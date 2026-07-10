속물적인 남편, 경멸하는 아내... 카프리섬의 비극

라이트하우스

<경멸> 스틸시작부터 부부의 관능적인 순간이 묘사된다. 꽤 나이 차이 있는 폴과 카미유는 결혼 후에도 여전히 서로에게 매력과 신뢰를 지니고 있음을 과시하는 듯하다. 그들은 오랜만에 들어온 큰 건에 기대감을 품고 기꺼이 장거리 여행을 감행한다. 거대한 스튜디오에 도착해 경탄도 잠시, 촬영 과정이 순탄치 않은 상황은 곧 체감된다. 일을 의뢰한 제작자는 감독과 마찰을 빚는 중이라 신경은 곤두서고 제멋대로 행동한다. 카미유의 미모를 굳이 언급하는 것도 괴이쩍다.제리는 의도적으로 부부를 떼어놓고 무례하게 상대의 아내와 자신이 드라이브할 테니 남편은 따로 택시를 타고 오라 통보한다. 카미유는 당연히 폴이 부당한 요구를 거절할 거라 믿었지만, 남편은 어째 순순히 동의한다. 게다가 뒤따르던 폴은 사정이 생겼다며 한참 늦게서야 도착하는 통에 카미유는 불편한 시간을 보내야 했다. 친근하던 부부 사이엔 의심이 싹튼다. 아내는 남편이 돈벌이를 위해 고용주에게 잘 보이려 자신을 '선물'로 제공한 기분이다.한 번 벌어진 간격은 도무지 좁혀지지 않는다. 첫 만남 이후 숙소로 돌아간 부부는 냉전을 개시한다. 카미유는 별안간 각방을 쓰겠다 하고, 폴은 아내의 돌변에 혼란스럽다. 자상하게 보듬으려 하지만 황을 악화시키기만 한다. '내가 누구 때문에 내키지 않는 일을 맡기로 했는데!'라며 상대에게 결정을 떠넘긴다. 이건 나라별 차이를 떠나 서먹한 상황에 절대 해선 안 될 언행이다. 하지만 폴의 대처는 모호하고 아내 못지 않게 충동적이기만 하다.그래도 파국은 원치 않던 둘은 어떻게든 봉합을 시도한다. 하지만 번번이 툭 터지는 갈등은 도무지 수습 기미가 없다. 자꾸만 번지수 헛짚는 폴에게 염증이 난 카미유는 급기야 남편을 '경멸'하는 지경에 이른다. 남편은 필사적으로 파국을 막으려 해도 여전히 아내 입장에서 공감 능력은 보여주지 못한다. 카미유가 왜 자신이 그에게 실망한 건지 은유적으로 암시해도 폴은 늘 결정적 해결 기회에 엇박자를 낸다. 큰 기회를 놓치기 싫은 '속물' 면모가 발목을 잡는다.폴은 아내가 원하는 게 어떤 태도인지 알면서도 지식인의 허위의식과 속물성을 쉽게 극복하지 못한다. 그는 젊은 아내에게 결정권을 위임하며 통큰 척하지만, 상대는 단번에 그의 핑계 만들기 의도를 포착한다. 연인에게 추파를 던지는 고용주에게 맞서 단호히 자신을 지키려는 태도를 바랬던 카미유 입장에선 남편의 기회주의적 면모는 경멸의 대상, 염증을 돋울 뿐이다.