'에이스의 존재감' 음바페, PK 실축 딛고 1골 1도움...프랑스 4강 진출 견인

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프랑스 킬리안 음바페 (자료사진)AP/연합뉴스
프랑스가 '에이스' 킬리안 음바페의 활약을 앞세워 모로코의 돌풍을 잠재웠다.
프랑스는 10일 오전 5시(아래 한국시간) 미국 보스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강전에서 모로코에 2-0으로 승리했다.
이로써 프랑스는 오는 15일 미국 댈러스 스타디움에서 스페인-벨기에 승자와 4강에서 맞붙는다.
[전반전] 음바페의 치명적인 PK 실축
프랑스는 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 원톱은 킬리안 음바페, 2선은 데지레 두에-마이클 올리세-우스만 뎀벨레가 자리했다. 아드리앙 라비오-마누 코네가 허리를 책임졌으며, 포백은 뤼카 디뉴-윌리암 살리바-다요 우파메카노-쥘 쿤데, 골문은 마이크 메냥이 지켰다.
모로코는 4-2-3-1로 나섰다. 원톱은 빌랄 엘 카누스, 2선은 셈스딘 탈비-아제딘 우나히-브라힘 디아스로 구성됐고, 중원은 닐 엘 아이나위-아유브 부아디가 포진했다. 포백은 아나스 살라 에딘-누사이르 마즈라위-이사 디오프-아슈라프 하키미, 골키퍼 장갑은 야신 부누가 꼈다.
경기 초반 모로코가 점유율에서 앞서는 흐름으로 전개됐지만 프랑스는 전반 3분 음바페의 날카로운 중거리 슈팅으로 분위기를 바꿨다. 곧바로 이어진 코너킥 상황에서 파포스트를 쇄도한 우파메카노의 헤더가 부누 골키퍼 선방에 막혔다.
이후에는 프랑스가 경기를 주도했다. 상대 중앙 미드필더 2명에게 향하는 패스 경로를 막는 데 가장 초점을 맞췄다. 이에 모로코는 볼배급과 빌드업이 원활하게 이뤄지지 않았다. 모로코는 로우 블록을 형성하며 수비에 무게감을 뒀다. 프랑스는 상대의 촘촘하고 밀집된 공간을 창출하기 위해 1, 2선 공격진들이 많은 움직임을 가져갔지만 무용지물이었다.
프랑스는 전반 20분을 넘어선 시점부터 라인을 올리고 전방 압박 강도를 높이기 시작했다. 모로코의 부누 골키퍼로부터 시작되는 후방 빌드업을 제어하고자 앞선에서 상대를 괴롭힌 것이다.
프랑스는 모로코가 오랜 만에 하프 라인 위로 올라오며 공격을 시도한 틈을 타 좋은 기회를 잡았다. 전반 24분 공을 탈취한 이후 빠르게 역습으로 전환했고, 음바페가 과감한 돌파를 시도할때 마즈라위 태클에 걸려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈다. 하지만 전반 27분 키커로 나선 음바페의 페널티킥이 부누 골키퍼 선방에 막히고 말았다.
프랑스는 여전히 좋은 흐름을 이어나갔다. 전반 34분 부아디를 강하게 압박해 공을 빼앗으며 빠르게 공격으로 전환했다. 마지막 두에의 슈팅이 부누 골키퍼 손에 걸리며 득점 찬스를 무산시켰다. 전반 45분에는 디뉴의 왼발 중거리 슈팅이 크로스바를 팅겨 나갔다.
전반전 슈팅수에서 13-1의 압도적인 우세를 점한 프랑스는 소득을 얻지 못하며 전반을 마감했다.
[후반전] 프랑스, 음바페-뎀벨레 연속골로 모로코 잠재우다
후반 들어 모로코가 조금씩 라인을 올리며 공격하는 시간을 할애하기 시작했다. 잠시나마 주춤하던 프랑스는 후반 9분 두에의 슈팅으로 흐름을 바꾸는데 성공했다. 그리고 답답했던 포문을 연 주인공은 역시 음바페였다. 후반 15분 두에의 패스를 받은 음바페가 디오프와 대치했다. 디오프를 피해 오른발로 절묘하게 감아찬 슈팅이 골문 상단 오른쪽에 꽂혔다.
모로코의 모마헤드 우아비 감독은 후반 17분 곧바로 교체 카드를 꺼냈다. 부아디, 엘 카누스 대신 소피안 암라바트, 수피안 라히미를 투입하며 변화를 꾀했다.
그러나 프랑스는 모로코의 추격 의지를 꺾었다. 후반 21분 음바페가 박스 밖 중앙에서 오른발로 낮게 깔아찬 슈팅으로 골망을 흔들었다.
프랑스의 디디에 데샹 감독은 후반 26분 코네 대신 워렌 자이르 에메리를 투입했다. 후반 32분에는 두에, 음바페 대신 브래들리 바르콜라, 장필리프 마테타를 넣으며 체력을 안배했다. 2골의 여유를 떠안은 프랑스는 선수비 후역습 체제로 남은 시간을 보냈다.
모로코는 후반 37분 우나히의 중거리 슈팅으로 만회골을 노렸지만 메냥 골키퍼 선방에 막혔다. 모로코는 탈비를 불러들이고, 아민 시바이를 투입해 마지막 승부수를 띄웠다. 프랑스도 상대의 측면 공격을 봉쇄하고자 체력을 소진한 쿤데 대신 말로 귀스토를 넣으며 수비 강화에 힘썼다.
프랑스는 지속적으로 역습을 통해 세 번째 득점을 노렸다. 올리세, 바르콜라가 시도한 슈팅은 골로 연결되지 않았다. 결국 전세는 뒤집히지 않았다. 프랑스는 무난하게 리드를 지키며 승리를 챙겼다.
'6전 전승' 프랑스, 강력한 포스 선보이다