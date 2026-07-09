"거제 야호"가 전부 아니다, 기세 모은 리센느의 정공법

▲리메이크 싱글 'Pretty Girl'을 발표한 리센느 더뮤즈엔터테인먼트

공개 직후 반응은 기대 이상이다. 음원 발매에 앞서 진행된 유튜브 라이브에는 3만 명이 넘는 실시간 시청자가 몰렸고, 멜론을 비롯한 주요 음원 순위에선 기존 발표곡들인 'Love Attack', 'Deja Vu' 등과의 동반 상승세에 힘입어 단숨에 상위권 진입까지 이뤄냈다. 그간 "역주행 아이콘"으로 불렸던 리센느가 이제는 발매 즉시 주목받는 "정주행 그룹"으로 자리매김한 것이다.



돌이켜보면 카라와 리센느는 여러 측면에서 평행이론 같은 동질성이 엿보이는 팀이기도 하다. 5인조 조합, 예능을 통해 뒤늦게 인지도와 인기 확보, 그리고 각종 어려움에 굴하지 않는 당당함이 그렇다.

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"안된다는 맘은 no no no no, 어디서나 당당하게 걷기, 누구라도 될 수 있죠 난" 등 긍정의 메시지를 담은 노랫말은 19년 전 카라와 그들을 응원하던 '카밀리아'에겐 굳건한 응원가와 같은 존재였다. 이제 시간이 흘러 리센느와 리마인(팬덤)에게도 'Pretty Girl'은 비슷한 역할을 담당해 준다.



리센느는 이에 좋은 음악으로 다시 한번 케이팝 팬들의 선택을 이끌어냈다. 각종 유튜브 콘텐츠를 통해 재미난 예능감 못잖게 당찬 모습을 내세우며 대중들의 사랑을 받고 있는 리센느는 이제 자신들과 가장 잘 어울리는 케이팝 명곡을 앞세우고 "당당하게 걷기"를 몸소 실천하기 시작했다. '거제 야호'만이 이들의 전부가 아니라는 점을 이번 'Pretty Girl'을 통해 확실하게 증명해 보인 셈이다.

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