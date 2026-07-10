매 경기 마지막이고 싶었던 손흥민, 다음이 있다고 믿었던 홍명보

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스틸컷<국대: 로드 투 노스 아메리카> 최종회는 월드컵에 나서는 국대의 마지막 준비 과정을 담는다. 실전을 염두에 둔 올 3과 4월 두 차례 평가전에서 무력하게 연패한 과정을 담았다. 코트디부아르와의 경기에서 0대 4로 참패, 오스트리아와의 경기에서도 0대 1로 패배했는데, 코앞에 닥쳐온 월드컵에서 역시 본선 진출국의 정예와 겨룬 사실상의 모의고사였기에 상당한 충격이었다. 지난 다섯 회차에서 그린 팀을 만들어 나가는 과정이 무색하게 대한민국 축구대표팀의 지향과 전술이 있는지 논란이 될 수밖에 없는 일.놀랍게도 <국대: 로드 투 노스 아메리카>는 홍명보 리더십도, 전술도 제대로 보이지 않는다. 지난 월드컵 당시 큰 성공을 거둔 <국대: 로드 투 카타르>에서 벤투호의 전술과 지향을 보인 것과는 대비되는 대목이다. 왼발잡이 센터백과 후방부터 출발하는 빌드업, 실수해 지더라도 우리 축구를 하겠다는 목적이 선명했던 지난 대표팀과 그저 "싸워"만 반복하는 이번 대표팀의 모습이 격세지감을 일으킨다.대신 빈 자리를 채우는 건 조유민과 같은 낙마 선수의 모습이다. 부상으로 끝내 대표팀 최종 명단에 들지 못한 그의 이야기가 러닝타임 상당 부분을 차지한다. 씨네만세에서 다룬 바 있는 대전 하나 시티즌의 K리그 승격 도전기 <승격>에서 사실상 주인공 역할을 담당했던 그가 이번에도 캐릭터성 확실한 모습을 뽐내며 시리즈의 엔딩을 장식하는 것. 그러나 <승격>과 달리 <국대: 로드 투 노스 아메리카>는 어느 개인의 감동적 이야기가 아닌, 월드컵에 나서는 국가대표팀의 이야기여야 했단 점에서 경중을 구분하지 못한다는 인상을 남길 뿐이다.