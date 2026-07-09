12년 만에 다시 선 무대, 35명의 인물을 혼자서 연기한 배우

두산아트센터

연극 <나는 나의 아내다> 공연 사진더그는 샤로테에게 질문하고, 샤로테는 파란만장한 인생사를 털어놓는다. 샤로테의 이야기에는 한때 동료였으나 나치에 끌려가 억압을 당한 알프레드도 등장하고, 억압을 가하는 인물도 등장하며, 샤로테의 보석함에 관심을 보이는 인물도 등장한다. 그렇게 <나는 나의 아내다>에는 총 35명의 인물이 모습을 드러낸다.중요한 건 35명의 인물을 오직 배우 한 명이 연기한다는 점이다. 이 연극은 배우 한 명이 35역을 맡아 2시간 동안 쉬지 않고 무대를 채우는 모노 드라마다. 지난달 24일 개막해 오는 12일까지 2주 반 가량 공연되는 이번 시즌에는 배우 지현준과 백석광이 캐스팅됐다.지현준은 <나는 나의 아내다> 한국 공연의 산증인이다. 2013년 한국 초연, 2014년 재연에 모두 참여했고, 12년 만에 돌아온 삼연에도 참여했다. 특히 지현준은 이 작품을 통해 2013년 대한민국 연극대상에서 신인연기상을 수상했고, 2014년에는 동아연극상 유인촌 신인연기상을 수상하며 단숨에 공연계가 주목하는 신예로 등극했다.필자가 관람한 회차는 지현준의 회차로, 마침 공연 종료 후 '관객과의 대화'도 진행되어 그의 이야기도 직접 들어볼 수 있었다. 지현준에게 유독 특별했던 이 작품은 이번에도 특별하게 그의 곁으로 다가왔다. 지난해 막연히 <나는 나의 아내다>를 한 번 더 하고 싶다고 생각한 날로부터 약 일주일이 지난 후 운명처럼 출연 제의를 받았다는 고백에 객석에선 일제히 박수가 터져 나왔다.지현준은 스스로를 "샤로테에 가까워진 나이"라고 소개했다. 13년 전 지현준의 나이가 더그에 보다 가까웠다면, 이제는 샤로테에 가까워진 것이다. 그는 "꺾이는 나이가 되면서 내 고향으로 돌아가 나를 돌아봐야겠다는 마음에 참여했다"고 밝혔고, 이어 강량원 연출가도 "13년 전에는 지현준이 더그였다. 이제는 무대 위에서 샤로테가 됐다"고 평가했다.