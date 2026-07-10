승률 6할 실패시 팀 해체... '야구여왕2', 더 독해졌네

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채널A '야구여왕2'채널A
지난 겨울 스포츠 예능의 새로운 가능성을 보여준 채널A 〈야구여왕〉이 한층 커진 규모와 독해진 규칙을 도입하고 시즌2로 돌아왔다. 9일 방영된 〈야구여왕 시즌2〉(이하 '야구여왕2') 첫 회는 여자야구단 블랙퀸즈의 전력 보강을 위한 대규모 트라이아웃을 소개하며 새 시즌에 대한 기대감을 증폭시켰다.
앞서 〈야구여왕〉은 불모지나 다름없는 '여자야구'에 도전한 전현직 스포츠 선수들의 열정을 담으며 큰 호응을 이끌어냈다. 이에 힘입어 기존 선수들을 주축으로 5인의 신입 멤버들이 가세한 시즌2로 재정비된 〈야구여왕2〉에선 경쟁과 결과라는 현실적인 목표를 추가하며 흥미진진한 승부를 가미한 예능으로의 진화를 예고했다.
야구 신동, 소프트볼 대표 출신, 타격 천재 등 빼어난 기량을 선보인 새 인물들의 등장에 힘입어 블랙퀸즈는 전력 업그레이드를 뛰어넘어 시즌1 대비 달라진 색깔을 가미한 야구팀으로서의 성장 가능성을 내비쳤다. 승률 6할 달성 실패 시 구단 해체, 일본 및 대만 등 해외 팀과의 맞대결이라는 파격 목표가 설정된 〈야구여왕2〉와 블랙퀸즈는 과연 어떤 결과를 얻을 수 있을까?
'투타 능력자' 야구 천재 박민서의 등장