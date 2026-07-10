메시는 돌아왔다, 대한민국 축구는 돌아올 수 있을까

이창희

메시와 함께 늙어가는 팬으로서 그의 브로마이드를 장식한 벽을 찍어 보았습니다.월드컵이 한창인 2026년 7월 8일 새벽. 아르헨티나 국가대표팀이 또 한 편의 전설을 써 내려갔다. 북중미 월드컵 16강 경기에서 이집트를 상대로 극적인 역전승을 이끌어 낸 것이다. 후반 33분까지 0-2로 뒤지고 있던 아르헨티나는, 남은 12분의 시간을 절실하게 뛰어 3-2로 승부를 뒤집었다. 끝까지 포기하지 않은 아르헨티나와 메시를 보면서 입이 다물어지지 않았다. 그렇지, 이게 축구지. 끝까지 포기하지 않는 것, 그렇게 끝내 이기는 것. 내가 원하던 축구가 거기에 있었다.리오넬 메시의 팬이다. 그가 갈아치우는 기록들을 지켜볼 수 있다는 것에 행복한 1인이기도 하다. 이미 축구계의 모든 기록을 다시 쓰는 중이지만, 이번 2026년 월드컵에서도 엄청난 기록을 쏟아내며 세계 최고의 선수라는 것을 증명하고 있다. 하지만, 이런 메시가 정확히 10년 전, 2016년 6월에 국가대표 은퇴 선언을 했던 사실을 기억하는 팬들도 분명 있을 것이다. 2016년 6월 27일 코파아메리카 100주년 기념대회 결승에서 칠레를 상대로 안타깝게 패한 후의 일이었다.하지만, 그는 결국 팀을 버리지 못하였고, 그를 보며 축구를 꿈꿔왔던 수많은 메시의 아이들과 함께 아르헨티나 대표팀에 복귀하였다. 오늘은 무엇이 메시를 다시 대표팀으로 되돌려 세웠는지, 아르헨티나 축구 국가대표에겐 무슨 일이 있었는지를 뒤져 봐야겠다. 마흔의 메시가 이렇게 눈물을 펑펑 흘릴 만큼의 감정이 쌓였다는 것일 테고, 이것은 단순히 팀의 성적에만 관계된 것은 아닐지도 모르니까 말이다.2016년 6월 24일, 국제축구협회(아래 FIFA)는 아르헨티나 축구협회(아래 AFA)의 정상화를 위한 정상화위원회를 가동하기로 결정한다. 발단은 AFA를 오랫동안 이끌던 홀리오 그론도나 체제가 무너지면서 시작되었다. 그론도나 회장 사후, AFA는 권력 승계와 관련된 심각한 지배 체제의 문제가 드러나며, 급기야 2015년 회장 선거에서 부정선거 의혹이 불거진 것이다. 36년 만에 처음으로 민주적인 투표를 실시하려던 의도와는 달리, 표가 하나 더 발견되면서 숨어있던 거대한 문제를 드러내고야 말았다. 2015년 12월 4일의 일이었다.