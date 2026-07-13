한국 무용수, 개성 약하다고?... "두려움 있었죠"

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의성성냥공장 성냥춤(2024)김은정
〈군기의 역사〉가 다루는 군기는 누군가를 때리는 직접적인 폭력에만 머물지 않는다. 모욕적인 말, 이유를 설명하지 않는 규칙, 집합과 기합, 시간의 통제, 침묵의 강요도 폭력에 포함된다. 겉으로는 사소해 보일 수 있지만 오랫동안 반복되면 몸 안에 자기검열을 심는다.
"집단생활을 하는 데 필요한 규칙을 지키는 것과는 다른 문제예요. 인사와 언행 같은 행동거지나 옷차림까지 통제하는 거죠. 그것은 성실한 예술가가 가져야 할 규율과는 달라요."
예술은 자유로운 표현을 중요하게 여긴다. 그런데 자유롭게 움직이고 자신의 목소리를 내야 할 사람이 먼저 몸과 말을 검열하도록 훈련받는다. 이세승은 그것이 무용교육이 품고 있는 아이러니라고 했다. 무용계에서는 종종 '한국의 무용수들은 기술적으로 뛰어나지만 개성이 약하다'는 평가가 나온다.
이세승은 그 말을 들을 때마다 되묻고 싶었다.
"그게 과연 무용수들의 문제일까요? 그런 무용수와 안무가를 만든 시스템은 무엇인지 반문하고 싶어요. 그것이 이번 작업을 시작하게 된 동기이기도 합니다."
틀리지 않는 동작을 요구하고, 지시에 잘 따르는 태도를 칭찬하고, 집단 안에서 튀지 않는 몸을 만들어놓는다. 그리고 시간이 지나면 왜 자기만의 목소리가 없느냐고 묻는다. 하지만 무용수의 몸에서 개성을 지운 것이 누구인지 먼저 돌아봐야 한다.
〈군기의 역사〉가 겨누는 것은 특정한 스승이나 한 학교가 아니다. 한국의 무용학교와 무용학원, 선배와 후배, 스승과 제자 사이에서 어떤 몸이 만들어져 왔는지 묻는다. 작품을 해야겠다고 결심한 계기 가운데 하나는 2025년, 부산에 소재한 어느 예술고등학교 학생들의 죽음이었다.
"야만의 시절에서나 가능하다고 생각했던 일이 현재에도 일어나고 있구나 깨달았어요. 진보적인 관점의 작업과 실천을 지향하는 집단도 있지만, 조금만 눈을 돌려보면 폭력이 여전히 존재하고 그것을 통해 이익을 추구하는 사람들도 있어요."
처음에는 '그곳은 그렇지만 여기는 다르다'며 거리를 둘 수도 있었다. 그러나 폭력은 과거의 무용담이나 일부 학교의 문제로만 남아 있지 않았다. 전통과 교육, 실력과 성실함이라는 이름 아래 지금도 반복될 수 있다. 더 두려운 건 자신도 그 구조에서 완전히 자유롭지 않을 수 있다는 사실이다.
"저 자신이 어떤 폭력을 부지불식간에 행사한 것은 아니었나 하는 두려움도 있어요."
자신이 겪은 상처를 말하는 것만으로는 부족하다. 자신도 누군가에게 침묵을 요구하지 않았는지, 익숙한 위계를 당연한 것으로 받아들이지 않았는지 돌아봐야 한다. 폭력은 언제나 한 방향으로만 흐르지 않는다. 관계 속에서 학습되고, 학습된 사람을 통해 다시 다음 몸으로 전달된다.
〈군기의 역사〉가 과거를 들춰내는 이유는 누군가를 손가락질하기 위해서가 아니다. 지금의 몸 안에 남아 있는 폭력을 확인하고, 더 이상 다음 몸으로 넘겨주지 않기 위해서다.
또 다른 폭력이 되지 않으려면