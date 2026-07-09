'노르딕 복합' 동계 올림픽에서 퇴출... 빙속 '팀 스프린트' 합류

박장식

지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임에서 스피드 스케이팅 여자 팀 스프린트의 정상에 오른 대표팀 선수들. 왼쪽부터 김민지·김민선·이나현 선수.스피드 스케이팅에서는 대한민국 선수들의 활약이 빛났던 종목이 합류한다. 세 명의 선수가 함께 출발해, 선두의 선수가 매 바퀴마다 한 명씩 빠져 '에이스 선수'가 마지막 바퀴를 홀로 활주하는 종목, '팀 스프린트'가 올림픽 정식 종목으로 올라섰다. 트랙 사이클의 '단체 스프린트'를 닮은 이 종목은 아시안 게임과 세계선수권, 월드컵에서는 볼 수 있었지만 올림픽 합류는 이번이 처음이다.1년 전 대표팀 선수들은 팀 스프린트에 좋은 기억을 안고 있다. 지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임에서는 여자 대표팀 김민선·이나현·김민지 트리오가 금메달을 따냈고, 김준호·차민규·조상혁으로 구성된 남자 대표팀 역시 은메달을 따냈다. 김민선·이나현·김민지 트리오는 같은 해 열린 사대륙선수권에서도 은메달을 얻어냈다.한편 설상 종목에서도 새로운 세부 종목이 추가되었다. 스키점프에서는 여자 슈퍼 단체전이 추가되며 '남녀 동수 메달'을 강조하는 IOC의 정책을 가늠할 수 있게 되었고, 프리스타일 스키에서 재미를 더하는 종목인 크로스 종목 역시 혼성 단체전이 추가되어 재미를 더할 전망이다.특히 스키와 스노보드를 활용해 자연 지형을 그대로 활주하는 '프리라이드' 종목이 이번 2030 알프스 동계 올림픽부터 새 종목으로 추가된다. 경기장 개설로 인해 환경에 따르는 영향이 적은 데다, 설산을 활주하는 모습을 담은 경기 장면이 젊은 층에게도 좋은 영향을 끼칠 것이라는 것이 IOC의 설명이다.국제올림픽위원회는 종목 및 출전 엔트리를 확정함에 따라 2030 알프스 동계 올림픽에는 3,046명의 선수들이 참여하며, 차기 올림픽이 첫 남녀 동수 출전의 올림픽이 될 것이라고 설명했다. 아울러 56개의 여성 종목과 55개의 남성 종목, 15개의 혼성 종목에서 메달을 가릴 것이라고 밝혔다. 알프스 동계 올림픽은 2030년 2월 1일부터 17일까지 열린다.