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'노르딕 복합' 동계 올림픽에서 퇴출... 빙속 '팀 스프린트' 합류

'노르딕 복합' 동계 올림픽에서 퇴출... 빙속 '팀 스프린트' 합류

2030 알프스 동계 올림픽에서 빙속 팀 스프린트·싱크로9 피겨 스케이팅·프리라이드 등 새 종목 합류

박장식(trainholic)
26.07.09 17:38최종업데이트26.07.09 17:38
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2030 알프스 동계올림픽의 로고. 지난 6월 18일 공개되었다.
2030 알프스 동계올림픽의 로고. 지난 6월 18일 공개되었다.국제올림픽위원회

스키점프와 크로스컨트리 스키를 함께 치르는 '만능 스포츠인'을 위한 종목인 노르딕 복합이 동계 올림픽 무대에서 사라진다. 102년 동안 겨울 올림픽을 지켰던 노르딕 복합은 낮은 화제성, 단일 국가의 메달 독식이라는 한계를 넘지 못했다. 반면 폐지설이 나돌았던 대한민국의 스포츠 역사를 함께 한 종목, 스노보드 평행대회전은 오히려 메달을 늘리며 생존했다.

대신 2030 알프스 동계 올림픽에서 새로 생겨나는 종목도 많다. 9명의 선수가 군무를 펼치며 은반 위를 누비는 싱크로9 피겨 스케이팅, 자연 지형을 스키나 스노보드로 돌파하는 '프리라이드'를 비롯해, 지난 하얼빈 동계 아시안 게임에서 김민선·이나현·김민지가 금맥을 합작했던 스피드 스케이팅의 '팀 스프린트' 등 새로운 종목이 합류한다.

국제올림픽위원회(IOC)는 현지시간 7일 신규 종목 및 퇴출 종목에 대한 집행위원회의 승인이 완료되었다고 밝혔다. 2026 밀라노-코르티나담페초 대회를 통해 데뷔한 산악 스키가 이번 대회에서도 선택 종목으로 유지되는 한편, 빙상·설상에서는 다양한 세부 종목이 새로이 생겨난다.

102년 역사 노르딕 복합 퇴출... '평행대회전' 극적 생존·세부종목 추가

2030 알프스 동계 올림픽에서의 가장 큰 변화는 1924년 샤모니 초대 대회 이후 102년 동안 유지되었던 만능 동계 스포츠인의 경기, 노르딕 복합이 폐지되는 것이다. 노르딕 복합은 스키점프 경기를 먼저 치른 뒤 점수를 보정해 크로스컨트리 스키의 출발 시간을 다르게 설정하고, 결승선에 가장 먼저 들어오는 선수가 승리하는 경기다.

국제올림픽위원회는 소치부터 밀라노-코르티나까지 지난 4개의 올림픽 대회를 통틀어 인기 지표가 가장 낮았던 종목인 데다, 지난 4개 대회에서 메달을 획득한 국가 역시 노르웨이를 비롯한 5개국으로 적어 다양성을 지키기 어려운 것을 폐지 이유로 꼽았다.

특히 노르딕 복합이 폐지된 데는 여자 종목의 미비가 큰 영향을 끼쳤다. IOC는 2030 알프스 동계 올림픽이 여자 선수가 남자 선수보다 더욱 많이 출전하는 동계 올림픽이 될 것이라고 선언했는데, 노르딕 복합의 경우 지난 2026 밀라노-코르티나담페초 대회에도 여자부 경기가 없었다.

지난 2020년 평창 휘닉스파크에서 열린 FIS 스노보드 평행대회전 월드컵의 모습. 대한민국에 첫 메달의 기록을 안겼던 평행대회전 종목은 폐지설을 딛고 다음 올림픽에서 메달을 한 개 더 추가해 살아남았다.
지난 2020년 평창 휘닉스파크에서 열린 FIS 스노보드 평행대회전 월드컵의 모습. 대한민국에 첫 메달의 기록을 안겼던 평행대회전 종목은 폐지설을 딛고 다음 올림픽에서 메달을 한 개 더 추가해 살아남았다.박장식

반면 한국 최초의 설상 올림픽 메달을 안겨주었던 스노보드 평행대회전(PSG)은 극적으로 생존했다. 두 선수가 지그재그 형태로 배치된 기문을 통과해 먼저 결승선을 통과하는 평행대회전은 2018 평창 동계올림픽에서 '배추보이' 이상호가 은메달을 따낸 데 이어, 2026 밀라노-코르티나담페초 대회에서도 '스노보드 맏형' 김상겸이 은메달을 따내며 한국 스노보드를 대표하는 종목이다.

IOC 집행위원회는 평행대회전 경기가 2022년 베이징 동계 올림픽 이후 방송 중계, 온라인 미디어, 대중의 관심, 티켓 판매 수치, 언론 보도 지표 등 다양한 인기 지표에서 상당한 발전을 보였다는 점을 주목했다. 이에 따라 평행대회전 경기를 2030 알프스 동계 올림픽에서도 개최하기로 결정했는데, 다만 IOC는 독립적인 경기장이 아닌 기존 경기장을 활용하여 치르는 방안을 제시했다.

특히 IOC는 스노보드 평행대회전에 걸린 금메달을 한 개 더 늘렸다. 스노보드 혼성 팀 평행대회전이 올림픽 세부종목 추가되면서 평행대회전 경기에 걸린 금메달이 3개가 된 것. 대표팀에서는 이미 이상호·정해림 듀오가 지난 2022년 열린 월드컵에서 동메달을 따낸 적 있다. 대한민국의 차기 올림픽 메달 기대가 더욱 커진 셈이다.

'싱크로나이즈드 스케이팅' 합류... 빙속 '팀 스프린트'도 반갑다

빙상 종목에서는 다양한 세부 종목이 추가된다. 2018 평창 동계 올림픽 개최 당시 시범 종목으로 거론되었던 '싱크로나이즈드 스케이팅'이 피겨 스케이팅의 세부 종목으로 합류한다. 하계 종목의 아티스틱 스위밍 단체전과 닮은 싱크로나이즈드 스케이팅은 은반 위에서 함께 호흡하며 군무를 추는 종목이다.

다만 세계선수권에서는 한 팀에 20명의 선수가 등록되고 16명의 선수가 경기를 치러야 하는데,
너무 많은 인원이 참가하는 문제로 인해 그간 올림픽에서는 볼 수 없었던 것이 아쉬웠다. 이로 인해 2030 알프스 동계 올림픽에는 9명의 선수가 출전하는 '싱크로 9' 종목이 정식 종목으로 등재되었다.

지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임에서 스피드 스케이팅 여자 팀 스프린트의 정상에 오른 대표팀 선수들. 왼쪽부터 김민지·김민선·이나현 선수.
지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임에서 스피드 스케이팅 여자 팀 스프린트의 정상에 오른 대표팀 선수들. 왼쪽부터 김민지·김민선·이나현 선수.박장식

스피드 스케이팅에서는 대한민국 선수들의 활약이 빛났던 종목이 합류한다. 세 명의 선수가 함께 출발해, 선두의 선수가 매 바퀴마다 한 명씩 빠져 '에이스 선수'가 마지막 바퀴를 홀로 활주하는 종목, '팀 스프린트'가 올림픽 정식 종목으로 올라섰다. 트랙 사이클의 '단체 스프린트'를 닮은 이 종목은 아시안 게임과 세계선수권, 월드컵에서는 볼 수 있었지만 올림픽 합류는 이번이 처음이다.

1년 전 대표팀 선수들은 팀 스프린트에 좋은 기억을 안고 있다. 지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임에서는 여자 대표팀 김민선·이나현·김민지 트리오가 금메달을 따냈고, 김준호·차민규·조상혁으로 구성된 남자 대표팀 역시 은메달을 따냈다. 김민선·이나현·김민지 트리오는 같은 해 열린 사대륙선수권에서도 은메달을 얻어냈다.

한편 설상 종목에서도 새로운 세부 종목이 추가되었다. 스키점프에서는 여자 슈퍼 단체전이 추가되며 '남녀 동수 메달'을 강조하는 IOC의 정책을 가늠할 수 있게 되었고, 프리스타일 스키에서 재미를 더하는 종목인 크로스 종목 역시 혼성 단체전이 추가되어 재미를 더할 전망이다.

특히 스키와 스노보드를 활용해 자연 지형을 그대로 활주하는 '프리라이드' 종목이 이번 2030 알프스 동계 올림픽부터 새 종목으로 추가된다. 경기장 개설로 인해 환경에 따르는 영향이 적은 데다, 설산을 활주하는 모습을 담은 경기 장면이 젊은 층에게도 좋은 영향을 끼칠 것이라는 것이 IOC의 설명이다.

국제올림픽위원회는 종목 및 출전 엔트리를 확정함에 따라 2030 알프스 동계 올림픽에는 3,046명의 선수들이 참여하며, 차기 올림픽이 첫 남녀 동수 출전의 올림픽이 될 것이라고 설명했다. 아울러 56개의 여성 종목과 55개의 남성 종목, 15개의 혼성 종목에서 메달을 가릴 것이라고 밝혔다. 알프스 동계 올림픽은 2030년 2월 1일부터 17일까지 열린다.

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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