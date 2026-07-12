판타스틱 영화제에서 상영된 '내 이름은', 씁쓸함이 남는 이유

부천국제판타스틱영화제

스틸컷주지하다시피 제주 4·3사건을 다룬 영화다. 그러나 영화는 4·3사건을 정면에서 다루지 않는다. 한 걸음 떨어져 빗겨나 보이기를 택한다. 영화엔 모두 세 개 시점이 등장하는데, 하나는 관객이 사는 현재이고, 하나는 영화가 문을 연 20여 년 전 1998년이며, 다른 하나는 제주의 한 서린 1949년이 된다. 말하자면 액자 안에 액자가, 다시 그 안에 액자가 든 이중액자 구조의 문학적 설정을 빌려왔다. 오랜만에 비행기를 타고 고향인 제주로 온 중년의 인권변호사 영옥(유준상 분)이 친구 민수(오지호 분)와 소영(오윤아 분) 부부를 만나 회포를 푸는 이야기로부터 이들의 학창시절, 다시 그 너머의 비극으로 이야기가 이어진다.중심이 되는 건 1998년이다. 영옥(신우빈 분)과 민수(최준우 분)는 열여덟 고등학생이다. 새학년 새학기 서울서 전학 온 부잣집 아들 경태(박지빈 분)가 이들 앞에 나타난다. 제주 시골마을에 오랫동안 지켜졌던 암묵적 질서가 단박에 깨진다. 경태는 양아치다. 서울서도 사고깨나 쳤다는 그가 오자마자 학교 짱을 박살낸다. 한국 문학의 명작 <우리들의 일그러진 영웅> 속 엄석대의 상위호환쯤이 될까. 제주에 큰 카지노를 짓는 사업가의 아들인 데다 주먹도 잘 쓰는 경태에게 누구도 감히 대응할 수 없다. 경태는 영옥을 반장으로 앉혀 반을 제 마음대로 움직이는 한편, 꼿꼿하여 제 뜻을 따르지 않는 민수를 어떻게 손봐줄까를 고민한다.영화의 중심 줄기는 1998년 고등학교 학급의 분란이다. 그 시절 남학교는 법과 질서는 멀고 주먹은 가까운 수컷들의 장이다. 경태는 먹이사슬의 가장 위에 있는 포식자다. 군림하고 세를 과시하길 즐기는 그는 제주에 오자마자 겪었던 제주 양아치들의 질서를 그대로 학교 안에 구현한다. 다툼이 생기면 번갈아 따귀를 치도록 하는 일, 그 흔하고 적나라한 폭력적 순간이 학급 안에서도 질서로 자리한다. 영화는 초반 경태가 겪은 제주 당구장에서의 싸움과 이로부터 가져온 학급 안에서 동급생끼리 따귀를 때리도록 하는 일을 통해 폭력이 얼마나 쉽게 대물림되는지를, 또 시대가 얼마만큼 폭력적인가를 드러낸다.