메인 작가로 데뷔하는 6번째 '김은숙 키즈'

<스물다섯 스물하나> 홈페이지

<스물다섯 스물하나>의 각본을 쓴 권도은 작가는 <시크릿 가든>,<태양의 후예> 등에서 보조 작가로 참여한 바 있다.김은숙 작가는 보조 작가 체계를 정착 시킨 대표적인 작가로 꼽힌다. 실제로 데뷔 초 <태양의 남쪽>과 <파리의 연인>을 강은정 작가와 공동 집필했던 김은숙 작가는 2005년 <프라하의 연인>부터 보조 작가들과 함께 대본을 완성했다. 그리고 김은숙 작가의 보조 작가로 많은 인기 드라마를 함께 작업했던 작가들이 메인 작가로 독립해 현재까지 많은 드라마의 각본을 쓰며 활발하게 활동하고 있다.<프라하의 연인>과 <연인> <온에어>에 참여했던 장영실 작가는 2011년 <마이 프린세스>를 통해 메인 작가로 데뷔했고 <프라하의 연인> <신사의 품격>에 참여했던 김은지 작가도 2015년 <오 마이 비너스>를 집필했다. <신사의 품격>에서 윤진이가 연기했던 캐릭터 이름의 모티브가 된 임메아리 작가도 <뷰티 인사이드>와 <어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다>의 각본을 쓰며 메인 작가로 자리 잡았다.<시크릿가든>과 <신사의 품격> <상속자들> <태양의 후예>까지 김은숙 작가의 히트작에서 보조 작가로 참여했던 권도은 작가는 2019년 포털사이트 직원들의 삶을 다룬 <검색어를 입력하세요 WWW>를 통해 메인 작가로 데뷔했다. 비록 결말에 대한 호불호가 크게 엇갈리긴 했지만 2022년에 방송됐던 김태리과 남주혁, 김지연 주연의 tvN 드라마 <스물다섯 스물하나>도 권도은 작가의 대표작 중 하나다.김은숙 작가의 대표작으로 불리는 <도깨비>와 <미스터 션샤인>의 보조 작가로 참여했던 정은비 작가는 2021년 '김은숙 키즈' 출신 임메아리 작가의 <어느날 우리집 현관으로 멸망이 들어왔다>에도 보조 작가로 참여했다. 그리고 정은비 작가는 <경이로운 소문> 시리즈와 김혜수 주연의 디즈니플러스 드라마 <트리거>를 연출했던 유선동 감독이 만든 <그대에게 드림>을 통해 메인 작가로 데뷔한다.<그대에게 드림>에는 작년 <선의의 경쟁>에서 한층 성숙한 연기를 보여준 이혜리가 현실의 벽에 막혀 꿈을 잊은 생계형 리포터 주이재를 연기한다. <여신강림> <왜 오수재인가>로 주목 받은 황인엽은 첫사랑을 만나기 위해 한국으로 돌아온 천재 영화감독 우수빈 역을 맡았다. ENA 월화드라마가 최근 4~8%의 꾸준한 시청률을 기록하고 있는 가운데 정은비 작가가 또 하나의 보조 작가 성공 스토리를 쓸 수 있을지 주목된다.