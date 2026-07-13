72분에 담긴 뇌성마비 무용수 소영의 도전

소영은 무용수다. 공연을 목표로 연습장에서 매일 연습에 매진하는 모습이 여느 무용수와 다를 것 없다. 간단한 동작부터 섬세하고 민감한 것까지 가다듬어 무대에서 후회없는 모습을 보이는 것, 그것이 소영의 목표다. 영화 <소영의 노력>은 공연을 향한, 그리고 공연 이후에도 계속되는 소영의 삶을 다룬다. 그 삶을 지탱하는 많은 부분이 노력이라고 보았던 것일까. 영화는 주인공 '소영'의 이름 뒤에 '노력'을 특별히 빼어 제목으로 달았다.
이달 개봉을 앞둔 <소영의 노력>은 오재형 감독의 72분짜리 장편 다큐멘터리다. 씨네만세서도 몇차례 다루었던 오재형 감독이다. 어머니와 떠난 러시아 모스크바 여행에서 뚝딱 찍어 만든 단편 <모스크바 닭도리탕>부터, 2023년 정식 개봉에 이른 <피아노 프리즘>까지 카메라를 매개로 세상과 통하는 방식이 심히 독특했다.
누군가는 그를 개성 있다 말할 테고 또 누구는 닿지 않는 표현을 거듭한다 하겠으나, 그들 모두가 오재형과 같은 색채의 감독이 한국 다큐멘터리계에 흔치 않다는 사실엔 동의할 테다. 다양성이 곧 자산이라면 그를 한국 영화계, 적어도 독립 다큐멘터리계의 자산이라 말해도 무리한 표현은 아니지 않을까.