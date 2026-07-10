작가가 안내하고 연출은 1인 7역, 이런 뮤지컬 보셨나요

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공연 시작 전, 세 개의 의자와 액자 모양의 프레임이 돋보이는 뮤지컬 <안녕, 크로아티아>아트컴퍼니 두루
무대 위에는 의자 세 개만 덩그러니 놓여 있었다. 조명이 켜지자 마이크를 든 한 남성이 무대로 걸어 나왔다. 조금 전 주차장에서 관객들을 맞이하던 그 사람이었다. 그는 자신을 아트컴퍼니 두루의 대표라고 소개하며 공연 관람 예절을 유쾌하게 설명한 뒤 배우들에게 무대를 넘겼다. 공연이 시작되기도 전부터 무대 안팎의 경계를 허물며 관객을 맞이하는 모습에서 소극장 공연만의 정겨움이 느껴졌다.
공연이 시작되자 크로아티아로 향하는 연인과 한 명의 이방인이 이야기를 풀어갔다. '설마 세 사람만 등장하겠어'라는 예상은 보기 좋게 빗나갔다. 뮤지컬 <안녕, 크로아티아>는 단 세 명의 배우만으로 100분 가까운 무대를 채워간다. 특히 연출을 맡은 송광일은 주인공을 제외한 거의 모든 인물을 혼자 소화했다. 택시기사였다가 수녀가 되고, 박물관 직원과 여행객으로 변신하는 등 쉼 없이 무대를 오가는 1인 7역이었다. 의상과 말투, 몸짓만으로 전혀 다른 인물을 만들어내는 그의 연기에 객석에서는 웃음과 감탄이 번갈아 흘러나왔다. 연출까지 직접 맡았으니 어쩌면 '1인 8역'이라 해도 과언이 아니었다.
전주 출신 배우 이주순과 무대의 홍일점 나서영은 웃음과 슬픔을 넘나드는 섬세한 연기와 노래로 객석의 몰입을 이끌었다. 공연이 끝나고 배우들의 인사가 이어지던 순간, 또 한 명이 무대에 올랐다. 공연 시작 전 티켓을 건네고 객석까지 안내해주던 바로 그 스태프였다. 알고 보니 <안녕, 크로아티아>의 작가였다.
그 순간 이 공연의 매력이 더해졌다. 무대 위에서는 배우가 1인 7역을 소화하고, 무대 밖에서는 대표가 주차 안내를 하며, 작가는 관객들에게 객석을 안내한다. 누구 하나 자신의 역할에만 갇혀 있지 않았다. 모두가 일당백으로 움직이며 하나의 공연을 완성해가고 있었다.
사랑이 남기는 시간들
극 속에는 '실연박물관(Museum of Broken Relationships)'이 등장한다. 사랑의 상처가 깃든 물건을 맡기면 아픈 기억을 내려놓을 수 있다는 공간이다. 흥미로운 것은 이 설정이 허구가 아니라는 점이다. 크로아티아 자그레브에는 실제 실연박물관이 있다. 헤어진 연인들이 추억이 담긴 물건과 사연을 기증해 전시하는 이곳은, 사랑을 잊기 위해 남겨진 기억들이 또 다른 누군가의 공감이 되는 특별한 박물관이다.
객석에서 받은 프로그램북에는 작품을 이해하는 또 하나의 열쇠가 담겨 있었다. 영국 화가 프랭크 딕시(Frank Dicksee)의 <고백(The Confession)>(1896)이 또 다른 모티브였다. 한 여성이 사랑을 고백하고, 남성은 두려움과 망설임 속에 고개를 숙인 채 앉아 있는 장면을 담은 작품이다. 작가는 이를 "세상에서 가장 힘든 고백 가운데 하나는 불확실한 사랑을 바라는 일"이라고 풀이한다. 밝음과 어둠의 대비는 사랑을 고백하는 이의 희망과 이를 받아들이는 이의 두려움을 상징적으로 보여준다.