"얼씨구 좋다"... 청소년 눈·귀 사로 잡은 의외의 무대

이규승

"처음에는 아이들이 무슨 공연인지 궁금해했어요. 그런데 국악과 다른 음악이 섞여 있는 퓨전 공연이라니까 '그러면 재미있을 수도 있겠다'고 하더라고요. 다른 반 학생 중에는 자신이 국악을 되게 좋아한다며 그 공연을 보고 싶다고 말한 아이도 있었고요."

10일 오전에 서울체임버홀에서 공연한 오름새의 'FIT: 연희의 새물결' 공연 장면이날 무대에 오른 작품은 전통연희 창작밴드 오름새의 'FIT: 연희의 새물결'이었다. 오름새는 지난해 국악방송이 주최한 경연대회에 출전하기 위해 결성됐다. 기타 곽동균, 소금 허준혁, 베이스 이수민, 드럼 김동빈, 보컬 송창현 등 서로 다른 영역의 연주자들이 국악과 밴드 음악을 결합한 무대를 준비했고, 마침내 대회에서 1위를 차지했다.경연이 끝난 뒤에도 이들은 흩어지지 않았다. 대회를 위해 만든 음악과 무대를 한 번으로 끝내기에는 아깝다는 생각이 들었기 때문이다. 오름새 보컬 송창현씨는 "조금 더 다듬어 우리나라 전통연희를 살린 밴드를 만들어보자는 마음으로 활동을 이어가게 됐다"고 설명했다.오름새는 전통 장단과 소리, 상모와 추임새에 기타와 베이스, 드럼 등 밴드 사운드를 결합한다. 전통을 그대로 재현하는 데 머물기보다 오늘의 관객이 몸을 움직이고 목소리를 보태며 함께 즐길 수 있는 공연으로 풀어낸다.올해 처음 공연봄날에 지원해 선정된 오름새는 서울문화예술교육센터 서초에서 세 차례 공연했다. 전날에는 초등학생 단체 관람을 시작으로 가족과 일반 시민을 위한 저녁 공연을 비롯해 당일 중학생 대상 공연까지 서로 다른 관객을 만났다. 이날 무대는 올해 예정된 공연봄날의 마지막 회차였다.송씨는 "처음에는 국악과 밴드의 조합이 낯설 수 있지만, 공연이 이어질수록 무대와 객석이 함께 하나의 판을 만들어간다"며 "관객과 관계를 형성하는 과정을 보면서 우리 음악이 진심으로 다가갈 수 있다는 것을 느꼈다"고 말했다.초등학생 공연에서는 "연예인이 된 것처럼 함성이 멈추지 않았다"고 했다. 가족과 일반 관객을 대상으로 한 공연에서는 궂은 날씨로 일부 관객이 오지 못했지만, 객석을 채운 이들이 집중도 높은 호응을 보냈다. 중학생들은 처음에는 조심스러웠으나 공연이 진행되면서 박수와 추임새로 적극적으로 화답한 점이 달랐다 설명했다.서초중학교 학생들에게 이날은 1학기 들어 처음으로 학교 밖에 나온 날이었다. 이날 공연을 함께한 최창주 교사는 학교 문화체험 활동을 준비하면서 여러 공연을 살펴보다 오름새의 무대를 선택했다고 말했다.학생들이 학교에서 전통음악을 전혀 접하지 않는 것은 아니다. 음악 교과서에서 국악기를 배우고 수업 시간에 공연 영상을 보기도 한다. 그러나 전문 공연장에 앉아 연주자의 움직임과 표정을 직접 보고, 악기의 진동을 몸으로 느끼는 기회는 많지 않다. 최 교사는 "음악 선생님이 재량으로 영상을 보여주는 경우가 아니면 학교에서 이런 공연을 직접 볼 기회는 많이 않다"며 "특별한 문화체험 활동이 있거나 학생이 개인적으로 찾아가지 않는 이상 공연장에서 국악을 접하기 어렵다"고 설명했다.영상으로도 음악은 들을 수 있다. 그러나 드럼과 베이스의 진동이 좌석과 바닥을 타고 전해지는 감각, 연주자의 손끝과 표정, 상모의 긴 끈이 허공에 그려내는 궤적은 현장에서만 경험할 수 있다. 객석의 박수가 다시 연주자의 힘이 되고, 무대에서 날아온 선창이 학생들의 목소리로 돌아오는 과정도 화면으로는 온전히 느끼기 어렵다.첫 장단이 울리자 친구와 이야기하던 학생들의 시선이 무대로 향했다. 밴드의 강한 비트 위로 국악기의 음색이 뻗어나갔다. 전통악기와 현대악기가 번갈아 자신의 소리를 들려주는 방식이 아니었다. 서로의 소리를 밀고 당기며 하나의 음악을 만들었다.