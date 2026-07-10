버려진 양말 한 짝에서 시작된 춤 "사람도 결국 비슷하죠"

추연정

"폐기된 양말은 결함이 없어진 존재가 아니에요. 다만 새로운 방식으로 쓰이게 된 존재입니다. 사람도 비슷하다고 생각해요. 사회가 하자라고 부른 경험이나 상처가 없어지는 것은 아니지만, 언젠가 나를 지탱하는 일부가 될 수는 있죠."

손정현 안무 '비바 라 비다'작품 후반부에서 검수 과정에 탈락한 양말들이 무대 위에 쌓인다. 상품으로서의 가치를 잃은 양말은 마지막 장면에서 퍼포머의 몸을 받치는 디딤판으로 바뀐다. 사회가 결함이라고 분류한 것이 새로운 균형의 조건이 되는 순간이다. 그러나 손정현은 이 장면이 "있는 그대로의 나를 사랑하자"는 익숙한 위로로 읽히는 것을 경계한다. 현실에서 평가와 비교는 계속된다. 상처와 불안도 한 번의 결심으로 사라지지 않는다.그에게 균형은 도착해야 할 결과가 아니다. 매 순간 다시 조절해야 하는 과정이다. 중요한 것은 흔들리지 않는 사람이 되는 것이 아니라, 흔들릴 때마다 자기만의 중심을 되찾는 힘이다.현재 〈발끝의 균형〉은 약 30분 길이로 구상돼 있다. 손정현은 앞으로 작품을 한 시간가량으로 확장해 관객도 거대한 검수 시스템 안에 들어오게 하고 싶다고 했다. 관객에게 "당신도 평가자"라는 죄책감을 주기보다, 누군가를 평가한 경험과 누군가에게 평가받은 경험이 한 사람 안에 함께 존재한다는 사실을 감각하게 하려는 것이다.무대와 객석을 완전히 분리하지 않는 공간도 고민하고 있다. 관객이 공연을 밖에서 바라보는 사람이 아니라 같은 시스템 안에 함께 놓였다고 느끼게 하는 방식이다. 공연을 따라가다 보면 "나도 누군가를 판단한 적이 있었구나"라는 기억과 "나 역시 평가받으며 살아왔구나"라는 감정이 동시에 떠오를 수 있다.무대 위의 양말은 끝내 멀쩡한 상품으로 돌아가지 않는다. 풀린 실밥과 미세한 오차도 그대로 남아 있다. 다만 버려졌던 것들이 한 사람의 몸을 떠받치는 바닥이 된다. 손정현이 말하는 균형도 완벽한 상태가 아니다. 쓰러질 듯 기울어도 다시 발끝에 힘을 주는 일, 타인의 기준으로 자신을 검수하고 있음을 깨달을 때마다 중심을 되찾는 일이다. 흔들리지 않는 삶이 아니라 흔들릴 때마다 다시 서는 삶. 〈발끝의 균형〉은 그 위태롭지만 질긴 몸의 힘을 무대 위에 올려놓는다.