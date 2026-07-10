고우석, 3년 기다림 끝에 역대 30번째 한국인 빅리거 됐다

고우석이 통산 30번째로 빅리그 무대에 선 한국인 선수가 됐다.미네소타 트윈스에서 활약하고 있는 고우석은 10일(이하 한국시각) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 타깃필드에서 열린 2026 메이저리그 클리블랜드 가디언스와의 홈경기에서 9회에 등판해 1이닝 1피안타(1피홈런) 1탈삼진 1실점을 기록했다. 경기는 7이닝 2실점을 기록한 개빈 윌리엄스의 호투와 후반부터 터지기 시작한 타선의 힘을 앞세운 클리블랜드가 5-2로 승리했다.올 시즌을 앞두고 디트로이트 타이거즈와 마이너 계약을 맺은 고우석은 마이너리그 27경기에서 3승 1패 4세이브 평균자책점 1.96의 좋은 성적을 올리고도 빅리그의 부름을 받지 못했다. 빅리그 콜업이 여러 차례 무산되면서 LG 트윈스 복귀설이 돌기도 했지만 고우석은 끝까지 도전을 선택했고 지난 6일 미네소타로 트레이드된 고우석은 10일 드디어 역대 30번째 한국인 빅리거에 자신의 이름을 올렸다.2022년 KBO리그 세이브왕(42개)과 2023년 LG 한국시리즈 우승의 주역으로 활약한 고우석은 2023 시즌이 끝난 후 메이저리그 도전을 선언했다. 야구팬들은 KBO리그 정상급 마무리 투수의 빅리그 도전을 응원하면서도 그만큼 많은 우려의 시선을 보내기도 했다. 실제로 이상훈과 구대성, 임창용 등 고우석보다 뛰어난 커리어를 가진 마무리 투수들이 빅리그에서 단 1세이브도 기록하지 못했기 때문이다.고우석은 2024년 1월 2+1년 최대 700만 달러의 조건에 샌디에이고 파드리스와 계약했다. 하지만 고우석은 시범경기에서 2패 12.60으로 부진했고 결국 메이저리그가 아닌 마이너리그 더블A에서 시즌을 시작했다. 하지만 고우석은 더블A에서도 2패 1세이브 4.38로 인상적인 성적을 남기지 못했고 결국 2024년 5월 샌디에이고와 마이애미 말린스의 1:4 트레이드에 포함되면서 마이애미로 팀을 옮겼다.고우석은 마이애미 이적 후 트리플A에서 2승 4.29를 기록했지만, 오히려 더블A로 강등됐고 더블A에서는 18경기에서 2승 1패 2세이브 10.42로 크게 부진했다. 야구팬들은 미국무대에서 한계를 보인 고우석이 한국으로 돌아와야 한다고 입을 모았지만 고우석은 재도전을 선택했다. 하지만 고우석은 시즌 개막 전 오른손 검지손가락 부상을 당했고 힘든 마이너 생활을 이어가다가 지난 2025년 6월 마이애미에서 방출됐다.고우석은 방출 후 일주일 만에 디트로이트와 마이너 계약을 맺었지만 디트로이트 이적 후에도 상황은 크게 나아지지 않았다. 결국 고우석은 지난해 2개 팀에서 6개 레벨의 마이너리그 구단을 전전하면서 32경기에 등판해 2승 1패 3세이브 3홀드 4.46로 미국에서의 두 번째 시즌을 마쳤다. 크게 부진했던 2024년보다는 조금 나아졌지만 그렇다고 빅리그 콜업을 기대할 수 있을 정도의 좋은 성적은 아니었다.시즌이 끝난 후 LG 복귀가 유력하다는 전망이 많았지만 고우석은 지난해 11월 디트로이트와 마이너 계약을 맺으며 3년째 빅리그 도전을 이어갔다. 고우석은 지난 3월 월드베이스볼클래식에서 3.2이닝 비자책 1실점을 기록했지만, 시범경기에서 0.2이닝 4실점(평균자책점 54.00)으로 부진했다. 그렇게 고우석은 올해도 마이너리그에서 시즌을 시작하며 기약 없이 메이저리그 콜업을 기다려야 하는 입장이 됐다.하지만 미국 생활 3년 차를 맞은 고우석은 올 시즌 지난 2년과 다른 투구를 선보였다. 더블A 8경기에서 2세이브 0.66(13.2이닝 1실점)을 기록한 고우석은 트리플A 승격 후에도 19경기에서 3승 1패 2세이브 2.60의 안정된 투구를 선보였다.물론 마무리 투수 유영찬이 팔꿈치 수술로 이탈한 '친정' LG에서 수시로 고우석 영입을 타진했지만 고우석은 3년의 기다림에 결실을 맺기 위해 친정팀의 러브콜을 고사했다.그리고 고우석은 지난 6일 트레이드를 통해 미네소타로 이적하면서 미국 진출 3년 만에 처음으로빅리그 승격의 기쁨을 누렸다. 빅리그 콜업 후 이틀 동안 미네소타와 클리블랜드가 접전을 벌이면서 등판 기회를 잡지 못하던 고우석은 10일 클리블랜드와의 3연전 마지막 경기에서 팀이 2-4로 뒤진 9회 초 미네소타의 4번째 투수로 마운드에 올랐다. 그토록 오매불망 기다렸던 빅리그 마운드 데뷔전이었다.고우석은 첫 타자 다니엘 슈니먼을 1루 땅볼로 잡아냈지만 1사 후 패트릭 베일리에게 던진 시속 143km 슬라이더가 가운데로 몰리면서 우측 담장으로 넘어가는 솔로홈런을 허용했다. 베일리가 이날 경기 전까지 시즌 홈런이 2개에 불과한 타자인 점을 고려하면 다소 아쉬운 피홈런이었다. 하지만 고우석은 후속타자 스티븐 콴을 삼진, 트래비스 바자나를 1루 땅볼로 처리하며 빅리그 데뷔전을 마쳤다.물론 김병현처럼 삼자범퇴를 기록하며 빅리그 데뷔전에서 세이브를 기록하는 강심장도 있지만 '코리안 특급' 박찬호조차 1이닝1피안타2볼넷2실점으로 부진했을 정도로 빅리그 데뷔전은 매우 긴장되는 무대다.비록 피홈런은 '옥에 티'로 남았지만 고우석은 큰 부담이 될 수 있는 빅리그 데뷔전을 비교적 무난하게 치러냈다. 3년의 도전 끝에 빅리그 마운드를 밟은 고우석에게 앞으로도 많은 기회가 찾아오길 기대해본다.