 본선에는 단 12팀만 진출하는 이번 <해투>는 방송 전 공개된 프리뷰 영상이 유튜브 조회수 140만 회를 넘길 정도로 높은 관심을 모았다. 첫 방송 이후 소개된 '빈칸채우기', 클릭비, '방가방가' 등의 무대 영상에도 호평이 이어지며 프로그램에 대한 기대감은 더욱 커지고 있다.
경쟁 대신 공감... 신선한 시도와 남은 과제