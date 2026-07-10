'에이스의 존재감' 음바페, PK 실축 딛고 1골 1도움...프랑스 4강 진출 견인

AP/연합뉴스

큰사진보기 ▲10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 프랑스와 모로코의 북중미 월드컵 8강전에서 우스만 뎀벨레(7번, 왼쪽 두 번째)의 추가 골에 기뻐하는 프랑스 선수들. AP=연합뉴스

프랑스는 이날 경기를 앞두고 역대 모로코와의 상대 전적에서 4승 2무의 우위를 점하고 있었다. 프랑스와 모로코의 가장 최근 맞대결은 4년 전 2022 카타르 월드컵 4강전이다. 당시 프랑스는 2-0으로 승리하며 모로코의 아프리카 사상 첫 결승 진출을 막아섰다. 이 경기서 프랑스는 점유율 39%-61%로 크게 밀릴 만큼 모로코의 저항에 강하게 부딪친 바 있다.



이후 모로코는 새로운 스쿼드로 재편하며 성공적인 세대교체를 이뤄낸 상황이었다. 지난 2025 아프리카 네이션스컵에서 우승을 차지하며 북중미 월드컵에서의 기대감을 높였다. 월드컵 개막 3개월을 앞두고 4강 신화를 이끈 레그라기 감독이 갑작스럽게 물러났지만 바통을 이어받은 모마헤드 우아비 감독은 큰 틀을 바꾸지 않은 채 팀 전술을 유지하며 대회를 준비했다.



모로코는 이번 대회에서도 단단한 모습을 선보였다. 첫 경기부터 강호 브라질을 맞아 선전을 펼치며 1-1 무승부를 거두더니 이후 스코틀랜드, 아이티를 제압하며 조별리그를 손쉽게 통과했다. 32강전에서 우승후보 네덜란드를 집으로 돌려보낸데 이어 16강에서 개최국 캐나다 돌풍을 가볍게 끝냈다.



이에 반해 프랑스는 매 경기 우승후보의 포스를 보여주고 있다. 조별리그 3전 전승에 이어 32강에서는 스웨덴을 3-0으로 대파했다. 지난 파라과이와의 16강전에서는 상대의 거친 플레이에 다소 고전했지만 90분 안에 승부를 마무리했다.



모로코에게 악재라면 최전방 공격수 이스마엘 사이바리, 센터백 샤디 리아드의 부상이다. 이에 엘카누스가 이번 대회에서 처음으로 원톱에 나서야 했다. 수비도 마즈라위가 풀백이 아닌 센터백으로 자리를 옮겨 플레이했다. 모로코는 4년 전 프랑스전에서 선발 출전한 하키미, 부누, 마즈라위, 우나히가 이날 선발 명단에 이름을 올렸다. 7명의 젊은피가 새롭게 가세하며 프랑스에 맞섰지만 이번에도 역부족이었다.



이미 전반부터 일방적으로 몰리며 무실점으로 막아냈을 뿐 후반에는 끝내 무너졌다. 프랑스는 압도적인 공격력으로 모로코 수비벽에 균열을 일으키더니 후반 들어 음바페와 뎀벨레의 개인 능력으로 해결했다.



팀내 주장이자 에이스인 음바페는 프랑스 상승세를 주도하고 있다. 모로코전을 포함 6경기에서 모두 공격 포인트(8골 3도움)를 기록하며 엄청난 영향력을 행사 중이다. 이날 전반 중반 페널티킥 실축을 딛고 후반에만 2개의 공격 포인트를 올리며, 팀 승리를 이끌었다.



이날 음바페는 74분을 소화하면서 1골 1도움을 포함, 기회창출 4회, 슈팅 4회, 터치 44회, 드리블 성공 1회, 볼 회수 2회 등을 기록했다. 적극적인 수비와 압박으로 팀에 헌신하는 모습은 수비 가담에 소홀하다는 세간의 비판을 지워내기에 충분했다. 음바페는 대회 8골로 리오넬 메시(아르헨티나)와 함께 득점 공동 선두에 올랐다.



마이클 올리세(5도움), 우스만 뎀벨레(5골 2도움)도 음바페와 함께 삼각편대를 이루며 상대 수비진을 공포로 몰아넣고 있다. 우파메카노-살리바가 중심이 된 수비 조직력도 매우 안정적이다. 뚜렷한 약점을 찾아보기 어려울 만큼 단단하다.



6전 전승, 16득점 2실점으로 완벽에 가까운 공수 밸런스를 선보인 프랑스는 이번 북중미 월드컵에서 가장 우승에 근접한 팀임을 증명했다.



2026 북중미 월드컵 8강전

(보스턴 스타디움, 미국 보스턴 - 2026년 7월 10일)

프랑스 2 - 음바페(도움:두에) 60' 뎀벨레(도움:음바페) 66'

모로코 0



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 프랑스와 모로코의 북중미 월드컵 8강전에서 우스만 뎀벨레(7번, 왼쪽 두 번째)의 추가 골에 기뻐하는 프랑스 선수들.프랑스는 이날 경기를 앞두고 역대 모로코와의 상대 전적에서 4승 2무의 우위를 점하고 있었다. 프랑스와 모로코의 가장 최근 맞대결은 4년 전 2022 카타르 월드컵 4강전이다. 당시 프랑스는 2-0으로 승리하며 모로코의 아프리카 사상 첫 결승 진출을 막아섰다. 이 경기서 프랑스는 점유율 39%-61%로 크게 밀릴 만큼 모로코의 저항에 강하게 부딪친 바 있다.이후 모로코는 새로운 스쿼드로 재편하며 성공적인 세대교체를 이뤄낸 상황이었다. 지난 2025 아프리카 네이션스컵에서 우승을 차지하며 북중미 월드컵에서의 기대감을 높였다. 월드컵 개막 3개월을 앞두고 4강 신화를 이끈 레그라기 감독이 갑작스럽게 물러났지만 바통을 이어받은 모마헤드 우아비 감독은 큰 틀을 바꾸지 않은 채 팀 전술을 유지하며 대회를 준비했다.모로코는 이번 대회에서도 단단한 모습을 선보였다. 첫 경기부터 강호 브라질을 맞아 선전을 펼치며 1-1 무승부를 거두더니 이후 스코틀랜드, 아이티를 제압하며 조별리그를 손쉽게 통과했다. 32강전에서 우승후보 네덜란드를 집으로 돌려보낸데 이어 16강에서 개최국 캐나다 돌풍을 가볍게 끝냈다.이에 반해 프랑스는 매 경기 우승후보의 포스를 보여주고 있다. 조별리그 3전 전승에 이어 32강에서는 스웨덴을 3-0으로 대파했다. 지난 파라과이와의 16강전에서는 상대의 거친 플레이에 다소 고전했지만 90분 안에 승부를 마무리했다.모로코에게 악재라면 최전방 공격수 이스마엘 사이바리, 센터백 샤디 리아드의 부상이다. 이에 엘카누스가 이번 대회에서 처음으로 원톱에 나서야 했다. 수비도 마즈라위가 풀백이 아닌 센터백으로 자리를 옮겨 플레이했다. 모로코는 4년 전 프랑스전에서 선발 출전한 하키미, 부누, 마즈라위, 우나히가 이날 선발 명단에 이름을 올렸다. 7명의 젊은피가 새롭게 가세하며 프랑스에 맞섰지만 이번에도 역부족이었다.이미 전반부터 일방적으로 몰리며 무실점으로 막아냈을 뿐 후반에는 끝내 무너졌다. 프랑스는 압도적인 공격력으로 모로코 수비벽에 균열을 일으키더니 후반 들어 음바페와 뎀벨레의 개인 능력으로 해결했다.팀내 주장이자 에이스인 음바페는 프랑스 상승세를 주도하고 있다. 모로코전을 포함 6경기에서 모두 공격 포인트(8골 3도움)를 기록하며 엄청난 영향력을 행사 중이다. 이날 전반 중반 페널티킥 실축을 딛고 후반에만 2개의 공격 포인트를 올리며, 팀 승리를 이끌었다.이날 음바페는 74분을 소화하면서 1골 1도움을 포함, 기회창출 4회, 슈팅 4회, 터치 44회, 드리블 성공 1회, 볼 회수 2회 등을 기록했다. 적극적인 수비와 압박으로 팀에 헌신하는 모습은 수비 가담에 소홀하다는 세간의 비판을 지워내기에 충분했다. 음바페는 대회 8골로 리오넬 메시(아르헨티나)와 함께 득점 공동 선두에 올랐다.마이클 올리세(5도움), 우스만 뎀벨레(5골 2도움)도 음바페와 함께 삼각편대를 이루며 상대 수비진을 공포로 몰아넣고 있다. 우파메카노-살리바가 중심이 된 수비 조직력도 매우 안정적이다. 뚜렷한 약점을 찾아보기 어려울 만큼 단단하다.6전 전승, 16득점 2실점으로 완벽에 가까운 공수 밸런스를 선보인 프랑스는 이번 북중미 월드컵에서 가장 우승에 근접한 팀임을 증명했다. 프랑스 모로코 음바페 월드컵 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박시인 (totti0502) 내방 구독하기 신뢰도 있고 유익한 기사로 찾아뵙겠습니다. 이 기자의 최신기사 홍명보 전 감독 "월드컵 결과 사과드린다…청문회 출석할 것"

프랑스 킬리안 음바페 (자료사진)프랑스가 '에이스' 킬리안 음바페의 활약을 앞세워 모로코의 돌풍을 잠재웠다.프랑스는 10일 오전 5시(아래 한국시간) 미국 보스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강전에서 모로코에 2-0으로 승리했다.이로써 프랑스는 오는 15일 미국 댈러스 스타디움에서 스페인-벨기에 승자와 4강에서 맞붙는다.프랑스는 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 원톱은 킬리안 음바페, 2선은 데지레 두에-마이클 올리세-우스만 뎀벨레가 자리했다. 아드리앙 라비오-마누 코네가 허리를 책임졌으며, 포백은 뤼카 디뉴-윌리암 살리바-다요 우파메카노-쥘 쿤데, 골문은 마이크 메냥이 지켰다.모로코는 4-2-3-1로 나섰다. 원톱은 빌랄 엘 카누스, 2선은 셈스딘 탈비-아제딘 우나히-브라힘 디아스로 구성됐고, 중원은 닐 엘 아이나위-아유브 부아디가 포진했다. 포백은 아나스 살라 에딘-누사이르 마즈라위-이사 디오프-아슈라프 하키미, 골키퍼 장갑은 야신 부누가 꼈다.경기 초반 모로코가 점유율에서 앞서는 흐름으로 전개됐지만 프랑스는 전반 3분 음바페의 날카로운 중거리 슈팅으로 분위기를 바꿨다. 곧바로 이어진 코너킥 상황에서 파포스트를 쇄도한 우파메카노의 헤더가 부누 골키퍼 선방에 막혔다.이후에는 프랑스가 경기를 주도했다. 상대 중앙 미드필더 2명에게 향하는 패스 경로를 막는 데 가장 초점을 맞췄다. 이에 모로코는 볼배급과 빌드업이 원활하게 이뤄지지 않았다. 모로코는 로우 블록을 형성하며 수비에 무게감을 뒀다. 프랑스는 상대의 촘촘하고 밀집된 공간을 창출하기 위해 1, 2선 공격진들이 많은 움직임을 가져갔지만 무용지물이었다.프랑스는 전반 20분을 넘어선 시점부터 라인을 올리고 전방 압박 강도를 높이기 시작했다. 모로코의 부누 골키퍼로부터 시작되는 후방 빌드업을 제어하고자 앞선에서 상대를 괴롭힌 것이다.프랑스는 모로코가 오랜 만에 하프 라인 위로 올라오며 공격을 시도한 틈을 타 좋은 기회를 잡았다. 전반 24분 공을 탈취한 이후 빠르게 역습으로 전환했고, 음바페가 과감한 돌파를 시도할때 마즈라위 태클에 걸려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈다. 하지만 전반 27분 키커로 나선 음바페의 페널티킥이 부누 골키퍼 선방에 막히고 말았다.프랑스는 여전히 좋은 흐름을 이어나갔다. 전반 34분 부아디를 강하게 압박해 공을 빼앗으며 빠르게 공격으로 전환했다. 마지막 두에의 슈팅이 부누 골키퍼 손에 걸리며 득점 찬스를 무산시켰다. 전반 45분에는 디뉴의 왼발 중거리 슈팅이 크로스바를 팅겨 나갔다.전반전 슈팅수에서 13-1의 압도적인 우세를 점한 프랑스는 소득을 얻지 못하며 전반을 마감했다.후반 들어 모로코가 조금씩 라인을 올리며 공격하는 시간을 할애하기 시작했다. 잠시나마 주춤하던 프랑스는 후반 9분 두에의 슈팅으로 흐름을 바꾸는데 성공했다. 그리고 답답했던 포문을 연 주인공은 역시 음바페였다. 후반 15분 두에의 패스를 받은 음바페가 디오프와 대치했다. 디오프를 피해 오른발로 절묘하게 감아찬 슈팅이 골문 상단 오른쪽에 꽂혔다.모로코의 모마헤드 우아비 감독은 후반 17분 곧바로 교체 카드를 꺼냈다. 부아디, 엘 카누스 대신 소피안 암라바트, 수피안 라히미를 투입하며 변화를 꾀했다.그러나 프랑스는 모로코의 추격 의지를 꺾었다. 후반 21분 음바페가 박스 밖 중앙에서 오른발로 낮게 깔아찬 슈팅으로 골망을 흔들었다.프랑스의 디디에 데샹 감독은 후반 26분 코네 대신 워렌 자이르 에메리를 투입했다. 후반 32분에는 두에, 음바페 대신 브래들리 바르콜라, 장필리프 마테타를 넣으며 체력을 안배했다. 2골의 여유를 떠안은 프랑스는 선수비 후역습 체제로 남은 시간을 보냈다.모로코는 후반 37분 우나히의 중거리 슈팅으로 만회골을 노렸지만 메냥 골키퍼 선방에 막혔다. 모로코는 탈비를 불러들이고, 아민 시바이를 투입해 마지막 승부수를 띄웠다. 프랑스도 상대의 측면 공격을 봉쇄하고자 체력을 소진한 쿤데 대신 말로 귀스토를 넣으며 수비 강화에 힘썼다.프랑스는 지속적으로 역습을 통해 세 번째 득점을 노렸다. 올리세, 바르콜라가 시도한 슈팅은 골로 연결되지 않았다. 결국 전세는 뒤집히지 않았다. 프랑스는 무난하게 리드를 지키며 승리를 챙겼다.