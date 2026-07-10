승률 6할 실패시 팀 해체... '야구여왕2', 더 독해졌네

▲채널A '야구여왕2' 채널A

시즌1이 다양한 종목에서 모여든 선수들이 야구라는 낯선 분야에 적응하고 하나의 팀으로 똘똘 뭉치는 '기초 공사 과정'이었다면, 〈야구여왕2〉는 한국을 뛰어넘어 해외까지 발을 넓힌 '경쟁 무대'다.

​

예능 프로그램이라곤 하지만 결코 만만찮은 '승률 6할 도전'은 블랙퀸즈가 얼마나 달라졌는지 객관적으로 확인할 수 있는 장치다. 감동적인 성장 스토리를 반복하기보다 승패가 만들어내는 스포츠 특유의 몰입감을 강화하려는 〈야구여왕2〉의 의도가 엿보인다.

​

이를 위해 제작진은 방영 3개월 전인 지난 4월부터 공식 유튜브 채널을 통해 꾸준히 훈련 및 연습경기 진행 등 블랙퀸즈의 착실한 준비 과정을 영상에 담아 소개하며 새 시즌에 임하는 남다른 각오를 피력하기도 했다.



다만 방송 구성은 여전히 보완 과제를 남겼다. 경기 자체의 긴장감을 살리면서도 템포를 더욱 끌어올리는 편집 기법 활용이 필요하다. 블랙퀸즈의 전력 강화만큼이나 프로그램 자체의 완성도를 높이는 작업 역시 시즌2가 해결해야 할 중요한 과제로 떠올랐다

​

그럼에도 첫 방송은 시즌2의 방향성은 충분히 화면에 담아냈다. 기존 선수들의 성장은 물론, 실력파 신입 멤버들의 합류에 힘입어 블랙퀸즈는 이제 '도전하는 팀'을 넘어 '승리를 노리는 팀'으로 변모했다. 오는 16일 방송될 2회에선 출정식과 함께 승률 6할을 향한 첫 실전 경기가 소개될 예정이다. 더욱 강해진 블랙퀸즈가 과연 어떤 경기력을 선보일지 기대를 모은다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기