버려진 양말 한 짝에서 시작된 춤 "사람도 결국 비슷하죠"

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손정현 안무 '비바 라 비다'추연정
무대 위에서 양말은 메시지를 설명하는 소품에 머물지 않는다. 퍼포머들은 양말을 집고, 잡아당기고, 뒤집고, 두드린다. 제품을 검사하는 반복 노동은 하나의 춤이 되고, 양말과 손, 바닥이 부딪치며 내는 소리는 음악으로 바뀐다.
여기에 무용수와 성악가, 타악 연주자가 참여한다. 그러나 무용수는 춤만 추고, 성악가는 노래만 부르며, 연주자는 악기만 다루는 식으로 역할을 나누지 않는다. 하나의 몸에서 움직임과 목소리, 사운드가 동시에 발생하는 '악가무 통합형 퍼포먼스'를 시도한다.
손정현은 한국무용을 하면서 장구와 북을 치고 노래를 배우는 환경에서 성장했다. 그에게 춤과 음악은 애초부터 분리된 장르가 아니었다. 몸을 움직이는 일과 소리를 내는 일은 하나의 수행 안에 있었다.
"몸의 악기화는 몸을 악기처럼 사용하는 기술적인 개념이 아니에요. 몸이 소리를 만들고, 그 소리가 다시 움직임을 이끄는 방식에 가깝습니다. 신체와 목소리, 사운드가 서로를 만들어내는 하나의 언어인 셈이죠."
관객 역시 춤을 보고 음악을 듣는 식으로 감각을 나누기보다 몸에서 발생한 하나의 사건을 경험하게 된다. 양말을 당기는 힘, 손바닥이 천을 때리는 소리, 흔들리는 호흡과 목소리가 서로 겹치면서 검수의 노동은 어느 순간 공연이 된다.
작품 속에는 완벽한 연주를 요구받는 인물도 등장한다. 그는 연주를 이어가려 하지만 또 다른 존재가 끊임없이 집중을 흐트러뜨린다. 몸을 방해하고 불안을 키우며 실수에 대한 두려움을 심는다. 처음에는 외부의 평가자처럼 보이지만 시간이 흐를수록 그 존재가 실제 타인인지, 인물 안에 자리 잡은 자기검열인지 구분하기 어려워진다.
"더 무서운 것은 타인의 기준이 점점 내 안으로 들어오는 일이에요. 어느 순간부터는 아무도 평가하지 않는데 스스로를 먼저 검열합니다. '이 정도면 괜찮은가', '부족해 보이지 않을까'를 계속 묻게 되죠."
작품 속 방해자는 특정한 누군가가 아니다. 외부의 평가이면서 동시에 이미 몸 안에 들어와 자신을 흔드는 목소리다. 손정현은 그 존재를 명확하게 규정하지 않는다. 어떤 순간에는 타인처럼, 또 어떤 순간에는 자기 안에서 끊임없이 되풀이되는 불안처럼 보이기를 바란다. 결국 우리가 가장 오래 싸우는 대상은 타인의 시선 자체가 아니라, 이미 내 안에 자리를 잡은 타인의 시선인지도 모른다.
흔들리지 않는 몸보다 다시 중심을 찾는 몸