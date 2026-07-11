데 라 푸엔테의 신들린 용병술... 스페인, 벨기에 물리치고 4강 진출

AFP/연합뉴스

2026 북중미 월드컵 8강전

(로스앤젤레스 스타디움, 미국 로스앤젤레스 - 2026년 7월 11일)

스페인 2 - 파비안 루이스 30' 메리노 88'

벨기에 1 - 드케텔라르(도움:카스타뉴) 41'

7월 10일 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 스페인과 벨기에의 FIFA 월드컵 2026 8강전 경기에서 두 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다.현대 축구는 감독의 중요성이 크게 대두되고 있다. 경기 상황에 맞는 전술 수정과 대처 능력, 선수 교체를 통해 결과가 뒤바뀌는 사례가 많다. 스페인의 루이스 데 라 푸엔테 감독은 이번 2026 북중미 월드컵에서 완벽에 가까운 용병술을 선보이고 있다.데 라 푸엔테 감독이 이끄는 스페인은 11일 오전 4시(아래 한국시간) 미국의 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강전에서 벨기에를 2-1로 제압했다. 이로써 스페인은 15일 미국 댈러스 스타디움에서 프랑스와 운명의 4강전을 치른다.스페인은 4-2-3-1로 나섰다. 우나이 시몬이 골키퍼 장갑을 낀 가운데 페드로 포로-파우 쿠바르시-에므리크 라포르트-마르크 쿠쿠레야가 포백을 형성했다. 중원은 로드리-파비안 루이스가 책임졌고, 2선은 라민 야말-다니 올모-알렉스 바에나, 원톱은 미켈 오야르사발이 자리했다.벨기에도 4-2-3-1이었다. 원톱은 샤를 드케텔라르, 2선은 제레미 도쿠-케빈 더 브라위너-레안드로 트로사르가 포진했다. 중원은 니콜라 라스캉-한스 파나컨, 포백은 막심 더카위퍼르-브랜던 메헬러-네이선 응고이-티모시 카스타뉴로 구성됐으며, 골문은 티보 쿠르투아가 지켰다.스페인은 라인을 힘껏 올리며 전방 압박을 통해 벨기에의 빌드업을 억제했다. 그리고 역동적인 움직임과 속도감 있는 공격 전개를 선보였다. 야말은 2명의 견제에도 불구하고 상대 수비를 끌고 다니며 공간을 창출했다. 이에 반해 벨기에는 허리 장악에 실패했고, 왼쪽에 포진한 도쿠의 전진 드리블에 의존하는 모습이었다.스페인은 조금씩 기회를 창출하며 벨기에를 위협하기 시작했다. 전반 20분 페널티 아크 정면에서 야말이 감아찬 슈팅은 골문 왼편으로 벗어났다. 선제골은 전반 30분 스페인으로부터 나왔다. 공격의 기점은 야말이었다. 야말이 오른쪽 하프 스페이스 공간을 파고든 포로에게 패스했고, 포로의 컷백을 올모가 슈팅으로 연결했다. 쿠르투아 골키퍼 선방에 막히고 흘러나온 공을 파비안 루이스가 오른발로 골망을 갈랐다.야말의 개인 돌파가 점점 살아나면서 스페인 공격은 더욱 활기를 띠었다. 전반 34분 페널티 중앙 지점에서 야말이 감아찬 왼발 프리킥은 골키퍼 선방에 막혔다. 전반 39분에는 야말이 도쿠를 따돌리며 중앙으로 좁힌 뒤 왼발로 슈팅을 날렸으나 옆그물을 때렸다.수세에 몰리던 벨기에는 한 번 찾아온 확실한 기회를 득점으로 살려냈다. 전반 41분 더브라위너가 오른쪽으로 오픈 패스를 보냈고, 카스타뉴의 크로스를 드케텔라르가 헤더로 마무리지었다. 전반전은 1-1로 종료됐다.후반에도 전반과 비슷한 양상이었다. 스페인이 많은 소유와 공격 기회를 잡았고, 벨기에는 역습으로 맞서는 흐름의 연속이었다. 벨기에는 후반 9분 더 카위퍼르의 박스 안 슈팅으로 역전을 노렸으나 옆그물을 맞았다.후반 10분 스페인의 루이스 데 라 푸엔테 감독은 바에나, 파비안 루이스 대신 페란 토레스, 페드리를 교체 투입하며 반전을 꾀하고자 했다. 벨기에의 뤼디 가르시아 감독도 후반 16분 3명의 교체 카드를 꺼내며 응수했다. 트로사르, 파나컨, 더카위퍼르 대신 로멜루 루카쿠, 악셀 비첼, 조아킨 세이스를 투입했다.벨기에는 후반 16분 다시 한 번 예리한 카운터 어택으로 스페인을 위협했다. 더 브라위너의 왼발슛이 골키퍼 선방에 막혔다. 스페인도 1분 뒤 찬스를 잡았다. 야말의 패스를 받은 오야스사발이 침투에 이은 오른발 슈팅으로 가져갔으나 쿠르투아 골키퍼를 통과하지 못했다.벨기에에게 악재가 찾아왔다. 후반 26분 쿠르투아 골키퍼가 부상으로 아웃됨에 따라 센 라먼스가 대신했다. 스페인의 경기력은 전반보다 떨어졌다. 후반 들어 야말에 의존하는 공격 장면이 늘었다. 이에 벨기에는 왼쪽 윙어 도쿠에게 적극적인 수비 가담을 맡겼고, 왼쪽 풀백과 더불어 야말의 돌파를 억제하도록 했다.답답함이 이어지자 데 라 푸엔테 감독은 후반 34분 오야르사발을 불러들이고, 부상에서 갓 회복한 니코 윌리암스를 교체로 넣었다.벨기에는 또 다시 부상에 울었다. 후반 41분 더 브라위너가 빠지고 알렉시 살레마커르스가 투입됐다. 데 라 푸엔테 감독은 곧바로 올모 대신 미켈 메리노를 넣으며 공격의 무게감을 높였다. 메리노 투입 효과는 완벽하게 적중했다. 후반 43분 쿠바르시의 강력한 중거리 슈팅이 라먼스 골키퍼에게 향했으나 제대로 잡지 못하고 흘렸다. 이때 빠르게 달려들던 메리노가 밀어넣었다.이후 스페인은 벨기에의 공세를 적절하게 막아냈고, 결국 90분 안에 승부를 마무리했다.이번 대회를 앞두고 벨기에를 주목하는 전문가들은 많지 않았다. 황금세대의 끝자락에 있는 일부 베테랑을 중심 축으로 새로운 세대들이 더해져 신구조화를 이뤘지만 우승후보에 분류되기엔 부족하다는 평가가 지배적이었다.예상대로 벨기에는 조별리그에서 기대만큼의 경기력을 보여주지 못했다. 이집트, 이란과 2연속 무승부에 그친 것이다. 하지만 뉴질랜드와의 최종전에서 첫 승을 신고하며, G조 1위로 통과한 벨기에는 이후 토너먼트에서 세네갈, 미국을 제압하며 경기력이 차츰 우상향하는 모습을 보였다.특히 뤼디 가르시아 감독은 앞선 미국과의 16강전에서 2명의 에이스 더브라위너와 도쿠를 선발에서 과감하게 제외하는 선택을 감행하고도 4-1 대승을 이끌었다.반면 스페인은 이번 2026 북중미 월드컵에서 프랑스와 함께 우승후보 1티어로 분류된 바 있다. 스페인은 앞선 5경기에서 무실점 행진을 내달렸다. 화려하지 않지만 안정감 있는 공수 조직력이 돋보였다.이번 월드컵에서의 출발은 다소 좋지 못했다. 처녀 출전한 카보베르데와 0-0으로 비기며 이변의 희생양이 됐다. 그러나 사우디 아라비아전에서 4-0 대승을 시작으로 우루과이마저 꺾고 가뿐하게 조별리그를 통과했다. 32강에서는 최고의 경기력을 선보인 끝에 오스트리아를 3-0으로 완파했다.최대 고비처는 포르투갈과의 16강전이었다. 데 라 푸엔테 감독은 페란 토레스, 메리노를 교체 투입하는 용병술로 후반 추가 시간 극적인 승리를 만들어냈다.이번 벨기에전에서는 다소 부진한 페드리 대신 파비안 루이스를 선발 출전시켰는데, 이러한 선택이 적중했다. 파비안 루이스는 전반 30분 선제골을 터뜨리며, 데 라 푸엔테 감독의 기대에 부응했다.신들린 듯한 용병술은 여기서 그치지 않았다. 후반 내내 경기가 풀리지 않자 조커로 메리노 카드를 꺼내며 반전을 노렸는데 이마저도 성공했다. 메리노는 특유의 득점 본능을 16강전에 이어 다시 한 번 뽐냈고, 결국 2경기 연속 결승골로 위기의 스페인을 구했다. 벨기에를 무너뜨린 스페인은 최근 A매치 36경기 연속 무패를 이어나가게 됐다.