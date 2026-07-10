제니, 빌보드 핫 100 8위... 솔로 활동 역대 최고 성적

OA엔터테인먼트(오드아틀리에)

테임 임팔라와의 협업을 통해 빌보드 핫 100 차트 8위에 오른 제니세계적인 걸그룹 블랙핑크의 제니가 솔로 활동 역사상 최고의 빌보드 차트 성적을 거뒀다. 지난 7일(현지 시간) 공개된 미국 빌보드 차트에 따르면, 제니는 호주의 사이키델릭 밴드 테임 임팔라와 함께 협업한 곡 '드라큘라(Dracula)'의 제니 리믹스 버전으로 빌보드 핫 100 차트 8위에 올랐다.제니는 지난주 10위에 오르며 솔로 활동 첫 빌보드 탑 10 싱글을 보유하게 된 것에 이어, 이번주에는 두 계단 상승했다. 이는 같은 그룹 멤버인 로제의 '아파트(3위)' 이후 케이팝 여성 솔로 아티스트가 빌보드 핫 100 차트에서 기록한 최고의 성적이다. 한편 이 곡은 하위 차트인 '핫 댄스/일렉트로닉 송 차트'에서는 26주 연속 1위, '핫 록/얼터너티브 송 차트'에서는 8주 연속 1위에 오르기도 했다.제니와 협업을 펼친 테임 임팔라는 21세기를 대표하는 사이키델릭 밴드로 손꼽힌다. 싱어송라이터 케빈 파커가 사실상 홀로 이끌고 있는 밴드로서, 60년대 이키델릭 록 음악은 물론 신스팝, 디스코 등 다양한 장르를 뒤섞어 몽환미와 그루브를 함께 만들어낸다. 지금까지 두아 리파, 트래비스 스캇 등 쟁쟁한 뮤지션들과의 협업 역시 펼쳤다. '드라큘라'는 테임 임팔라가 지난해 9월 발표한 곡으로, 발표 당시에도 테임 임팔라 커리어 최대의 히트곡으로 사랑받았던 바 있다.