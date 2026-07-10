속물적인 남편, 경멸하는 아내... 카프리섬의 비극

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
프랑스 작가 '폴'은 아내 '카미유'와 함께 이탈리아 남부에 도착한다. 미국 영화 제작자 '제리'가 각본 수정을 위해 초빙한 것. 스튜디오에 도착하니 통역을 맡은 '프란체스카'가 맞는다. 그곳에서 이들은 감독 '프리츠 랑'과 인사를 나눈다. 그의 신작 <오디세이>가 바로 폴이 손볼 작품이다. 거장과의 만남에 들뜬 폴과 달리 제작 방향에서 대립을 겪던 제리와 감독 사이는 싸늘하기만 하다.
제작에 난항을 겪는 데다가 원래 주변 사람들에 안하무인인 제리의 태도가 썩 마음에 들진 않지만, 대작 영화 각본가로서 받을 금액을 포기할 수 없는 폴은 최대한 그에게 맞춰주려 한다. 하지만 이 과정에서 미모가 출중한 아내를 '선물'처럼 제작자와 시간을 보내게 하는 바람에 부부 사이는 불편해진다. 다툼을 거듭하면서도 부부는 카프리섬 휴가를 함께 하자는 초대에 응한다. 지중해 풍광은 너무나 아름답지만, 둘의 관계는 점점 더 냉랭하다.
체면과 허위의식이 불러온 경멸과 파국