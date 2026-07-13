"한 장의 기와는 약해도 함께 놓이면 지붕이 된다"

잔나비와 묘한계책(송우람)

"인간은 늘 옳은 선택만 하면서 살 수 없잖아요. 성공을 통해서도 성장하지만 실패를 통해서도 성장하고요. 완벽해지는 것이 아니라 자기 기준 안에서 조금씩 완전해지려는 과정이 인간다움이라고 생각해요."

함초롬 안무가의 '춘자'〈K I W A〉는 전통 소재인 기와의 아름다움을 보여주기 위한 작품이 아니다. 함초롬에게 기와는 지금을 살아가는 인간의 관계를 설명하는 구조이자, 빠름과 효율의 시대 속에서 잊혀져 가는 '수고로움'을 다시 바라보게 하는 물성이다.흙에서 시작된 기와는 처음부터 단단한 형태가 아니다. 흩어진 흙은 사람의 손과 발, 몸의 압력을 지나 하나의 기왓장이 된다. 그렇게 만들어진 기와 한 장은 흙보다 단단해 보이지만, 동시에 쉽게 깨질 수 있는 연약한 개별 존재이기도 하다. 그러나 기와는 서로의 곡선과 무게를 따라 겹쳐지고 맞물릴 때 비로소 지붕이 된다. 한 장으로는 비와 바람을 막을 수 없지만, 여러 장이 서로를 누르고 받치며 이어질 때 누군가를 보호하는 구조가 된다.그는 이 구조가 오늘날 우리가 살아가는 방식과 닮았다고 본다. 과학기술은 빠르게 발전하고 다양한 세대가 같은 시대를 살아가지만, 사람들은 오히려 더 작은 단위로 나뉘고 있다. 팬데믹과 전쟁처럼 개인의 힘으로는 어찌할 수 없는 사건도 계속된다. 그런 시대를 버티면서 미래를 꿈꾸기 위해서는 서로 기대고 받치는 구조가 필요하다. 빠르고 자극적인 정보가 주목받는 시대일수록 보이지 않는 자리에서 중심을 견디는 존재의 중요성도 커진다.〈K I W A〉에는 인공지능 시대에 인간이 무엇으로 구별될 수 있는지를 묻는다. 그가 주목한 감각은 '망설임'이다. 이는 김애란 소설가의 인터뷰에서 마주한 말처럼, 타인의 슬픔을 다 알 수 없어 말을 삼키는 시간, 혹여 상처를 줄까 봐 대답을 늦추는 시간, 나의 선택이 다른 사람에게 어떤 영향을 미칠 지 한 번 더 헤아리는 시간에 가깝다.정확하고 빠른 답이 능력으로 평가되는 시대에 그는 늦게 대답하는 인간을 바라본다. 망설임은 아무것도 하지 않는 시간이 아니라 여러 가능성을 살피는 적극적인 시간이다. 함초롬은 '따뜻한 망설임'이라는 표현이 모호하다면 이를 '수고로움'이라고 부르고 싶다고 말했다. 자신의 선택이 불러올 결과를 여러 방향에서 바라보는 수고, 상대의 처지를 한 번 더 생각하는 수고, 완벽한 답이 없다는 사실을 인정하면서도 앞으로 나아가려는 수고다.그에게 '기계 같다'는 말은 흠 하나 없이 완벽한 대상을 바라볼 때 사용하는 표현이다. 반대로 '인간적이다'라는 말은 모순과 실패를 품은 채 자신의 방향을 찾아가는 존재에게 붙는다.