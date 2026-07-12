판타스틱 영화제에서 상영된 '내 이름은', 씁쓸함이 남는 이유

장르성 강한, 그중에서도 공포와 호러 장르에 특화됐단 평을 들어온 부천국제판타스틱영화제다. 수많은 영화제가 난립하다시피 일어난 세기초, 이 영화제가 제 자리를 확고히 점하는 데 선명한 색깔은 결정적 역할을 담당했다. 그러나 오늘에 이르러 장르적 색채가 도리어 영화제의 확장성을 옭아매는 제약이 아니냔 비판이 나온다. 그들만의 축제일 뿐, 시민사회와 함께 호흡하지 못한다거나 하는 이야기가 대표적이다.
그럴 수밖에 없는 것이 부천국제판타스틱영화제를 대표하는 작품들은 좋게 말해 '판타스틱'이란 수식어가 붙을 만큼 장르성 강한 작품들이다. 평이한 사고와 감각으로는 이르지 못할 만큼 독창적이고 기괴한 영화가 부천국제판타스틱영화제의 창을 통해 한국에 닿게 된다는 이야기다. <렛 미 인> <맨 인 더 다크> 등 이 영화제를 통해 한국에 선보여 화제가 된 작품들을 보자면 그 성격이 어떤지 짐작할 만하다. 한국 작품으로는 <김복남 살인사건의 전말>이 14회 영화제에서 작품상과 여우주연상을 차지했다.
그 때문일까. 부천국제판타스틱영화제의 선택을 받은 작품이 한국에 정식 배급되는 경우가 그리 흔치는 않다. 개인적으로 이 영화제에서 선보인 작품 가운데 가장 훌륭한 작품으로 <데블스 배스>를 꼽는데, 이 영화 또한 한국에 정식 개봉기회를 2년째 잡지 못하고 있다. 장르성 강하다는 말은 반대로 풀자면 다수 대중이 아닌 소수 마니아에게 호소한다는 뜻과 다르지 않다. 상업적 성공을 바라는 수입배급사의 선택을 받기가 쉽지 않은 이유다(관련기사: 자살할 수 없어 살해를 선택한 자들
https://omn.kr/29iga).