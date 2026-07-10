'강회장' 빈 자리, 지성의 가짜 아내 하윤경이 채운다

SBS 화면 캡처

지성과 <의사요한>에 함께 출연한 이세영은 훗날 두 편의 청춘 사극을 톨해 스타배우로 도약했다.지성은 2015년 <킬미, 힐미>로 MBC 연기대상 대상, 2017년엔 <피고인>으로 SBS 연기대상 대상을 수상했을 정도로 뛰어난 연기와 높은 흥행 파워를 겸비한 흔치 않은 배우 중 한 명이다. 20년이 넘는 긴 시간 동안 이렇게 할 공백 없이 주연 배우로 꾸준히 활동한 지성은 그만큼 많은 상대역을 만났다. 그리고 지성과 같은 작품에 출연했던 여성 배우들은 지성을 만난 이후 연기자로 꽃을 피는 경우가 많았다.지성은 2005년 <마지막 춤을 나와 함께>를 끝으로 군에 입대했는데 전역 후 2007년 복귀작으로 선택한 작품이 MBC 의학 드라마 <뉴하트>였다. 지성은 <뉴하트>에서 아역배우 출신 김민정과 좋은 연기 호흡을 보여줬고 <뉴하트>는 30%가 넘는 시청률을 기록하며 많은 사랑을 받았다. <뉴하트> 이후 승승장구한 지성과 김민정은 2021년 tvN 드라마 <의사요한>을 통해 13년 만에 같은 작품에서 재회했다.2012년 풍수지리를 소재로 한 SBS 사극 드라마 <대풍수>가 기대에 미치지 못했던 지성은 2013년 KBS 드라마 <비밀>을 통해 짧았던 슬럼프에서 탈출했다. 지성은 <비밀>에서 걸그룹 슈가 출신으로 연기자 변신 후 <지붕 뚫고 하이킥>과 <자이언트>, <골든타임> 등에 출연했던 황정음과 함께 좋은 연기를 선보였고 두 사람은 2년 후 <킬미,힐미>에서 재회해 그 해 MBC 연기대상에서 대상과 최우수상을 나눠 가졌다.<킬미,힐미>와 <피고인>을 통해 2개의 지상파 연기대상 트로피를 차지한 지성은 2019년 차기작으로 <의사요한>을 선택했다. 당시 지성의 상대역은 <월계수 양복점 신사들>을 통해 간신히 아역 이미지를 벗은 이세영이었다. 하지만 지성이라는 좋은 선배와 호흡을 맞춘 이세영은 <의사요한> 이후 2021년 <옷소매 붉은 끝동>과 2023년 <열녀박씨 계약결혼뎐>을 통해 '청춘 사극의 여왕'으로 급부상했다.2024년 SBS의 범죄 스릴러 드라마 <커넥션>에서 경제일보의 사회부 기자 오윤진을 연기했던 전미도는 뮤지컬 쪽에서는 이미 유명 스타였지만 TV에서는 아직 <슬기로운 의사생활>의 채송화 교수 이미지를 벗지 못했다. 하지만 전미도는 <커넥션>에서 지성과 연기 호흡을 맞추며 2024년 SBS 연기대상에서 최우수상을 수상했고 지난 2월에 개봉한 영화 <왕과 사는 남자>를 통해 '천만 배우'에 등극했다.