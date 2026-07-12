'해피투게더', 음악 예능 변신 통했다... 자극 대신 감동 택한 승부수

▲KBS '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아' KBS

"굳이 음악 오디션 형태를 취했을까"라는 우려가 있었지만, 일단 〈해투〉 첫 회에선 '혼자가 아니어서 좋아'라는 부제처럼 2인 이상으로 조합된 참가자들의 진솔한 이야기와 노래의 힘이 결합돼 시청자들을 사로잡는 데 성공했다.

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무엇보다 기존 서바이벌 예능의 자극적인 경쟁과 독설을 덜어내고 참가자들의 서사와 온기에 집중한 점은 <해투>만의 가장 큰 차별점이었다. 유재석을 비롯한 MC들도 과도하게 개입하기보다 출연자들의 이야기를 자연스럽게 이끌어내며 2시간 가까운 방송을 안정감 있게 이끌었다.

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물론 작은 아쉬움도 존재했다. 노래 실력보다 참가자들의 이야기에 무게를 두다 보니 최종 경연 진출자를 선발하는 기준이 다소 모호하게 느껴졌다는 의견도 있었다. 자칫 "사연에만 의존하는 프로그램"이라는 지적을 받을 가능성이 있는 만큼 음악적 완성도와 서사의 균형을 어떻게 맞춰갈지가 향후 과제가 될 전망이다.



그럼에도 불구하고 새롭게 돌아온 〈해투〉는 경쟁보다 관계, 승패보다 공감을 앞세운 오디션 형식을 취하며 진정성으로 승부하겠다는 방향성만큼은 분명히 마련했다. 오랜 시간 자신의 자리를 지켜온 참가자들의 이야기를 통해 진심의 의미를 되새긴다는 점은 <해투>의 새로운 정체성을 보여주는 가장 큰 강점이었다.

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단순한 재미를 넘어 사람과 사람 사이의 끈끈한 관계와 인생의 서사를 음악이라는 도구로 풀어낸 시도는 공영방송 예능다운 면모를 드러냈다. 첫 회에서 보여준 진정성을 잃지 않고 유지해 나간다면, <해투>는 과거의 명성을 뛰어넘어 KBS의 새로운 대표 음악 예능으로 자리매김할 것으로 기대된다.

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