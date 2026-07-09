"거제 야호"가 전부 아니다, 기세 모은 리센느의 정공법

▲
리센느 'Pretty Girl' 뮤직비디오의 주요 장면더뮤즈엔터테인먼트
그동안 'Pretty Girl'은 아이브, 이프아이, 이즈나 등 수많은 걸그룹들이 연말 방송사 특집 무대의 커버곡으로 선택했을 만큼 후배 팀들에게도 인기였다. 활동곡으로 리메이크한 사례는 리센느가 처음이다. 기존 올드팬들과 케이팝 애호가들에겐 워낙 친숙한 노래이다 보니 어떤 재해석이 이뤄질지 궁금증을 자아냈는데 리센느는 일단 정공법을 택했다.
경쾌한 리듬의 기타와 드럼을 밑바탕에 뒀던 원곡의 틀을 거의 변형하지 않고 악기, 보컬 부분에만 작은 변화를 가미한 것이다. 요즘 트렌드를 대거 수용한 파격적인 리메이크를 기대했던 이들에겐 아쉬울 수 있겠지만 원곡에 대한 향수를 갖고 있는, 특히 카라를 향한 애틋한 마음이 있는 팬들에겐 가장 환영할 만한 방식의 접근이다.
두 손을 하늘 높이 들어 흔드는 카라 특유의 시그니처 안무 역시 리센느 버전에서 그대로 만날 수 있다. "Girl Pretty Girl Pretty Girl / 그냥 되진 않는 거죠 난 / Beautiful Girl Beautiful Girl / Yeah Yeah"로 이어지는 후렴구가 주는 벅찬 감동은 19년이 지난 지금도 변함없는 울림을 전한다.
카라와 리센느의 평행이론