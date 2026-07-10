대구서 존재감 높인 후 서울 진출... 중국 뮤지컬은 뭐가 다를까

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중국 창작뮤지컬 '보옥' 장면해소문화
중국어 원어 공연이라는 점은 한국 관객에게 분명히 높은 장벽이다. 특히 원작의 인물 관계에 익숙하지 않은 관객이라면 초반에는 이름과 관계, 상징을 따라가느라 조금 늦게 작품 안으로 들어갈 지 모른다. 드레스리허설에서도 그 지점은 분명히 보였다. 서사는 친절하려 애쓰지만, 원작이 워낙 방대하므로 인물의 감정이 충분히 쌓이기 전에 다음 장면으로 넘어간다는 인상도 있다.
무엇보다 아쉬웠던 것은 (철저하게 한국 관객의 입장에서 말하자면) 시선의 문제였다. 〈보옥〉은 화려한 무대와 의상, 배우들의 섬세한 연기를 오롯이 바라보는 즐거움이 큰 작품이다. 그런데 공연이 중국어 원어로 진행되고, 자막이 무대 좌우 작은 스크린에 배치되다 보니 관객은 자연스럽게 두 방향 사이에서 시선을 나눠야 한다.
내용을 이해하기 위해 자막에 집중하면 배우의 표정과 몸짓, 물 위에 번지는 빛의 결을 놓치기 쉽다. 반대로 무대에 시선을 두면 대사의 의미를 따라가는 데 늦어진다. 결국 두 마리 토끼를 동시에 쫓기 어려운 구조였다. 이것을 탓할 필요는 없다. 하루는 원어 공연이 지닌 원론적 한계이기도 하지만, 〈보옥〉처럼 시각적 미장센이 강한 작품에서는 더 크게 느껴지는 아쉬움이다.
특히 이 작품의 매력은 말보다 장면에 많이 기대고 있다. 붉은 혼례의 온도, 물 위로 번지는 파문, 푸른빛으로 사라지는 임대옥의 얼굴, 보옥의 몸짓에 실리는 망설임은 모두 눈으로 붙잡아야 하는 순간들이다. 그런데 자막을 따라가는 동안 그 순간들이 조금씩 미끄러져 지나간다. 그래서 공연을 보는 내내 관객은 선택해야 한다. 지금은 의미를 읽을 것인가, 장면을 볼 것인가. 그 선택의 반복은 작품의 몰입을 돕기도 하지만, 동시에 온전한 감상을 방해하기도 한다.
그럼에도 배우들의 얼굴은 그 빈틈을 메운다. 보옥 역의 장저는 소년성과 운명성을 동시에 품고 있다. 그는 철없는 도련님처럼 보이다가도, 어느 순간 자신이 이미 끝을 알고 있는 사람처럼 선다. 임대옥은 병약한 슬픔으로만 소비되지 않는다. 섬세하지만 단단하고, 사라질 것을 알면서도 자기 감정을 끝까지 놓지 않는다. 설보채는 조용하지만 결코 희미하지 않다. 화려하게 밀고 나가는 왕희봉은 무대에 다른 온도를 만든다.
결국 이 공연에서 가장 많이 보아야 할 것은 배우의 얼굴이었다. 하지만 가장 자주 보게 되는 것은 좌우의 자막이었다. 이 아이러니가 아쉽다. 〈보옥〉은 눈으로 따라가야 할 장면이 많은 작품이다. 그 얼굴들을 더 오래 바라볼 수 있었다면, 이 작품의 매혹은 훨씬 더 온전히 전달됐을 것이다.
대구를 거쳐 서울로, 중국 창작뮤지컬의 현재